https://ria.ru/20240524/klika-1948032261.html

"Формируют клику". На Украине забили тревогу из-за мятежа в Киеве

"Формируют клику". На Украине забили тревогу из-за мятежа в Киеве - РИА Новости, 24.05.2024

"Формируют клику". На Украине забили тревогу из-за мятежа в Киеве

Законопроекты о расширении полномочий Нацгвардии Украины способствуют превращению страны в концлагерь для украинцев, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T04:01

2024-05-24T04:01

2024-05-24T04:01

в мире

украина

олег соскин

владимир зеленский

леонид кучма

верховная рада украины

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Законопроекты о расширении полномочий Нацгвардии Украины способствуют превращению страны в концлагерь для украинцев, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouТube-канале.Аналитик прокомментировал ряд законопроектов, связанных с расширением полномочий Нацгвардии Украины."Это уже фашистское государство (Украина. — Прим. ред.), это фашизм, вот в чем проблемка. <…> Власть осуществила мятеж (против народа. — Прим. ред.), формирует клику и с помощью якобы полицейских законов хочет превратить страну в концлагерь и тюрьму", — с возмущением отметил Соскин.Соскин считает, что полицейские законы, которые подписывает президент Украины Владимир Зеленский, лишь приближают неминуемый социальный взрыв, связанный с мобилизацией и развалом экономики. "Никто терпеть этого не будет. <…> Будет раскол, то есть начнут образовываться территории, которые скажут: «Мы вот это выполнять не будем». <…> Эти процессы уже де-факто пошли, и, естественно, что Зеленский их уже не сможет остановить", — выразил мнение аналитик.Принятый Верховной Радой в среду закон разрешил нацгвардейцам применять спецсредства для принудительной остановки автомобилей, а предложенный в тот же день законопроект разрешит им применять собак для задержаний и разгона митингов.

https://ria.ru/20240523/kiev-1947795089.html

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в мире, украина, олег соскин, владимир зеленский, леонид кучма, верховная рада украины