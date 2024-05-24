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Сырский признал сложную обстановку в районе Кисловки - РИА Новости, 24.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:42 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/kislovka-1948081870.html
Сырский признал сложную обстановку в районе Кисловки
Сырский признал сложную обстановку в районе Кисловки - РИА Новости, 24.05.2024
Сырский признал сложную обстановку в районе Кисловки
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал в своем Telegram-канале сложной обстановку из-за наступательных действий России в районе села Кисловка... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T11:42
2024-05-24T11:42
специальная военная операция на украине
в мире
россия
харьковская область
донбасс
александр сырский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал в своем Telegram-канале сложной обстановку из-за наступательных действий России в районе села Кисловка Харьковской области. "На купянском направлении продолжаются бои в лесном массиве... Сложная ситуация в районе Кисловки, где враг пытается прорвать нашу оборону и выйти к реке Оскол", - написал Сырский. По его словам, наиболее интенсивные и жесткие бои продолжаются на красноармейском и кураховском направлениях в Донбассе. Кроме того, как отмечает главком ВСУ, по другим направлениям также неспокойно, однако количество и интенсивность боевых действий значительно меньше. Минобороны РФ ранее сообщало, что в Харьковской области российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Накануне в том же регионе были взяты под контроль Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.
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россия
харьковская область
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в мире, россия, харьковская область, донбасс, александр сырский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Харьковская область, Донбасс, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
Сырский признал сложную обстановку в районе Кисловки

Сырский назвал обстановку в районе села Кисловка в Харьковской области сложной

© AP Photo / Roman ChopАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© AP Photo / Roman Chop
Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал в своем Telegram-канале сложной обстановку из-за наступательных действий России в районе села Кисловка Харьковской области.
"На купянском направлении продолжаются бои в лесном массиве... Сложная ситуация в районе Кисловки, где враг пытается прорвать нашу оборону и выйти к реке Оскол", - написал Сырский.
© ИнфографикаОсвобожденное село Кисловка в Харьковской области
Освобожденное село Кисловка в Харьковской области
© Инфографика
Освобожденное село Кисловка в Харьковской области
По его словам, наиболее интенсивные и жесткие бои продолжаются на красноармейском и кураховском направлениях в Донбассе. Кроме того, как отмечает главком ВСУ, по другим направлениям также неспокойно, однако количество и интенсивность боевых действий значительно меньше.
Минобороны РФ ранее сообщало, что в Харьковской области российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Накануне в том же регионе были взяты под контроль Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХарьковская областьДонбассАлександр СырскийВооруженные силы Украины
 
 
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