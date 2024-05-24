https://ria.ru/20240524/lukashenko-1948265661.html
Лукашенко лично провожает Путина в аэропорт
Лукашенко лично провожает Путина в аэропорт - РИА Новости, 24.05.2024
Лукашенко лично провожает Путина в аэропорт
Президент Белоруссии Александр Лукашенко лично провожает президента России Владимира Путина в аэропорт Минска, сообщил в пятницу близкий к пресс-службе главы... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T23:48
2024-05-24T23:48
2024-05-24T23:48
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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко лично провожает президента России Владимира Путина в аэропорт Минска, сообщил в пятницу близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого". "Лидеры недавно выехали в аэропорт. Лукашенко лично провожает Путина", - говорится в сообщении. Глава российского государства накануне прибыл с официальным визитом в Белоруссию. В пятницу лидеры провели переговоры в узком и расширенном форматах, с затем пообщались со СМИ. После этого президенты продолжили общение за рабочим обедом, сообщал "Пул Первого".
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минск, белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин, в мире
Минск, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, В мире
Лукашенко лично провожает Путина в аэропорт
Лукашенко лично провожает Путина в аэропорт Минска