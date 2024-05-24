https://ria.ru/20240524/lukashenko-1948188324.html

Белоруссия хочет теснее работать с госкорпорациями России, заявил Лукашенко

Белоруссия хочет теснее работать с госкорпорациями России, заявил Лукашенко - РИА Новости, 24.05.2024

Белоруссия хочет теснее работать с госкорпорациями России, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская сторона хочет теснее работать с госкорпорациями РФ и подключиться к реализации российских... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T17:15

2024-05-24T17:15

2024-05-24T17:17

россия

белоруссия

москва

александр лукашенко

владимир путин

веэс

евразийский экономический союз

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МИНСК, 24 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская сторона хочет теснее работать с госкорпорациями РФ и подключиться к реализации российских инвестпроектов. "Заинтересованы более тесно работать с российскими государственными корпорациями. Пару недель назад на заседании ВЕЭС (саммит ЕАЭС – ред.) в Москве я поднимал этот вопрос в контексте госзакупок. Думаю, вы согласитесь с моим тезисом о том, что на пространстве Союзного государства мы не должны себя ограничивать, закрываясь друг от друга на нашем общем рынке", - сказал Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным в расширенном составе в Минске. Более того, подчеркнул он, ситуация показала, что полагаться в этом мире с точки зрения долгосрочного сотрудничества можно только на себя. "Надеемся на активное подключение белорусских предприятий и организаций к реализуемым в России инвестиционным проектам", - сказал Лукашенко.

https://ria.ru/20231225/eaes-1918015751.html

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россия, белоруссия, москва, александр лукашенко, владимир путин, веэс, евразийский экономический союз