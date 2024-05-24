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В Конгрессе заявили о необходимости прекратить выделять деньги Киеву - РИА Новости, 24.05.2024
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23:37 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/kongress-1948264543.html
В Конгрессе заявили о необходимости прекратить выделять деньги Киеву
В Конгрессе заявили о необходимости прекратить выделять деньги Киеву - РИА Новости, 24.05.2024
В Конгрессе заявили о необходимости прекратить выделять деньги Киеву
США должны перестать выделять деньги Украине и постараться как можно скорее найти дипломатическое решение конфликта, заявил РИА Новости конгрессмен Томас Масси. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T23:37
2024-05-24T23:37
в мире
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ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. США должны перестать выделять деньги Украине и постараться как можно скорее найти дипломатическое решение конфликта, заявил РИА Новости конгрессмен Томас Масси. "Я думаю, нам стоит перестать посылать туда деньги. Я думаю, нам стоит попытаться договориться о мире как можно скорее", - сказал республиканец из штата Кентукки, отвечая на вопрос о путях урегулирования конфликта. Масси со своими внешнеполитическими взглядами находится в меньшинстве в конгрессе, который в прошлом месяце выделил дополнительный 61 миллиард долларов в помощь Украине. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240524/ssha-1948253896.html
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в мире, украина, россия, сша, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, США, Сергей Лавров, НАТО
В Конгрессе заявили о необходимости прекратить выделять деньги Киеву

Конгрессмен Масси: США должны перестать выделять деньги Украине

© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. США должны перестать выделять деньги Украине и постараться как можно скорее найти дипломатическое решение конфликта, заявил РИА Новости конгрессмен Томас Масси.
"Я думаю, нам стоит перестать посылать туда деньги. Я думаю, нам стоит попытаться договориться о мире как можно скорее", - сказал республиканец из штата Кентукки, отвечая на вопрос о путях урегулирования конфликта.
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Масси со своими внешнеполитическими взглядами находится в меньшинстве в конгрессе, который в прошлом месяце выделил дополнительный 61 миллиард долларов в помощь Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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