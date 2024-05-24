https://ria.ru/20240524/kongress-1948266022.html

В конгрессе признали ключевую роль России в переговорах по Украине

В конгрессе признали ключевую роль России в переговорах по Украине - РИА Новости, 24.05.2024

В конгрессе признали ключевую роль России в переговорах по Украине

Без участия России договориться о мире на Украине будет сложно, стоит попытаться привлечь ее к переговорам, заявил РИА Новости американский конгрессмен Томас... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T23:52

2024-05-24T23:52

2024-05-24T23:52

в мире

россия

украина

швейцария

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865405461_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_af9234671d24f7f8f9b54d3aef79134f.jpg

ВАШИНГТОН, 24 мая – РИА Новости. Без участия России договориться о мире на Украине будет сложно, стоит попытаться привлечь ее к переговорам, заявил РИА Новости американский конгрессмен Томас Масси. "Довольно сложно договориться о мире, если они не приглашают к столу переговоров Россию. Я думаю, следует предпринять некоторые усилия, чтобы обеспечить присутствие там как Украины, так и России", - ответил республиканец из штата Кентукки на вопрос о перспективах затеваемой Украиной дипломатической конференции в Швейцарии. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой - предъявить Москве ультиматум. Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла.

https://ria.ru/20240524/massi-1948265327.html

россия

украина

швейцария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, швейцария, дмитрий песков