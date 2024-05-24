https://ria.ru/20240524/libre-1948243093.html
В посольство Израиля в Брюсселе бросили страйкбольную гранату
В посольство Израиля в Брюсселе бросили страйкбольную гранату - РИА Новости, 24.05.2024
В посольство Израиля в Брюсселе бросили страйкбольную гранату
Неизвестный бросил страйкбольную гранату в пятницу утром в здание посольства Израиля в Брюсселе, сообщило бельгийское издание Libre. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T20:10
2024-05-24T20:10
2024-05-24T20:10
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БРЮССЕЛЬ, 24 мая - РИА Новости. Неизвестный бросил страйкбольную гранату в пятницу утром в здание посольства Израиля в Брюсселе, сообщило бельгийское издание Libre. По информации издания, прокуратура проводит расследование случившегося и не комментирует детали. Инцидент прокомментировала глава МИД Бельгии Аджа Лябиб. "Я призываю всех проявлять ответственность, не импортировать международные конфликты и не способствовать разобщению. Давайте продвигать мир, а не войну", - написала министр в сети X. Ранее в мае у израильского посольства в бельгийской столице прошло несколько акций протеста против военной операции Израиля в секторе Газа.
https://ria.ru/20240507/aktsiya-1944535840.html
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в мире, израиль, брюссель, бельгия, аджа лябиб
В мире, Израиль, Брюссель, Бельгия, Аджа Лябиб
В посольство Израиля в Брюсселе бросили страйкбольную гранату
Libre: в здание посольства Израиля в Брюсселе бросили страйкбольную гранату