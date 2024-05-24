https://ria.ru/20240524/maksimov-1948095523.html

Максимов: Россия на "Детях Азии" будет представлена национальной сборной

Максимов: Россия на "Детях Азии" будет представлена национальной сборной - РИА Новости, 24.05.2024

Максимов: Россия на "Детях Азии" будет представлена национальной сборной

В командном зачете Международных спортивных Игр "Дети Азии" будет участвовать сборная Российской Федерации, сообщил президент Международного комитета игр... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T13:13

2024-05-24T13:13

2024-05-24T15:31

республика саха (якутия)

якутск

владимир максимов

россия

спорт

дети азии

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. В командном зачете Международных спортивных Игр "Дети Азии" будет участвовать сборная Российской Федерации, сообщил президент Международного комитета игр Владимир Максимов. "Было принято решение с Игр "Дети Азии" в 2028 году допустить к участию единую сборную РФ. Сейчас Россия будет представлена федеральными округами", – рассказал Максимов. "По словам спикера, попасть в национальную сборную для молодых спортсменов – это достижение и вопрос престижа. Тем не менее, у Республики (Саха) Якутии будет своя сборная""Признавая Республику Саха-Якутия, как основателя игр, было принято решение оставить ей команду", – сообщил Максимов. Международные спортивные Игры "Дети Азии" пройдут в Якутске с 25 июня по 7 июля. Ожидается участие трех тысяч спортсменов из 26 стран.

https://ria.ru/20240428/yakutiya-1942944868.html

якутск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

якутск, владимир максимов, россия, спорт, дети азии