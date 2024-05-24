https://ria.ru/20240524/krokus-1948044080.html

Двое из напавших на "Крокус" прибыли в Россию незадолго до теракта

Двое из напавших на "Крокус" прибыли в Россию незадолго до теракта - РИА Новости, 24.05.2024

Двое из напавших на "Крокус" прибыли в Россию незадолго до теракта

Двое из напавших на подмосковный "Крокус Сити Холл" прибыли в Россию из Турции незадолго до теракта, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T08:20

2024-05-24T08:20

2024-05-24T08:20

красногорск

александр бортников

крокус сити холл

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БИШКЕК, 24 мая - РИА Новости. Двое из напавших на подмосковный "Крокус Сити Холл" прибыли в Россию из Турции незадолго до теракта, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. "Двое из четырех участников нападения прибыли в Россию из Турции незадолго до теракта", - сказал Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке. Один из задержанных по подозрению в теракте в "Крокусе" признался, что прилетел из Турции 4 марта. Также он рассказал, что ему предлагали полмиллиона рублей за убийство людей. Другой обвиняемый, Фаридун Шамсиддин, публиковал в феврале в Instagram* фотографии из Стамбула, выяснили РИА Новости. Согласно информации из его соцсети, он сделал восемь публикаций в один день - 23 февраля. Почти на всех фотографиях указана геолокация "Аксарай, Стамбул". Среди опубликованных изображений есть и фото самого Шамсиддина, а также фотографии, сделанные предположительно в мечети Фатих. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html

красногорск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

красногорск, александр бортников, крокус сити холл