https://ria.ru/20240524/kitay-1948033933.html

Китайская армия проверяет возможности по "захвату власти" на Тайване

Китайская армия проверяет возможности по "захвату власти" на Тайване - РИА Новости, 24.05.2024

Китайская армия проверяет возможности по "захвату власти" на Тайване

Силы Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая во второй день совместных военных учений вокруг Тайваня проверяют возможности... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T04:49

2024-05-24T04:49

2024-05-24T05:37

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цай инвэнь

народно-освободительная армия китая

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ПЕКИН, 24 мая – РИА Новости. Силы Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая во второй день совместных военных учений вокруг Тайваня проверяют возможности вооруженных сил по "захвату власти" на острове. Как следует из опубликованного в пятницу в официальном аккаунте Восточной зоны боевого командования НОАК в соцсети WeChat сообщении, вооруженные силы проверяют "возможности по совместному захвату власти, совместному нанесению ударов, установлению контроля над важными позициями". Ранее министерство обороны КНР сообщило, что Восточная зона боевого командования НОАК утром в четверг начала двухдневные совместные военные учения вокруг Тайваня с участием сухопутных, военно-морских, военно-воздушных и ракетных сил для проверки уровня боеготовности войск. Учения НОАК начались через три дня после вступления в должность нового главы администрации острова Лай Циндэ, который, как ожидается, продолжит курс своей предшественницы Цай Инвэнь на достижение независимости острова. Пекин неоднократно заявлял, что независимость Тайваня несовместима с миром и стабильностью в Тайваньском проливе, а также, что Тайвань "является неотъемлемой частью территории Китая, а дела Тайваня являются внутренними делами Китая". В своей инаугурационной речи Лай Циндэ, в частности, подчеркнул, что "перед лицом различных угроз, исходящих от материкового Китая", Тайвань должен продемонстрировать решимость защищаться, а также усилить обороноспособность. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20240523/kitay-1947966754.html

https://ria.ru/20240521/protest-1947322930.html

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в мире, тайвань, китай, пекин, цай инвэнь, народно-освободительная армия китая