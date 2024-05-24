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"Формируют клику". На Украине забили тревогу из-за мятежа в Киеве - РИА Новости, 24.05.2024
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04:01 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/klika-1948032261.html
"Формируют клику". На Украине забили тревогу из-за мятежа в Киеве
"Формируют клику". На Украине забили тревогу из-за мятежа в Киеве - РИА Новости, 24.05.2024
"Формируют клику". На Украине забили тревогу из-за мятежа в Киеве
Законопроекты о расширении полномочий Нацгвардии Украины способствуют превращению страны в концлагерь для украинцев, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T04:01
2024-05-24T04:01
в мире
украина
олег соскин
владимир зеленский
леонид кучма
верховная рада украины
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Законопроекты о расширении полномочий Нацгвардии Украины способствуют превращению страны в концлагерь для украинцев, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouТube-канале.Аналитик прокомментировал ряд законопроектов, связанных с расширением полномочий Нацгвардии Украины."Это уже фашистское государство (Украина. — Прим. ред.), это фашизм, вот в чем проблемка. &lt;…&gt; Власть осуществила мятеж (против народа. — Прим. ред.), формирует клику и с помощью якобы полицейских законов хочет превратить страну в концлагерь и тюрьму", — с возмущением отметил Соскин.Соскин считает, что полицейские законы, которые подписывает президент Украины Владимир Зеленский, лишь приближают неминуемый социальный взрыв, связанный с мобилизацией и развалом экономики. "Никто терпеть этого не будет. &lt;…&gt; Будет раскол, то есть начнут образовываться территории, которые скажут: «Мы вот это выполнять не будем». &lt;…&gt; Эти процессы уже де-факто пошли, и, естественно, что Зеленский их уже не сможет остановить", — выразил мнение аналитик.Принятый Верховной Радой в среду закон разрешил нацгвардейцам применять спецсредства для принудительной остановки автомобилей, а предложенный в тот же день законопроект разрешит им применять собак для задержаний и разгона митингов.
https://ria.ru/20240523/kiev-1947795089.html
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в мире, украина, олег соскин, владимир зеленский, леонид кучма, верховная рада украины
В мире, Украина, Олег Соскин, Владимир Зеленский, Леонид Кучма, Верховная Рада Украины
"Формируют клику". На Украине забили тревогу из-за мятежа в Киеве

Соскин: законы о расширении полномочий Нацгвардии превращают Украину в тюрьму

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Законопроекты о расширении полномочий Нацгвардии Украины способствуют превращению страны в концлагерь для украинцев, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouТube-канале.
Аналитик прокомментировал ряд законопроектов, связанных с расширением полномочий Нацгвардии Украины.
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"Это уже фашистское государство (Украина. — Прим. ред.), это фашизм, вот в чем проблемка. <…> Власть осуществила мятеж (против народа. — Прим. ред.), формирует клику и с помощью якобы полицейских законов хочет превратить страну в концлагерь и тюрьму", — с возмущением отметил Соскин.
Соскин считает, что полицейские законы, которые подписывает президент Украины Владимир Зеленский, лишь приближают неминуемый социальный взрыв, связанный с мобилизацией и развалом экономики.
"Никто терпеть этого не будет. <…> Будет раскол, то есть начнут образовываться территории, которые скажут: «Мы вот это выполнять не будем». <…> Эти процессы уже де-факто пошли, и, естественно, что Зеленский их уже не сможет остановить", — выразил мнение аналитик.
Принятый Верховной Радой в среду закон разрешил нацгвардейцам применять спецсредства для принудительной остановки автомобилей, а предложенный в тот же день законопроект разрешит им применять собак для задержаний и разгона митингов.
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В миреУкраинаОлег СоскинВладимир ЗеленскийЛеонид КучмаВерховная Рада Украины
 
 
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