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Юридической чистоты насчет легитимности Зеленского нет, заявил Лукашенко - РИА Новости, 24.05.2024
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18:03 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/lukashenko-1948209465.html
Юридической чистоты насчет легитимности Зеленского нет, заявил Лукашенко
Юридической чистоты насчет легитимности Зеленского нет, заявил Лукашенко - РИА Новости, 24.05.2024
Юридической чистоты насчет легитимности Зеленского нет, заявил Лукашенко
Юридической чистоты насчет легитимности Владимира Зеленского нет и быть не может с учетом положения судебной системы на Украине, заявил в пятницу президент... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T18:03
2024-05-24T18:03
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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Юридической чистоты насчет легитимности Владимира Зеленского нет и быть не может с учетом положения судебной системы на Украине, заявил в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Что касается истечения полномочий Владимира Александровича Зеленского, юридической чистоты здесь нет и быть не может. Потому что там глубокая демократия, вы же понимаете. Все там задушено. Меня тут или нас часто упрекают, что мы диктаторы, еще кого-то к этому пришивают. Вот она, демократия: ни Конституционный суд, ни другие суды ничего не могут сказать", - сказал Лукашенко на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным в расширенном составе в Минске. Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
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в мире, украина, белоруссия, россия, владимир зеленский, александр лукашенко, владимир путин
В мире, Украина, Белоруссия, Россия, Владимир Зеленский, Александр Лукашенко, Владимир Путин
Юридической чистоты насчет легитимности Зеленского нет, заявил Лукашенко

Лукашенко: юридической чистоты в вопросе легитимности Зеленского быть не может

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Юридической чистоты насчет легитимности Владимира Зеленского нет и быть не может с учетом положения судебной системы на Украине, заявил в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Что касается истечения полномочий Владимира Александровича Зеленского, юридической чистоты здесь нет и быть не может. Потому что там глубокая демократия, вы же понимаете. Все там задушено. Меня тут или нас часто упрекают, что мы диктаторы, еще кого-то к этому пришивают. Вот она, демократия: ни Конституционный суд, ни другие суды ничего не могут сказать", - сказал Лукашенко на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным в расширенном составе в Минске.
Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
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