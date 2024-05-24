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В посольство Израиля в Брюсселе бросили страйкбольную гранату - РИА Новости, 24.05.2024
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20:10 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/libre-1948243093.html
В посольство Израиля в Брюсселе бросили страйкбольную гранату
В посольство Израиля в Брюсселе бросили страйкбольную гранату - РИА Новости, 24.05.2024
В посольство Израиля в Брюсселе бросили страйкбольную гранату
Неизвестный бросил страйкбольную гранату в пятницу утром в здание посольства Израиля в Брюсселе, сообщило бельгийское издание Libre. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T20:10
2024-05-24T20:10
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БРЮССЕЛЬ, 24 мая - РИА Новости. Неизвестный бросил страйкбольную гранату в пятницу утром в здание посольства Израиля в Брюсселе, сообщило бельгийское издание Libre. По информации издания, прокуратура проводит расследование случившегося и не комментирует детали. Инцидент прокомментировала глава МИД Бельгии Аджа Лябиб. "Я призываю всех проявлять ответственность, не импортировать международные конфликты и не способствовать разобщению. Давайте продвигать мир, а не войну", - написала министр в сети X. Ранее в мае у израильского посольства в бельгийской столице прошло несколько акций протеста против военной операции Израиля в секторе Газа.
https://ria.ru/20240507/aktsiya-1944535840.html
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в мире, израиль, брюссель, бельгия, аджа лябиб
В мире, Израиль, Брюссель, Бельгия, Аджа Лябиб
В посольство Израиля в Брюсселе бросили страйкбольную гранату

Libre: в здание посольства Израиля в Брюсселе бросили страйкбольную гранату

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкИзраильский флаг
Израильский флаг - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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БРЮССЕЛЬ, 24 мая - РИА Новости. Неизвестный бросил страйкбольную гранату в пятницу утром в здание посольства Израиля в Брюсселе, сообщило бельгийское издание Libre.
По информации издания, прокуратура проводит расследование случившегося и не комментирует детали.
Брюссель - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
В Брюсселе студенты провели акцию в поддержку Палестины
7 мая, 21:32
Инцидент прокомментировала глава МИД Бельгии Аджа Лябиб. "Я призываю всех проявлять ответственность, не импортировать международные конфликты и не способствовать разобщению. Давайте продвигать мир, а не войну", - написала министр в сети X.
Ранее в мае у израильского посольства в бельгийской столице прошло несколько акций протеста против военной операции Израиля в секторе Газа.
Акция в поддержку Палестины в Брюсселе
В Брюсселе прошла одна из самых массовых акций в поддержку палестинцев
19 мая, 22:21
 
В миреИзраильБрюссельБельгияАджа Лябиб
 
 
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