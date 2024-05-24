https://ria.ru/20240524/lukashenko-1948209465.html

Юридической чистоты насчет легитимности Зеленского нет, заявил Лукашенко

Юридической чистоты насчет легитимности Зеленского нет, заявил Лукашенко - РИА Новости, 24.05.2024

Юридической чистоты насчет легитимности Зеленского нет, заявил Лукашенко

Юридической чистоты насчет легитимности Владимира Зеленского нет и быть не может с учетом положения судебной системы на Украине, заявил в пятницу президент... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T18:03

2024-05-24T18:03

2024-05-24T18:03

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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Юридической чистоты насчет легитимности Владимира Зеленского нет и быть не может с учетом положения судебной системы на Украине, заявил в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Что касается истечения полномочий Владимира Александровича Зеленского, юридической чистоты здесь нет и быть не может. Потому что там глубокая демократия, вы же понимаете. Все там задушено. Меня тут или нас часто упрекают, что мы диктаторы, еще кого-то к этому пришивают. Вот она, демократия: ни Конституционный суд, ни другие суды ничего не могут сказать", - сказал Лукашенко на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным в расширенном составе в Минске. Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".

https://ria.ru/20240524/putin-1948208532.html

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в мире, украина, белоруссия, россия, владимир зеленский, александр лукашенко, владимир путин