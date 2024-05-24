Бортников назвал число задержанных после теракта в "Крокус Сити Холле"
Бортников: задержаны более 20 человек, причастных к теракту в Крокус Сити Холле
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПожарные тушат горящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошел теракт
Пожарные тушат горящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошел теракт. Архивное фото
БИШКЕК, 24 мая — РИА Новости. По делу о теракте в "Крокус Сити Холле" задержаны более 20 человек, заявил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ в Бишкеке.
"В настоящее время мы устанавливаем весь круг причастных к злодеянию. Уже задержаны более 20 лиц, включая непосредственных исполнителей и пособников", — сказал он.
Другой обвиняемый, Фаридун Шамсиддин, в феврале публиковал в Instagram* фотографии из Стамбула. Восемь снимков датированы одним днем — 23 февраля, почти на всех указана геолокация: "Аксарай, Стамбул". Среди них есть и фото самого Шамсиддина, и кадры, снятые, предположительно, в мечети Фатих.
В результате расследования выяснилось, что подготовку, финансирование, нападение и отход террористов координировали через интернет боевики группировки "Вилаят Хорасан" из афгано-пакистанской зоны, добавил Бортников.
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"По завершении вылазки террористы получили четкую команду двигаться к украинской границе, где с той стороны было подготовлено "окно", — сказал он.
Директор ФСБ подчеркнул, что уже можно с уверенностью говорить о том, что непосредственное отношение к теракту имела военная разведка Украины.
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По его мнению, одной из целей заказчиков теракта было нанесение ущерба отношениям стран СНГ с использованием религиозного и национального факторов.
"Наши геополитические оппоненты рассчитывают разрушить уникальный межэтнический и межконфессиональный баланс, сложившийся за длительный период сосуществования наших народов", — сказал Бортников, выразив признательность коллегам из спецслужб стран СНГ, которые оказали России всемерное содействие в расследовании теракта.
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"Хочу заверить, что все обстоятельства преступления будут установлены и каждый причастный к нему не избежит наказания", — заключил глава ФСБ.
Террористический акт в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошел 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор, бросали зажигательные шашки, а также подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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