https://ria.ru/20240524/kabmin-1948099747.html

ФРГ и Дания поставили Украине десять танков Leopard

ФРГ и Дания поставили Украине десять танков Leopard - РИА Новости, 24.05.2024

ФРГ и Дания поставили Украине десять танков Leopard

Германия совместно с Данией поставила Украине еще 10 танков Leopard 1, кроме того, Берлин готовит к поставке Киеву 3 реактивные системы залпового огня Himars,... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T12:55

2024-05-24T12:55

2024-05-24T13:07

в мире

германия

дания

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947642263_0:116:3072:1844_1920x0_80_0_0_da9378c5733cb2bb6e804383ea285878.jpg

БЕРЛИН, 24 мая - РИА Новости. Германия совместно с Данией поставила Украине еще 10 танков Leopard 1, кроме того, Берлин готовит к поставке Киеву 3 реактивные системы залпового огня Himars, следует из обновленного списка вооружений для украинской стороны, опубликованного на официальном портале кабмина ФРГ.Как следует из списка, число направленных на Украину танков Leopard 1 типа A5 в рамках совместного проекта с Данией увеличилось на 10 - до 40.Кроме того, в списке вооружений, которые находятся в процессе подготовки отправки на Украину, появились 3 реактивные системы залпового огня Himars.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20240524/ukraina-1948084461.html

https://ria.ru/20240523/ssha-1947962475.html

германия

дания

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, дания, украина