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Оставшаяся часть украинских пилотов завершит обучение в США в августе
Оставшаяся часть украинских пилотов завершит обучение в США в августе - РИА Новости, 24.05.2024
Оставшаяся часть украинских пилотов завершит обучение в США в августе
Оставшаяся часть украинских летчиков завершит обучение пилотированию истребителей четвертого поколения F-16 в США в августе текущего года, заявил РИА Новости... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T00:27
2024-05-24T00:27
2024-05-24T00:27
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ВАШИНГТОН, 24 мая – РИА Новости. Оставшаяся часть украинских летчиков завершит обучение пилотированию истребителей четвертого поколения F-16 в США в августе текущего года, заявил РИА Новости официальный представитель Нацгвардии в штате Аризона. "Да, сейчас еще есть пилоты, которые проходят обучение. Все они должны завершить обучение в августе 2024 года", - информировал собеседник агентства. США ранее разрешили союзникам передать Украине самолеты F-16 и сами участвуют в подготовке специалистов для их пилотирования и обслуживания. Обучение проходит в Аризоне. В апреле представитель американских военно-воздушных сил сообщил РИА Новости, что обучение в этом штате проходят 12 украинских пилотов.
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в мире, f-16, сша, украина
В мире, F-16, США, Украина
Оставшаяся часть украинских пилотов завершит обучение в США в августе
Нацгвардия США: украинские летчики завершат обучение управлению F-16 в августе
ВАШИНГТОН, 24 мая – РИА Новости. Оставшаяся часть украинских летчиков завершит обучение пилотированию истребителей четвертого поколения F-16 в США в августе текущего года, заявил РИА Новости официальный представитель Нацгвардии в штате Аризона.
"Да, сейчас еще есть пилоты, которые проходят обучение. Все они должны завершить обучение в августе 2024 года", - информировал собеседник агентства.
США ранее разрешили союзникам передать Украине самолеты F-16 и сами участвуют в подготовке специалистов для их пилотирования и обслуживания. Обучение проходит в Аризоне. В апреле представитель американских военно-воздушных сил сообщил РИА Новости, что обучение в этом штате проходят 12 украинских пилотов.