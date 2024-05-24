https://ria.ru/20240524/maksimov-1948095523.html
Максимов: Россия на "Детях Азии" будет представлена национальной сборной
Максимов: Россия на "Детях Азии" будет представлена национальной сборной - РИА Новости, 24.05.2024
Максимов: Россия на "Детях Азии" будет представлена национальной сборной
В командном зачете Международных спортивных Игр "Дети Азии" будет участвовать сборная Российской Федерации, сообщил президент Международного комитета игр... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T13:13
2024-05-24T13:13
2024-05-24T15:31
республика саха (якутия)
якутск
владимир максимов
россия
спорт
дети азии
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. В командном зачете Международных спортивных Игр "Дети Азии" будет участвовать сборная Российской Федерации, сообщил президент Международного комитета игр Владимир Максимов. "Было принято решение с Игр "Дети Азии" в 2028 году допустить к участию единую сборную РФ. Сейчас Россия будет представлена федеральными округами", – рассказал Максимов. "По словам спикера, попасть в национальную сборную для молодых спортсменов – это достижение и вопрос престижа. Тем не менее, у Республики (Саха) Якутии будет своя сборная""Признавая Республику Саха-Якутия, как основателя игр, было принято решение оставить ей команду", – сообщил Максимов. Международные спортивные Игры "Дети Азии" пройдут в Якутске с 25 июня по 7 июля. Ожидается участие трех тысяч спортсменов из 26 стран.
https://ria.ru/20240428/yakutiya-1942944868.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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якутск, владимир максимов, россия, спорт, дети азии
Республика Саха (Якутия), Якутск, Владимир Максимов, Россия, Спорт, Дети Азии
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. В командном зачете Международных спортивных Игр "Дети Азии" будет участвовать сборная Российской Федерации, сообщил президент Международного комитета игр Владимир Максимов.
"Было принято решение с Игр "Дети Азии" в 2028 году допустить к участию единую сборную РФ. Сейчас Россия будет представлена федеральными округами", – рассказал Максимов.
"По словам спикера, попасть в национальную сборную для молодых спортсменов – это достижение и вопрос престижа. Тем не менее, у Республики (Саха) Якутии будет своя сборная"
"Признавая Республику Саха-Якутия, как основателя игр, было принято решение оставить ей команду", – сообщил Максимов.
Международные спортивные Игры "Дети Азии" пройдут в Якутске
с 25 июня по 7 июля. Ожидается участие трех тысяч спортсменов из 26 стран.