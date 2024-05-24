https://ria.ru/20240524/kontrakt-1948245864.html
Социальный контракт помог открыть свое дело участнику СВО
Социальный контракт помог открыть свое дело участнику СВО - РИА Новости, 24.05.2024
Социальный контракт помог открыть свое дело участнику СВО
Ветеран СВО вместе со своей многодетной семьей приобрел крупный рогатый скот после заключения социального контракта, сообщает пресс-служба правительства Омской... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T20:29
2024-05-24T20:29
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Ветеран СВО вместе со своей многодетной семьей приобрел крупный рогатый скот после заключения социального контракта, сообщает пресс-служба правительства Омской области. В апреле прошлого года мужчина обратился в местный центр занятости населения с заявлением о поиске подходящей работы. Выяснилось, что он нуждается в поддержке государства на открытие своего дела. Сотрудники оказали ветерану СВО консультативную помощь, услуги профориентации, провели тестирование. После необходимых разъяснений о порядке и условиях заключения социального контракта мужчине было выдано направление для обращения в комплексный центр Русско-Полянского района. Мужчина оформил самозанятость и заключил договор на сумму 200 тысяч рублей. Вырученные средства пошли на покупку двух лошадей и коровы, а также корма. На данный момент семья полностью обеспечивает себя молочной продукцией, а также успешно пополняет свой семейный бюджет, продавая образовавшиеся излишки. "Социальный контракт я заключил не только ради увеличения дохода нашей семьи, но и для того, чтобы проводить больше времени с детьми. Гибкий график позволяет мне плотно заниматься их воспитанием и образованием", - рассказал предприниматель. Жителям региона также доступны поддержка при открытии или развитии своего дела, поиске работы, обучении или стажировке.
https://ria.ru/20240524/gospodderzhka-1947997696.html
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Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Ветеран СВО вместе со своей многодетной семьей приобрел крупный рогатый скот после заключения социального контракта, сообщает пресс-служба правительства Омской области.
В апреле прошлого года мужчина обратился в местный центр занятости населения с заявлением о поиске подходящей работы. Выяснилось, что он нуждается в поддержке государства на открытие своего дела.
Сотрудники оказали ветерану СВО консультативную помощь, услуги профориентации, провели тестирование. После необходимых разъяснений о порядке и условиях заключения социального контракта мужчине было выдано направление для обращения в комплексный центр Русско-Полянского района.
Мужчина оформил самозанятость и заключил договор на сумму 200 тысяч рублей. Вырученные средства пошли на покупку двух лошадей и коровы, а также корма. На данный момент семья полностью обеспечивает себя молочной продукцией, а также успешно пополняет свой семейный бюджет, продавая образовавшиеся излишки.
"Социальный контракт я заключил не только ради увеличения дохода нашей семьи, но и для того, чтобы проводить больше времени с детьми. Гибкий график позволяет мне плотно заниматься их воспитанием и образованием", - рассказал предприниматель.
Жителям региона также доступны поддержка при открытии или развитии своего дела, поиске работы, обучении или стажировке.