https://ria.ru/20240524/lukashenko-1948192182.html

Лукашенко оценил уровень доверия между Россией и Белоруссией

Лукашенко оценил уровень доверия между Россией и Белоруссией - РИА Новости, 24.05.2024

Лукашенко оценил уровень доверия между Россией и Белоруссией

Уровень взаимодействия и доверия между Минском и Москвой во всех сферах беспрецедентный, заявил в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко, добавив, что РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T17:24

2024-05-24T17:24

2024-05-24T17:33

россия

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

в мире

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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Уровень взаимодействия и доверия между Минском и Москвой во всех сферах беспрецедентный, заявил в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко, добавив, что нерешенных вопросов в двусторонних отношениях на сегодняшний день нет."В последнее время в белорусско-российских отношениях отмечается заметный подъем. Уровень взаимодействия и доверия между нашими странами во всех сферах, действительно, беспрецедентный. Мы уже уверенно контактируем, что экономики Белоруссии и России динамично развиваются, несмотря на разного рода препятствия", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным в расширенном составе в Минске."Неразрешимых проблем в отношениях наших стран нет. Есть отложенные, требующие более пристального внимания и глубокой проработки. Надо честно признать, что на сегодняшний день мы сняли все вопросы и нерешенных вопросов на сегодняшний день нет. Уверен, что и в будущем мы будем аналогично работать"", - добавил Лукашенко.

https://ria.ru/20240524/diplomatiya-1947859180.html

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россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, в мире