Рейтинг@Mail.ru
Все проблемы Украины решаются за океаном, заявил Лукашенко - РИА Новости, 24.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:58 24.05.2024 (обновлено: 18:36 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/lukashenko-1948207754.html
Все проблемы Украины решаются за океаном, заявил Лукашенко
Все проблемы Украины решаются за океаном, заявил Лукашенко - РИА Новости, 24.05.2024
Все проблемы Украины решаются за океаном, заявил Лукашенко
Ни Владимир Зеленский, ни будущий президент Украины не будут решать проблемы, которые стоят перед страной и народом, эти проблемы решаются "за океаном", заявил... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T17:58
2024-05-24T18:36
украина
белоруссия
россия
александр лукашенко
владимир зеленский
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944806773_0:149:3110:1898_1920x0_80_0_0_3074a4d81cfed62cc81f34c5cce56fd6.jpg
МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Ни Владимир Зеленский, ни будущий президент Украины не будут решать проблемы, которые стоят перед страной и народом, эти проблемы решаются "за океаном", заявил в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Все равно ни нынешний президент, ни будущий, я думаю, решать эти большие вопросы, которые стоят перед государством Украины, перед народом Украины, эти вопросы решать президенты не будут. Вы знаете, кто будет решать. За океаном много уже решено. Что не решено, они решат потом", - сказал Лукашенко на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным в расширенном составе в Минске.Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Сам Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
https://ria.ru/20240411/putin-1939467402.html
украина
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944806773_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a160d573876d955cb6c5851d66592f58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир зеленский, владимир путин
Украина, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Зеленский, Владимир Путин
Все проблемы Украины решаются за океаном, заявил Лукашенко

Лукашенко: проблемы, которые стоят перед Украиной, решаются "за океаном"

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Ни Владимир Зеленский, ни будущий президент Украины не будут решать проблемы, которые стоят перед страной и народом, эти проблемы решаются "за океаном", заявил в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Все равно ни нынешний президент, ни будущий, я думаю, решать эти большие вопросы, которые стоят перед государством Украины, перед народом Украины, эти вопросы решать президенты не будут. Вы знаете, кто будет решать. За океаном много уже решено. Что не решено, они решат потом", - сказал Лукашенко на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным в расширенном составе в Минске.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
Киев сам должен решить, с какими странами взаимодействовать, заявил Путин
11 апреля, 22:02
Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Сам Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
 
УкраинаБелоруссияРоссияАлександр ЛукашенкоВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала