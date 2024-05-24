https://ria.ru/20240524/khakery-1948111878.html

"Солар" выявил хакерскую группировку, шпионящую за российскими компаниями

"Солар" выявил хакерскую группировку, шпионящую за российскими компаниями - РИА Новости, 24.05.2024

"Солар" выявил хакерскую группировку, шпионящую за российскими компаниями

Специалисты ГК "Солар" обнаружили хакерскую группировку, которую назвали Shedding Zmiy: она шпионит за российскими компания минимум с 2022 года и на ее счету... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T13:31

2024-05-24T13:31

2024-05-24T13:31

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Специалисты ГК "Солар" обнаружили хакерскую группировку, которую назвали Shedding Zmiy: она шпионит за российскими компания минимум с 2022 года и на ее счету несколько десятков кибератак на госсектор, промышленность, телеком и другие отрасли, рассказали в пресс-службе компании. "Эксперты центра исследования киберугроз Solar 4RAYS ГК "Солар" выявили деятельность прогосударственной высокопрофессиональной группы Shedding Zmiy, которая шпионит за российскими организациями минимум с 2022 года. На счету хакеров несколько десятков кибератак на госсектор, промышленность, телеком и другие отрасли. Скомпрометированные данные они использовали в последующих атаках, а также выкладывали их публично", - говорится в релизе. Группировка Shedding Zmiy охотится за данными. Как отметили эксперты ГК "Солар", она представляет серьезную угрозу для российской инфраструктуры: злоумышленники применяют как публично доступное вредоносное программное обеспечение, так и уникальное, которое разрабатывается специально для конкретных целей. Всего были обнаружены следы использования 35 различных инструментов для разведки, доставки вредоносного ПО, скрытного горизонтального продвижения внутри сети и похищения данных, отмечается в сообщении. По данным специалистов "Солара", у группировки есть обширная сеть командных серверов на территории России, она арендует ресурсы у различных хостинг-провайдеров и на облачных платформах: это помогает хакерам обходить блокировки атак по территориальному признаку. Кроме того, хакеры используют высокопрофессиональную социальную инженерию. Так, например, для одной из кибератак они создали профиль в Telegram, выдали себя за специалиста службы информационной безопасности и "выпросили" у сотрудника компании пароль от учетной записи. "Мы назвали группировку Shedding Zmiy, потому что всякий раз, когда мы с ними сталкивались, видели их в новом обличии с измененным набором тактик, техник и процедур. Как змеи регулярно меняют кожу, так и они демонстрируют исключительную вариативность и гибкость в методах своих атак. И именно Zmiy, так как с группировкой связаны несколько проукраинских Telegram-каналов, в которых публиковали данные, украденные у атакованных организаций", - прокомментировал инженер группы расследования инцидентов Solar 4RAYS ГК "Солар" Геннадий Сазонов.

https://ria.ru/20240523/issledovanie-1947416871.html

https://ria.ru/20240523/kiberbezopasnost-1947846440.html

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