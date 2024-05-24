https://ria.ru/20240524/krokus-1948043684.html

Бортников назвал число задержанных после теракта в "Крокус Сити Холле"

Бортников назвал число задержанных после теракта в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 24.05.2024

Бортников назвал число задержанных после теракта в "Крокус Сити Холле"

По делу о теракте в "Крокус Сити Холле" задержаны более 20 человек, заявил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T08:16

2024-05-24T08:16

2024-05-24T09:03

теракт в "крокус сити холле"

россия

бишкек

александр бортников

крокус сити холл

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

снг

происшествия

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БИШКЕК, 24 мая — РИА Новости. По делу о теракте в "Крокус Сити Холле" задержаны более 20 человек, заявил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ в Бишкеке."В настоящее время мы устанавливаем весь круг причастных к злодеянию. Уже задержаны более 20 лиц, включая непосредственных исполнителей и пособников", — сказал он.По словам главы ФСБ, двое из четырех участников нападения прибыли в Россию из Турции незадолго до теракта. Один из задержанных признался, что прилетел оттуда 4 марта. По его словам, ему предлагали полмиллиона рублей за убийство людей. Другой обвиняемый, Фаридун Шамсиддин, в феврале публиковал в Instagram* фотографии из Стамбула. Восемь снимков датированы одним днем — 23 февраля, почти на всех указана геолокация: "Аксарай, Стамбул". Среди них есть и фото самого Шамсиддина, и кадры, снятые, предположительно, в мечети Фатих.В результате расследования выяснилось, что подготовку, финансирование, нападение и отход террористов координировали через интернет боевики группировки "Вилаят Хорасан" из афгано-пакистанской зоны, добавил Бортников."По завершении вылазки террористы получили четкую команду двигаться к украинской границе, где с той стороны было подготовлено "окно", — сказал он.Директор ФСБ подчеркнул, что уже можно с уверенностью говорить о том, что непосредственное отношение к теракту имела военная разведка Украины.По его мнению, одной из целей заказчиков теракта было нанесение ущерба отношениям стран СНГ с использованием религиозного и национального факторов. "Наши геополитические оппоненты рассчитывают разрушить уникальный межэтнический и межконфессиональный баланс, сложившийся за длительный период сосуществования наших народов", — сказал Бортников, выразив признательность коллегам из спецслужб стран СНГ, которые оказали России всемерное содействие в расследовании теракта."Хочу заверить, что все обстоятельства преступления будут установлены и каждый причастный к нему не избежит наказания", — заключил глава ФСБ.Террористический акт в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошел 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор, бросали зажигательные шашки, а также подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240326/krokus-1935998180.html

https://ria.ru/20240325/terror-1935526878.html

https://ria.ru/20240323/krokus-1935208805.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, бишкек, александр бортников, крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), снг, происшествия