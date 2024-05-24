https://ria.ru/20240524/libre-1948243093.html

В посольство Израиля в Брюсселе бросили страйкбольную гранату

В посольство Израиля в Брюсселе бросили страйкбольную гранату - РИА Новости, 24.05.2024

В посольство Израиля в Брюсселе бросили страйкбольную гранату

Неизвестный бросил страйкбольную гранату в пятницу утром в здание посольства Израиля в Брюсселе, сообщило бельгийское издание Libre. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T20:10

2024-05-24T20:10

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БРЮССЕЛЬ, 24 мая - РИА Новости. Неизвестный бросил страйкбольную гранату в пятницу утром в здание посольства Израиля в Брюсселе, сообщило бельгийское издание Libre. По информации издания, прокуратура проводит расследование случившегося и не комментирует детали. Инцидент прокомментировала глава МИД Бельгии Аджа Лябиб. "Я призываю всех проявлять ответственность, не импортировать международные конфликты и не способствовать разобщению. Давайте продвигать мир, а не войну", - написала министр в сети X. Ранее в мае у израильского посольства в бельгийской столице прошло несколько акций протеста против военной операции Израиля в секторе Газа.

https://ria.ru/20240507/aktsiya-1944535840.html

https://ria.ru/20240519/aktsiya-1947064889.html

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в мире, израиль, брюссель, бельгия, аджа лябиб