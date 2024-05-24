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Белоруссия хочет теснее работать с госкорпорациями России, заявил Лукашенко - РИА Новости, 24.05.2024
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17:15 24.05.2024 (обновлено: 17:17 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/lukashenko-1948188324.html
Белоруссия хочет теснее работать с госкорпорациями России, заявил Лукашенко
Белоруссия хочет теснее работать с госкорпорациями России, заявил Лукашенко - РИА Новости, 24.05.2024
Белоруссия хочет теснее работать с госкорпорациями России, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская сторона хочет теснее работать с госкорпорациями РФ и подключиться к реализации российских... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T17:15
2024-05-24T17:17
россия
белоруссия
москва
александр лукашенко
владимир путин
веэс
евразийский экономический союз
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МИНСК, 24 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская сторона хочет теснее работать с госкорпорациями РФ и подключиться к реализации российских инвестпроектов. "Заинтересованы более тесно работать с российскими государственными корпорациями. Пару недель назад на заседании ВЕЭС (саммит ЕАЭС – ред.) в Москве я поднимал этот вопрос в контексте госзакупок. Думаю, вы согласитесь с моим тезисом о том, что на пространстве Союзного государства мы не должны себя ограничивать, закрываясь друг от друга на нашем общем рынке", - сказал Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным в расширенном составе в Минске. Более того, подчеркнул он, ситуация показала, что полагаться в этом мире с точки зрения долгосрочного сотрудничества можно только на себя. "Надеемся на активное подключение белорусских предприятий и организаций к реализуемым в России инвестиционным проектам", - сказал Лукашенко.
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россия, белоруссия, москва, александр лукашенко, владимир путин, веэс, евразийский экономический союз
Россия, Белоруссия, Москва, Александр Лукашенко, Владимир Путин, ВЕЭС, Евразийский экономический союз
Белоруссия хочет теснее работать с госкорпорациями России, заявил Лукашенко

Лукашенко: РБ хочет работать с госкорпорациями РФ и участвовать в инвестпроектах

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии официальной встречи в Минске
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии официальной встречи в Минске - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии официальной встречи в Минске
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МИНСК, 24 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская сторона хочет теснее работать с госкорпорациями РФ и подключиться к реализации российских инвестпроектов.
"Заинтересованы более тесно работать с российскими государственными корпорациями. Пару недель назад на заседании ВЕЭС (саммит ЕАЭС – ред.) в Москве я поднимал этот вопрос в контексте госзакупок. Думаю, вы согласитесь с моим тезисом о том, что на пространстве Союзного государства мы не должны себя ограничивать, закрываясь друг от друга на нашем общем рынке", - сказал Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным в расширенном составе в Минске.
Более того, подчеркнул он, ситуация показала, что полагаться в этом мире с точки зрения долгосрочного сотрудничества можно только на себя. "Надеемся на активное подключение белорусских предприятий и организаций к реализуемым в России инвестиционным проектам", - сказал Лукашенко.
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РоссияБелоруссияМоскваАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинВЕЭСЕвразийский экономический союз
 
 
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