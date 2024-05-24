https://ria.ru/20240524/krokus-1948044080.html
Двое из напавших на "Крокус" прибыли в Россию незадолго до теракта
Двое из напавших на "Крокус" прибыли в Россию незадолго до теракта - РИА Новости, 24.05.2024
Двое из напавших на "Крокус" прибыли в Россию незадолго до теракта
Двое из напавших на подмосковный "Крокус Сити Холл" прибыли в Россию из Турции незадолго до теракта, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T08:20
2024-05-24T08:20
2024-05-24T08:20
красногорск
александр бортников
крокус сити холл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935825243_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_271ddbbd1280a07fe2d4047d43f677e9.jpg
БИШКЕК, 24 мая - РИА Новости. Двое из напавших на подмосковный "Крокус Сити Холл" прибыли в Россию из Турции незадолго до теракта, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. "Двое из четырех участников нападения прибыли в Россию из Турции незадолго до теракта", - сказал Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке. Один из задержанных по подозрению в теракте в "Крокусе" признался, что прилетел из Турции 4 марта. Также он рассказал, что ему предлагали полмиллиона рублей за убийство людей. Другой обвиняемый, Фаридун Шамсиддин, публиковал в феврале в Instagram* фотографии из Стамбула, выяснили РИА Новости. Согласно информации из его соцсети, он сделал восемь публикаций в один день - 23 февраля. Почти на всех фотографиях указана геолокация "Аксарай, Стамбул". Среди опубликованных изображений есть и фото самого Шамсиддина, а также фотографии, сделанные предположительно в мечети Фатих. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html
красногорск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935825243_481:0:3212:2048_1920x0_80_0_0_0953fcc6ec5df263e0e7e95293948cb6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красногорск, александр бортников, крокус сити холл
Красногорск, Александр Бортников, Крокус Сити Холл
Двое из напавших на "Крокус" прибыли в Россию незадолго до теракта
Бортников: 2 из напавших на "Крокус" прибыли в РФ из Турции незадолго до теракта
БИШКЕК, 24 мая - РИА Новости. Двое из напавших на подмосковный "Крокус Сити Холл" прибыли в Россию из Турции незадолго до теракта, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.
«
"Двое из четырех участников нападения прибыли в Россию из Турции незадолго до теракта", - сказал Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке.
Один из задержанных по подозрению в теракте в "Крокусе" признался, что прилетел из Турции 4 марта. Также он рассказал, что ему предлагали полмиллиона рублей за убийство людей. Другой обвиняемый, Фаридун Шамсиддин, публиковал в феврале в Instagram* фотографии из Стамбула, выяснили РИА Новости. Согласно информации из его соцсети, он сделал восемь публикаций в один день - 23 февраля. Почти на всех фотографиях указана геолокация "Аксарай, Стамбул". Среди опубликованных изображений есть и фото самого Шамсиддина, а также фотографии, сделанные предположительно в мечети Фатих.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл
" в подмосковном Красногорске
произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.