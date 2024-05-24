https://ria.ru/20240524/kharkov-1948044386.html
Мэр Харькова выступил с неожиданным предложением
Мэр Харькова выступил с неожиданным предложением - РИА Новости, 24.05.2024
Мэр Харькова выступил с неожиданным предложением
В Харькове анонсировали строительство подземного города, цитирует мэра города Игоря Терехова издание "Страна.ua". "Подземный город за 225 миллионов евро хотят... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T08:21
2024-05-24T08:21
2024-05-24T09:24
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
харьковская область
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937599718_0:266:2831:1858_1920x0_80_0_0_bb515b34c43fa950bcacd6c8f3d2530b.jpg
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В Харькове анонсировали строительство подземного города, цитирует мэра города Игоря Терехова издание "Страна.ua". "Подземный город за 225 миллионов евро хотят построить в Харькове", — говорится в публикации. По словам мэра, в проект включены школы, медучреждения, ТЦ и коворкинг, а площадь должна составить 236 тысяч квадратных метров. Сейчас для проекта ищут инвесторов.Свое заявление он сделал на фоне успехов российских военных.Успехи на Харьковском направленииРоссийские военные активно продвигаются в Харьковской области. Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что Вооруженные силы России уже контролируют запад и север Волчанска. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинские подразделения были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции" в этом районе, то есть отступить. По словам Ганчева, в рядах ВСУ — паника из-за темпов продвижения российской армии вглубь украинской обороны.
https://ria.ru/20240524/ukraina-1948051877.html
https://ria.ru/20240524/zelenskiy-1948034358.html
харьков
харьковская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937599718_56:0:2787:2048_1920x0_80_0_0_cb899cf7e4619708118465d6895da41e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, харьковская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Мэр Харькова выступил с неожиданным предложением
Мэр Терехов анонсировал строительство в Харькове подземного города за €225 млн