Рейтинг@Mail.ru
Максимов: Россия на "Детях Азии" будет представлена национальной сборной - РИА Новости, 24.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для Республика Саха (Якутия)
Республика Саха (Якутия)
 
13:13 24.05.2024 (обновлено: 15:31 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/maksimov-1948095523.html
Максимов: Россия на "Детях Азии" будет представлена национальной сборной
Максимов: Россия на "Детях Азии" будет представлена национальной сборной - РИА Новости, 24.05.2024
Максимов: Россия на "Детях Азии" будет представлена национальной сборной
В командном зачете Международных спортивных Игр "Дети Азии" будет участвовать сборная Российской Федерации, сообщил президент Международного комитета игр... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T13:13
2024-05-24T15:31
республика саха (якутия)
якутск
владимир максимов
россия
спорт
дети азии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948103579_0:7:1280:727_1920x0_80_0_0_524c3a87a8e1185ffba0e1618b70246c.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. В командном зачете Международных спортивных Игр "Дети Азии" будет участвовать сборная Российской Федерации, сообщил президент Международного комитета игр Владимир Максимов. "Было принято решение с Игр "Дети Азии" в 2028 году допустить к участию единую сборную РФ. Сейчас Россия будет представлена федеральными округами", – рассказал Максимов. "По словам спикера, попасть в национальную сборную для молодых спортсменов – это достижение и вопрос престижа. Тем не менее, у Республики (Саха) Якутии будет своя сборная""Признавая Республику Саха-Якутия, как основателя игр, было принято решение оставить ей команду", – сообщил Максимов. Международные спортивные Игры "Дети Азии" пройдут в Якутске с 25 июня по 7 июля. Ожидается участие трех тысяч спортсменов из 26 стран.
https://ria.ru/20240428/yakutiya-1942944868.html
якутск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948103579_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_2816d75a8e97233e7162a60c575b7503.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
якутск, владимир максимов, россия, спорт, дети азии
Республика Саха (Якутия), Якутск, Владимир Максимов, Россия, Спорт, Дети Азии

Максимов: Россия на "Детях Азии" будет представлена национальной сборной

© Фото : "Дети Азии" - Якутск-2024Факелы с логотипом Международных спортивных Игр "Дети Азии"
Факелы с логотипом Международных спортивных Игр Дети Азии - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© Фото : "Дети Азии" - Якутск-2024
Факелы с логотипом Международных спортивных Игр "Дети Азии"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. В командном зачете Международных спортивных Игр "Дети Азии" будет участвовать сборная Российской Федерации, сообщил президент Международного комитета игр Владимир Максимов.
"Было принято решение с Игр "Дети Азии" в 2028 году допустить к участию единую сборную РФ. Сейчас Россия будет представлена федеральными округами", – рассказал Максимов.
Панорама города Якутска - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
Власти спрогнозировали рост числа якутян в творческих индустриях
28 апреля, 17:46
"По словам спикера, попасть в национальную сборную для молодых спортсменов – это достижение и вопрос престижа. Тем не менее, у Республики (Саха) Якутии будет своя сборная"
"Признавая Республику Саха-Якутия, как основателя игр, было принято решение оставить ей команду", – сообщил Максимов.
Международные спортивные Игры "Дети Азии" пройдут в Якутске с 25 июня по 7 июля. Ожидается участие трех тысяч спортсменов из 26 стран.
 
Республика Саха (Якутия)ЯкутскВладимир МаксимовРоссияСпортДети Азии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала