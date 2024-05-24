https://ria.ru/20240524/kharkov-1948044386.html

Мэр Харькова выступил с неожиданным предложением

Мэр Харькова выступил с неожиданным предложением - РИА Новости, 24.05.2024

Мэр Харькова выступил с неожиданным предложением

В Харькове анонсировали строительство подземного города, цитирует мэра города Игоря Терехова издание "Страна.ua". "Подземный город за 225 миллионов евро хотят... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T08:21

2024-05-24T08:21

2024-05-24T09:24

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В Харькове анонсировали строительство подземного города, цитирует мэра города Игоря Терехова издание "Страна.ua". "Подземный город за 225 миллионов евро хотят построить в Харькове", — говорится в публикации. По словам мэра, в проект включены школы, медучреждения, ТЦ и коворкинг, а площадь должна составить 236 тысяч квадратных метров. Сейчас для проекта ищут инвесторов.Свое заявление он сделал на фоне успехов российских военных.Успехи на Харьковском направленииРоссийские военные активно продвигаются в Харьковской области. Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что Вооруженные силы России уже контролируют запад и север Волчанска. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинские подразделения были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции" в этом районе, то есть отступить. По словам Ганчева, в рядах ВСУ — паника из-за темпов продвижения российской армии вглубь украинской обороны.

https://ria.ru/20240524/ukraina-1948051877.html

https://ria.ru/20240524/zelenskiy-1948034358.html

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харьковская область

россия

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в мире, харьков, харьковская область, россия, вооруженные силы украины