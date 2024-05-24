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Оставшаяся часть украинских пилотов завершит обучение в США в августе - РИА Новости, 24.05.2024
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00:27 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/letchiki-1948025702.html
Оставшаяся часть украинских пилотов завершит обучение в США в августе
Оставшаяся часть украинских пилотов завершит обучение в США в августе - РИА Новости, 24.05.2024
Оставшаяся часть украинских пилотов завершит обучение в США в августе
Оставшаяся часть украинских летчиков завершит обучение пилотированию истребителей четвертого поколения F-16 в США в августе текущего года, заявил РИА Новости... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T00:27
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в мире
f-16
сша
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ВАШИНГТОН, 24 мая – РИА Новости. Оставшаяся часть украинских летчиков завершит обучение пилотированию истребителей четвертого поколения F-16 в США в августе текущего года, заявил РИА Новости официальный представитель Нацгвардии в штате Аризона. "Да, сейчас еще есть пилоты, которые проходят обучение. Все они должны завершить обучение в августе 2024 года", - информировал собеседник агентства. США ранее разрешили союзникам передать Украине самолеты F-16 и сами участвуют в подготовке специалистов для их пилотирования и обслуживания. Обучение проходит в Аризоне. В апреле представитель американских военно-воздушных сил сообщил РИА Новости, что обучение в этом штате проходят 12 украинских пилотов.
https://ria.ru/20240517/ukraina-1946574567.html
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в мире, f-16, сша, украина
В мире, F-16, США, Украина
Оставшаяся часть украинских пилотов завершит обучение в США в августе

Нацгвардия США: украинские летчики завершат обучение управлению F-16 в августе

© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee WatsonАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee Watson
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 мая – РИА Новости. Оставшаяся часть украинских летчиков завершит обучение пилотированию истребителей четвертого поколения F-16 в США в августе текущего года, заявил РИА Новости официальный представитель Нацгвардии в штате Аризона.
"Да, сейчас еще есть пилоты, которые проходят обучение. Все они должны завершить обучение в августе 2024 года", - информировал собеседник агентства.
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США ранее разрешили союзникам передать Украине самолеты F-16 и сами участвуют в подготовке специалистов для их пилотирования и обслуживания. Обучение проходит в Аризоне. В апреле представитель американских военно-воздушных сил сообщил РИА Новости, что обучение в этом штате проходят 12 украинских пилотов.
 
В миреF-16СШАУкраина
 
 
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