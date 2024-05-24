Лукашенко оценил уровень доверия между Россией и Белоруссией
Лукашенко: уровень взаимодействия и доверия с РФ во всех сферах беспрецедентный
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии официальной встречи в Минске
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии официальной встречи в Минске
МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Уровень взаимодействия и доверия между Минском и Москвой во всех сферах беспрецедентный, заявил в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко, добавив, что нерешенных вопросов в двусторонних отношениях на сегодняшний день нет.
"В последнее время в белорусско-российских отношениях отмечается заметный подъем. Уровень взаимодействия и доверия между нашими странами во всех сферах, действительно, беспрецедентный. Мы уже уверенно контактируем, что экономики Белоруссии и России динамично развиваются, несмотря на разного рода препятствия", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным в расширенном составе в Минске.
"Неразрешимых проблем в отношениях наших стран нет. Есть отложенные, требующие более пристального внимания и глубокой проработки. Надо честно признать, что на сегодняшний день мы сняли все вопросы и нерешенных вопросов на сегодняшний день нет. Уверен, что и в будущем мы будем аналогично работать"", - добавил Лукашенко.
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