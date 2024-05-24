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Лукашенко надеется на продолжение развития сотрудничества с Россией - РИА Новости, 24.05.2024
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16:54 24.05.2024 (обновлено: 17:23 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/lukashenko-1948179871.html
Лукашенко надеется на продолжение развития сотрудничества с Россией
Лукашенко надеется на продолжение развития сотрудничества с Россией - РИА Новости, 24.05.2024
Лукашенко надеется на продолжение развития сотрудничества с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о надежде, что новый состав правительств РФ продолжит уделять сотрудничеству с Минском приоритетное внимание. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T16:54
2024-05-24T17:23
белоруссия
россия
минск
владимир путин
александр лукашенко
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МИНСК, 24 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о надежде, что новый состав правительств РФ продолжит уделять сотрудничеству с Минском приоритетное внимание."Хотел бы пожелать успехов новому составу российского правительства. Уверен в сохранении преемственности в части приоритетного рассмотрения вопросов белорусско-российского сотрудничества", - сказал Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным в расширенном составе в Минске."Предлагаю в расширенном составе согласовать подходы к этим и другим вопросам для принятия необходимых решений на уровне глав государств", - сказал он.
https://ria.ru/20240524/lukashenko-1948188324.html
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белоруссия, россия, минск, владимир путин, александр лукашенко
Белоруссия, Россия, Минск, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Лукашенко надеется на продолжение развития сотрудничества с Россией

Лукашенко надеется что новый кабмин РФ поставит в приоритет сотрудничество с РБ

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 24 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о надежде, что новый состав правительств РФ продолжит уделять сотрудничеству с Минском приоритетное внимание.
"Хотел бы пожелать успехов новому составу российского правительства. Уверен в сохранении преемственности в части приоритетного рассмотрения вопросов белорусско-российского сотрудничества", - сказал Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным в расширенном составе в Минске.
"Предлагаю в расширенном составе согласовать подходы к этим и другим вопросам для принятия необходимых решений на уровне глав государств", - сказал он.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии официальной встречи в Минске - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
Белоруссия хочет теснее работать с госкорпорациями России, заявил Лукашенко
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БелоруссияРоссияМинскВладимир ПутинАлександр Лукашенко
 
 
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