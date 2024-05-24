https://ria.ru/20240524/lukashenko-1948207754.html

Все проблемы Украины решаются за океаном, заявил Лукашенко

Все проблемы Украины решаются за океаном, заявил Лукашенко - РИА Новости, 24.05.2024

Все проблемы Украины решаются за океаном, заявил Лукашенко

Ни Владимир Зеленский, ни будущий президент Украины не будут решать проблемы, которые стоят перед страной и народом, эти проблемы решаются "за океаном", заявил... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T17:58

2024-05-24T17:58

2024-05-24T18:36

украина

белоруссия

россия

александр лукашенко

владимир зеленский

владимир путин

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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Ни Владимир Зеленский, ни будущий президент Украины не будут решать проблемы, которые стоят перед страной и народом, эти проблемы решаются "за океаном", заявил в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Все равно ни нынешний президент, ни будущий, я думаю, решать эти большие вопросы, которые стоят перед государством Украины, перед народом Украины, эти вопросы решать президенты не будут. Вы знаете, кто будет решать. За океаном много уже решено. Что не решено, они решат потом", - сказал Лукашенко на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным в расширенном составе в Минске.Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Сам Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".

https://ria.ru/20240411/putin-1939467402.html

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украина, белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир зеленский, владимир путин