https://ria.ru/20240524/kiberoperatsii-1948043934.html

Бортников заявил о возросшей интенсивности киберопераций НАТО против СНГ

Бортников заявил о возросшей интенсивности киберопераций НАТО против СНГ - РИА Новости, 24.05.2024

Бортников заявил о возросшей интенсивности киберопераций НАТО против СНГ

Директор ФСБ России Александр Бортников заявил о значительно возросшей интенсивности наступательных киберопераций НАТО против критической информационной... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T08:19

2024-05-24T08:19

2024-05-24T08:19

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БИШКЕК, 24 мая - РИА Новости. Директор ФСБ России Александр Бортников заявил о значительно возросшей интенсивности наступательных киберопераций НАТО против критической информационной инфраструктуры стран СНГ. "Серьезное беспокойство вызывает значительно возросшая интенсивность наступательных киберопераций стран альянса против критической информационной инфраструктуры государств СНГ - прежде всего, компьютерных систем государственной сферы, промышленного, энергетического, транспортного комплексов и банковского сектора", - сказал Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке. "При этом для формирования киберугроз спецслужбы Запада и хакерские сообщества широко задействуют инфраструктуру транснациональных IT-корпораций", - отметил он.

https://ria.ru/20240410/terakty-1939136439.html

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россия, бишкек, александр бортников, снг, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, в мире