https://ria.ru/20240524/kislovka-1948081870.html

Сырский признал сложную обстановку в районе Кисловки

Сырский признал сложную обстановку в районе Кисловки - РИА Новости, 24.05.2024

Сырский признал сложную обстановку в районе Кисловки

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал в своем Telegram-канале сложной обстановку из-за наступательных действий России в районе села Кисловка... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T11:42

2024-05-24T11:42

2024-05-24T11:42

специальная военная операция на украине

в мире

россия

харьковская область

донбасс

александр сырский

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926369791_182:67:2110:1152_1920x0_80_0_0_00d08275d6d309d11a5ac8b1fe6094d0.jpg

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал в своем Telegram-канале сложной обстановку из-за наступательных действий России в районе села Кисловка Харьковской области. "На купянском направлении продолжаются бои в лесном массиве... Сложная ситуация в районе Кисловки, где враг пытается прорвать нашу оборону и выйти к реке Оскол", - написал Сырский. По его словам, наиболее интенсивные и жесткие бои продолжаются на красноармейском и кураховском направлениях в Донбассе. Кроме того, как отмечает главком ВСУ, по другим направлениям также неспокойно, однако количество и интенсивность боевых действий значительно меньше. Минобороны РФ ранее сообщало, что в Харьковской области российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Накануне в том же регионе были взяты под контроль Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.

https://ria.ru/20240524/sodol-1947950253.html

россия

харьковская область

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, харьковская область, донбасс, александр сырский, вооруженные силы украины