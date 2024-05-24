https://ria.ru/20240524/krokus-1948045548.html

Все причастные к теракту в "Крокусе" будут наказаны, заверил Патрушев

Все причастные к теракту в "Крокусе" будут наказаны, заверил Патрушев - РИА Новости, 24.05.2024

Все причастные к теракту в "Крокусе" будут наказаны, заверил Патрушев

Ни один причастный к теракту в подмосковном "Крокус сити холле" не избежит наказания, пообещал директор ФСБ России Александр Бортников. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T08:28

2024-05-24T08:28

2024-05-24T08:28

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

бишкек

красногорск

александр бортников

крокус сити холл

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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БИШКЕК, 24 мая - РИА Новости. Ни один причастный к теракту в подмосковном "Крокус сити холле" не избежит наказания, пообещал директор ФСБ России Александр Бортников. "Хочу заверить, что все обстоятельства преступления будут установлены, и каждый причастный к нему не избежит наказания", - сказал Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.

https://ria.ru/20240326/krokus-1935998180.html

россия

бишкек

красногорск

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Ольга Фомченкова

происшествия, россия, бишкек, красногорск, александр бортников, крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), снг