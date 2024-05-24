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Бортников заявил о возросшей интенсивности киберопераций НАТО против СНГ - РИА Новости, 24.05.2024
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08:19 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/kiberoperatsii-1948043934.html
Бортников заявил о возросшей интенсивности киберопераций НАТО против СНГ
Бортников заявил о возросшей интенсивности киберопераций НАТО против СНГ - РИА Новости, 24.05.2024
Бортников заявил о возросшей интенсивности киберопераций НАТО против СНГ
Директор ФСБ России Александр Бортников заявил о значительно возросшей интенсивности наступательных киберопераций НАТО против критической информационной... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T08:19
2024-05-24T08:19
россия
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александр бортников
снг
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
нато
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БИШКЕК, 24 мая - РИА Новости. Директор ФСБ России Александр Бортников заявил о значительно возросшей интенсивности наступательных киберопераций НАТО против критической информационной инфраструктуры стран СНГ. "Серьезное беспокойство вызывает значительно возросшая интенсивность наступательных киберопераций стран альянса против критической информационной инфраструктуры государств СНГ - прежде всего, компьютерных систем государственной сферы, промышленного, энергетического, транспортного комплексов и банковского сектора", - сказал Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке. "При этом для формирования киберугроз спецслужбы Запада и хакерские сообщества широко задействуют инфраструктуру транснациональных IT-корпораций", - отметил он.
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россия, бишкек, александр бортников, снг, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, в мире
Россия, Бишкек, Александр Бортников, СНГ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), НАТО, В мире
Бортников заявил о возросшей интенсивности киберопераций НАТО против СНГ

Бортников: интенсивность наступательных киберопераций НАТО против СНГ выросла

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкДиректор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников
Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников. Архивное фото
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БИШКЕК, 24 мая - РИА Новости. Директор ФСБ России Александр Бортников заявил о значительно возросшей интенсивности наступательных киберопераций НАТО против критической информационной инфраструктуры стран СНГ.
"Серьезное беспокойство вызывает значительно возросшая интенсивность наступательных киберопераций стран альянса против критической информационной инфраструктуры государств СНГ - прежде всего, компьютерных систем государственной сферы, промышленного, энергетического, транспортного комплексов и банковского сектора", - сказал Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке.
"При этом для формирования киберугроз спецслужбы Запада и хакерские сообщества широко задействуют инфраструктуру транснациональных IT-корпораций", - отметил он.
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РоссияБишкекАлександр БортниковСНГФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)НАТОВ мире
 
 
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