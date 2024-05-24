https://ria.ru/20240524/memorial-1948077052.html

Депутаты белгородской думы обсудили проект мемориала "Заживо сожженным"

Депутаты белгородской думы обсудили проект мемориала "Заживо сожженным" - РИА Новости, 24.05.2024

Депутаты белгородской думы обсудили проект мемориала "Заживо сожженным"

Спикер Белгородской областной Думы Юрий Клепиков и депутаты приняли участие в обсуждении проекта мемориала памяти "Заживо сожженным", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T11:21

2024-05-24T11:21

2024-05-24T18:57

белгородская область

николай рыжков

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Спикер Белгородской областной Думы Юрий Клепиков и депутаты приняли участие в обсуждении проекта мемориала памяти "Заживо сожженным", сообщает пресс-служба регионального парламента. Речь идет о проекте архитектурно-скульптурной композиции "Заживо сожженным" в селе Гусек-Погореловка Проохоровского района. Проектировщики представили на обсуждение попечительскому совету свое видение того, как будет организовано памятное место. О замысле возведения мемориала в прошлом году белгородцам рассказал глава попечительского совета музея-заповедника "Прохоровское поле" Николай Рыжков. Проект, предложенный для рассмотрения, предполагает создание двух зон, мемориальной и парковой. Также включает часовню, монумент "Скорбящая мать", комплекс сгоревшей школы с панно и барельефом. Центральной обозначена композиция "Вознесение" с тремя скульптурами. Место массового захоронения предлагается облицевать гранитом и обставить тумбами со свечами. Президиум заседания и участники попечительского совета отметили масштабность проекта. При этом предложили изменить концепцию и основные акценты. "Необходимо добавить эмоциональную составляющую. Когда мы приходим на трагическое место, должны чувствовать то, что здесь произошло, это непреходящая боль. Комплекс должен быть единым целым, нести общий смысл каждой частью", - отметил Клепиков, слова которого приводит пресс-служба. Участники обсуждения добавили, что необходимо учитывать уже имеющиеся сооружения. Мемориал должен встраиваться в окружающее пространство, где главное – не масштаб, а камерность, настроение. А доминантой проекта, по общему мнению, должно стать место массового захоронения. На заседании также было решено увеличить масштаб подобных памятных акций. С этой целью планируется выйти с законодательной инициативой на федеральный уровень, чтобы внести в календарь памятных дат 27 января как День памяти всех заживо сожженных в годы Великой Отечественной войны. Трагедия произошла в ночь с 26 на 27 января 1943 года. Тогда, в связи с наступлением Красной Армии, фашисты вывезли из Чернянского концлагеря узников, среди которых были и военнопленные, и мирные жители. Остановившись в селе Гусек-Погореловка, немцы согнали людей в здание школы, а затем подожгли его. В огне погибли более 600 человек. Они захоронены в общей братской могиле на месте пожара.

https://ria.ru/20240522/deti-1947611232.html

https://ria.ru/20240521/proverka-1947521713.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

николай рыжков