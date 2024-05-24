https://ria.ru/20240524/markirovka-1948250004.html

В России проведут эксперимент по маркировке шприцев и презервативов

В России проведут эксперимент по маркировке шприцев и презервативов - РИА Новости, 24.05.2024

В России проведут эксперимент по маркировке шприцев и презервативов

Эксперимент по маркировке новых видов медицинских изделий, в том числе пробирок, шприцев и презервативов, пройдет в России с 1 сентября 2024 года по 31 августа... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T20:54

2024-05-24T20:54

2024-05-24T21:30

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Эксперимент по маркировке новых видов медицинских изделий, в том числе пробирок, шприцев и презервативов, пройдет в России с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2025 года, следует из соответствующего постановления правительства."Правительство Российской Федерации постановляет: ﻿﻿﻿провести с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2025 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов медицинских изделий", - говорится в документе.Эксперимент охватит различные виды терапевтической дыхательной аппаратуры, инфузионные системы, инкубаторы для новорожденных, пробирки, шприцы, салфетки, медицинские маски, презервативы, а также имплантаты для пластической хирургии и косметологии в виде филлеров и косметических нитей.В свою очередь участие в нем будет добровольным, а коды маркировки предоставляются производителям медицинских изделий на безвозмездной основе.Предполагается, что эксперимент позволит протестировать технологии нанесения средств идентификации и отработать порядок взаимодействия участников оборота с системой маркировки. После его завершения будет рассмотрен вопрос о расширении маркировки товарной группы "медицинские изделия".В свою очередь руководитель группы социально значимых товаров ЦРПТ (оператор системы маркировки "Честный знак") Егор Жаворонков подчеркнул, что оператор готов к проведению нового эксперимента. По его словам, в перечень вошли как товары с высокой долей подделок, так и изделия, где необходим дополнительный инструмент госконтроля. При этом пилотный проект не скажется на стоимости медизделий.Представитель ЦРПТ также отметил, что Росздравнадзор, как регулятор в сфере обращения медицинских изделий, получит полный доступ к прослеживаемости всей номенклатуры товаров. Это позволит регулятору оценивать их достаточность и укомплектованность медицинских учреждений, и в перспективе блокировать оборот тех медизделий, к качеству которых возникли вопросы.

https://ria.ru/20240428/markirovka-1942864374.html

https://ria.ru/20240517/markirovka-1946762112.html

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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)