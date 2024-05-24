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Лукашенко оценил уровень доверия между Россией и Белоруссией - РИА Новости, 24.05.2024
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17:24 24.05.2024 (обновлено: 17:33 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/lukashenko-1948192182.html
Лукашенко оценил уровень доверия между Россией и Белоруссией
Лукашенко оценил уровень доверия между Россией и Белоруссией - РИА Новости, 24.05.2024
Лукашенко оценил уровень доверия между Россией и Белоруссией
Уровень взаимодействия и доверия между Минском и Москвой во всех сферах беспрецедентный, заявил в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко, добавив, что РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T17:24
2024-05-24T17:33
россия
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владимир путин
александр лукашенко
в мире
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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Уровень взаимодействия и доверия между Минском и Москвой во всех сферах беспрецедентный, заявил в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко, добавив, что нерешенных вопросов в двусторонних отношениях на сегодняшний день нет."В последнее время в белорусско-российских отношениях отмечается заметный подъем. Уровень взаимодействия и доверия между нашими странами во всех сферах, действительно, беспрецедентный. Мы уже уверенно контактируем, что экономики Белоруссии и России динамично развиваются, несмотря на разного рода препятствия", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным в расширенном составе в Минске."Неразрешимых проблем в отношениях наших стран нет. Есть отложенные, требующие более пристального внимания и глубокой проработки. Надо честно признать, что на сегодняшний день мы сняли все вопросы и нерешенных вопросов на сегодняшний день нет. Уверен, что и в будущем мы будем аналогично работать"", - добавил Лукашенко.
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россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, в мире
Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, В мире
Лукашенко оценил уровень доверия между Россией и Белоруссией

Лукашенко: уровень взаимодействия и доверия с РФ во всех сферах беспрецедентный

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии официальной встречи в Минске
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии официальной встречи в Минске - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии официальной встречи в Минске
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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Уровень взаимодействия и доверия между Минском и Москвой во всех сферах беспрецедентный, заявил в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко, добавив, что нерешенных вопросов в двусторонних отношениях на сегодняшний день нет.
"В последнее время в белорусско-российских отношениях отмечается заметный подъем. Уровень взаимодействия и доверия между нашими странами во всех сферах, действительно, беспрецедентный. Мы уже уверенно контактируем, что экономики Белоруссии и России динамично развиваются, несмотря на разного рода препятствия", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным в расширенном составе в Минске.
"Неразрешимых проблем в отношениях наших стран нет. Есть отложенные, требующие более пристального внимания и глубокой проработки. Надо честно признать, что на сегодняшний день мы сняли все вопросы и нерешенных вопросов на сегодняшний день нет. Уверен, что и в будущем мы будем аналогично работать"", - добавил Лукашенко.
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