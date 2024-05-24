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Бортников назвал число задержанных после теракта в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 24.05.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
08:16 24.05.2024 (обновлено: 09:03 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/krokus-1948043684.html
Бортников назвал число задержанных после теракта в "Крокус Сити Холле"
Бортников назвал число задержанных после теракта в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 24.05.2024
Бортников назвал число задержанных после теракта в "Крокус Сити Холле"
По делу о теракте в "Крокус Сити Холле" задержаны более 20 человек, заявил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T08:16
2024-05-24T09:03
теракт в "крокус сити холле"
россия
бишкек
александр бортников
крокус сити холл
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
снг
происшествия
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БИШКЕК, 24 мая — РИА Новости. По делу о теракте в "Крокус Сити Холле" задержаны более 20 человек, заявил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ в Бишкеке."В настоящее время мы устанавливаем весь круг причастных к злодеянию. Уже задержаны более 20 лиц, включая непосредственных исполнителей и пособников", — сказал он.По словам главы ФСБ, двое из четырех участников нападения прибыли в Россию из Турции незадолго до теракта. Один из задержанных признался, что прилетел оттуда 4 марта. По его словам, ему предлагали полмиллиона рублей за убийство людей. Другой обвиняемый, Фаридун Шамсиддин, в феврале публиковал в Instagram* фотографии из Стамбула. Восемь снимков датированы одним днем — 23 февраля, почти на всех указана геолокация: "Аксарай, Стамбул". Среди них есть и фото самого Шамсиддина, и кадры, снятые, предположительно, в мечети Фатих.В результате расследования выяснилось, что подготовку, финансирование, нападение и отход террористов координировали через интернет боевики группировки "Вилаят Хорасан" из афгано-пакистанской зоны, добавил Бортников."По завершении вылазки террористы получили четкую команду двигаться к украинской границе, где с той стороны было подготовлено "окно", — сказал он.Директор ФСБ подчеркнул, что уже можно с уверенностью говорить о том, что непосредственное отношение к теракту имела военная разведка Украины.По его мнению, одной из целей заказчиков теракта было нанесение ущерба отношениям стран СНГ с использованием религиозного и национального факторов. "Наши геополитические оппоненты рассчитывают разрушить уникальный межэтнический и межконфессиональный баланс, сложившийся за длительный период сосуществования наших народов", — сказал Бортников, выразив признательность коллегам из спецслужб стран СНГ, которые оказали России всемерное содействие в расследовании теракта.&quot;Хочу заверить, что все обстоятельства преступления будут установлены и каждый причастный к нему не избежит наказания&quot;, — заключил глава ФСБ.Террористический акт в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошел 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор, бросали зажигательные шашки, а также подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240326/krokus-1935998180.html
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россия, бишкек, александр бортников, крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), снг, происшествия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Бишкек, Александр Бортников, Крокус Сити Холл, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), СНГ, Происшествия
Бортников назвал число задержанных после теракта в "Крокус Сити Холле"

Бортников: задержаны более 20 человек, причастных к теракту в Крокус Сити Холле

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПожарные тушат горящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошел теракт
Пожарные тушат горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Пожарные тушат горящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошел теракт. Архивное фото
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БИШКЕК, 24 мая — РИА Новости. По делу о теракте в "Крокус Сити Холле" задержаны более 20 человек, заявил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ в Бишкеке.
"В настоящее время мы устанавливаем весь круг причастных к злодеянию. Уже задержаны более 20 лиц, включая непосредственных исполнителей и пособников", — сказал он.
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По словам главы ФСБ, двое из четырех участников нападения прибыли в Россию из Турции незадолго до теракта. Один из задержанных признался, что прилетел оттуда 4 марта. По его словам, ему предлагали полмиллиона рублей за убийство людей.
Другой обвиняемый, Фаридун Шамсиддин, в феврале публиковал в Instagram* фотографии из Стамбула. Восемь снимков датированы одним днем — 23 февраля, почти на всех указана геолокация: "Аксарай, Стамбул". Среди них есть и фото самого Шамсиддина, и кадры, снятые, предположительно, в мечети Фатих.
В результате расследования выяснилось, что подготовку, финансирование, нападение и отход террористов координировали через интернет боевики группировки "Вилаят Хорасан" из афгано-пакистанской зоны, добавил Бортников.
«
"По завершении вылазки террористы получили четкую команду двигаться к украинской границе, где с той стороны было подготовлено "окно", — сказал он.
Директор ФСБ подчеркнул, что уже можно с уверенностью говорить о том, что непосредственное отношение к теракту имела военная разведка Украины.
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По его мнению, одной из целей заказчиков теракта было нанесение ущерба отношениям стран СНГ с использованием религиозного и национального факторов.
"Наши геополитические оппоненты рассчитывают разрушить уникальный межэтнический и межконфессиональный баланс, сложившийся за длительный период сосуществования наших народов", — сказал Бортников, выразив признательность коллегам из спецслужб стран СНГ, которые оказали России всемерное содействие в расследовании теракта.
«

"Хочу заверить, что все обстоятельства преступления будут установлены и каждый причастный к нему не избежит наказания", — заключил глава ФСБ.

Террористический акт в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошел 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор, бросали зажигательные шашки, а также подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияБишкекАлександр БортниковКрокус Сити ХоллФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СНГПроисшествия
 
 
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