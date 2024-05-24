https://ria.ru/20240524/karta-1948071472.html

В Крыму прокомментировали показ в США "карты ударов" по России

В Крыму прокомментировали показ в США "карты ударов" по России - РИА Новости, 24.05.2024

В Крыму прокомментировали показ в США "карты ударов" по России

Глава крымского парламента Владимир Константинов сравнил представленную в конгрессе США "карту ударов" по России с хождением американцами по минному полю. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T10:56

2024-05-24T10:56

2024-05-24T10:56

в мире

владимир константинов

майкл маккол

энтони блинкен

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов сравнил представленную в конгрессе США "карту ударов" по России с хождением американцами по минному полю. Ранее глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол, призывая госсекретаря США Энтони Блинкена отменить запрет для Киева наносить удары по территории России американским оружием, продемонстрировал ему карту российской территории с зоной, которую могут накрыть поставленные США ракеты ATACMS, соответствующее видео опубликовано на сайте телеканала C-SPAN. "Американцы давно идут в этом кризисе по минному полю и, похоже, не осознают, что мины замедленного действия. Это я к тому, что переступая очередную нашу красную линию, после чего им сразу в ответ не прилетает, они неверно оценивают ситуацию – что вообще не прилетит. По крайней мере, американские депутаты и сенаторы явно пребывают в таком заблуждении. А на самом деле прилетит. Тогда и там, где и когда они ожидать не будут", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, американцы давно уже наводят свое оружие, формально переданное ВСУ, на российскую территорию и убивают российских граждан.

https://ria.ru/20240524/ukraina-1948051877.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, владимир константинов, майкл маккол, энтони блинкен, вооруженные силы украины