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В конгрессе признали ключевую роль России в переговорах по Украине - РИА Новости, 24.05.2024
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23:52 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/kongress-1948266022.html
В конгрессе признали ключевую роль России в переговорах по Украине
В конгрессе признали ключевую роль России в переговорах по Украине - РИА Новости, 24.05.2024
В конгрессе признали ключевую роль России в переговорах по Украине
Без участия России договориться о мире на Украине будет сложно, стоит попытаться привлечь ее к переговорам, заявил РИА Новости американский конгрессмен Томас... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T23:52
2024-05-24T23:52
в мире
россия
украина
швейцария
дмитрий песков
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ВАШИНГТОН, 24 мая – РИА Новости. Без участия России договориться о мире на Украине будет сложно, стоит попытаться привлечь ее к переговорам, заявил РИА Новости американский конгрессмен Томас Масси. "Довольно сложно договориться о мире, если они не приглашают к столу переговоров Россию. Я думаю, следует предпринять некоторые усилия, чтобы обеспечить присутствие там как Украины, так и России", - ответил республиканец из штата Кентукки на вопрос о перспективах затеваемой Украиной дипломатической конференции в Швейцарии. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой - предъявить Москве ультиматум. Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла.
https://ria.ru/20240524/massi-1948265327.html
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в мире, россия, украина, швейцария, дмитрий песков
В мире, Россия, Украина, Швейцария, Дмитрий Песков
В конгрессе признали ключевую роль России в переговорах по Украине

Масси: без участия России договориться о мире на Украине будет сложно

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКапитолий США в Вашингтоне
Капитолий США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Капитолий США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 мая – РИА Новости. Без участия России договориться о мире на Украине будет сложно, стоит попытаться привлечь ее к переговорам, заявил РИА Новости американский конгрессмен Томас Масси.
"Довольно сложно договориться о мире, если они не приглашают к столу переговоров Россию. Я думаю, следует предпринять некоторые усилия, чтобы обеспечить присутствие там как Украины, так и России", - ответил республиканец из штата Кентукки на вопрос о перспективах затеваемой Украиной дипломатической конференции в Швейцарии.
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
В конгрессе заявили об ослаблении поддержки Киева
Вчера, 23:44
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой - предъявить Москве ультиматум. Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла.
 
В миреРоссияУкраинаШвейцарияДмитрий Песков
 
 
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