https://ria.ru/20240524/krokus-1948045548.html
Все причастные к теракту в "Крокусе" будут наказаны, заверил Патрушев
Все причастные к теракту в "Крокусе" будут наказаны, заверил Патрушев - РИА Новости, 24.05.2024
Все причастные к теракту в "Крокусе" будут наказаны, заверил Патрушев
Ни один причастный к теракту в подмосковном "Крокус сити холле" не избежит наказания, пообещал директор ФСБ России Александр Бортников. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T08:28
2024-05-24T08:28
2024-05-24T08:28
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
россия
бишкек
красногорск
александр бортников
крокус сити холл
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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БИШКЕК, 24 мая - РИА Новости. Ни один причастный к теракту в подмосковном "Крокус сити холле" не избежит наказания, пообещал директор ФСБ России Александр Бортников. "Хочу заверить, что все обстоятельства преступления будут установлены, и каждый причастный к нему не избежит наказания", - сказал Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
https://ria.ru/20240326/krokus-1935998180.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, бишкек, красногорск, александр бортников, крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), снг
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Россия, Бишкек, Красногорск, Александр Бортников, Крокус Сити Холл, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), СНГ
Все причастные к теракту в "Крокусе" будут наказаны, заверил Патрушев
Бортников: никто из причастных к теракту в "Крокусе" не избежит наказания