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Мэр Харькова выступил с неожиданным предложением - РИА Новости, 24.05.2024
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08:21 24.05.2024 (обновлено: 09:24 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/kharkov-1948044386.html
Мэр Харькова выступил с неожиданным предложением
Мэр Харькова выступил с неожиданным предложением - РИА Новости, 24.05.2024
Мэр Харькова выступил с неожиданным предложением
В Харькове анонсировали строительство подземного города, цитирует мэра города Игоря Терехова издание "Страна.ua". "Подземный город за 225 миллионов евро хотят... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T08:21
2024-05-24T09:24
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
харьковская область
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В Харькове анонсировали строительство подземного города, цитирует мэра города Игоря Терехова издание "Страна.ua". "Подземный город за 225 миллионов евро хотят построить в Харькове", — говорится в публикации. По словам мэра, в проект включены школы, медучреждения, ТЦ и коворкинг, а площадь должна составить 236 тысяч квадратных метров. Сейчас для проекта ищут инвесторов.Свое заявление он сделал на фоне успехов российских военных.Успехи на Харьковском направленииРоссийские военные активно продвигаются в Харьковской области. Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что Вооруженные силы России уже контролируют запад и север Волчанска. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинские подразделения были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции" в этом районе, то есть отступить. По словам Ганчева, в рядах ВСУ — паника из-за темпов продвижения российской армии вглубь украинской обороны.
https://ria.ru/20240524/ukraina-1948051877.html
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в мире, харьков, харьковская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Мэр Харькова выступил с неожиданным предложением

Мэр Терехов анонсировал строительство в Харькове подземного города за €225 млн

© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В Харькове анонсировали строительство подземного города, цитирует мэра города Игоря Терехова издание "Страна.ua".

"Подземный город за 225 миллионов евро хотят построить в Харькове", — говорится в публикации.
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По словам мэра, в проект включены школы, медучреждения, ТЦ и коворкинг, а площадь должна составить 236 тысяч квадратных метров. Сейчас для проекта ищут инвесторов.

Свое заявление он сделал на фоне успехов российских военных.

Успехи на Харьковском направлении
Российские военные активно продвигаются в Харьковской области. Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что Вооруженные силы России уже контролируют запад и север Волчанска. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинские подразделения были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции" в этом районе, то есть отступить. По словам Ганчева, в рядах ВСУ — паника из-за темпов продвижения российской армии вглубь украинской обороны.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковХарьковская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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