https://ria.ru/20240524/kongress-1948264543.html

В Конгрессе заявили о необходимости прекратить выделять деньги Киеву

В Конгрессе заявили о необходимости прекратить выделять деньги Киеву - РИА Новости, 24.05.2024

В Конгрессе заявили о необходимости прекратить выделять деньги Киеву

США должны перестать выделять деньги Украине и постараться как можно скорее найти дипломатическое решение конфликта, заявил РИА Новости конгрессмен Томас Масси. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T23:37

2024-05-24T23:37

2024-05-24T23:37

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ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. США должны перестать выделять деньги Украине и постараться как можно скорее найти дипломатическое решение конфликта, заявил РИА Новости конгрессмен Томас Масси. "Я думаю, нам стоит перестать посылать туда деньги. Я думаю, нам стоит попытаться договориться о мире как можно скорее", - сказал республиканец из штата Кентукки, отвечая на вопрос о путях урегулирования конфликта. Масси со своими внешнеполитическими взглядами находится в меньшинстве в конгрессе, который в прошлом месяце выделил дополнительный 61 миллиард долларов в помощь Украине. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240524/ssha-1948253896.html

https://ria.ru/20240524/pomosch-1948252471.html

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в мире, украина, россия, сша, сергей лавров, нато