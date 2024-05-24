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ФРГ и Дания поставили Украине десять танков Leopard - РИА Новости, 24.05.2024
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12:55 24.05.2024 (обновлено: 13:07 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/kabmin-1948099747.html
ФРГ и Дания поставили Украине десять танков Leopard
ФРГ и Дания поставили Украине десять танков Leopard - РИА Новости, 24.05.2024
ФРГ и Дания поставили Украине десять танков Leopard
Германия совместно с Данией поставила Украине еще 10 танков Leopard 1, кроме того, Берлин готовит к поставке Киеву 3 реактивные системы залпового огня Himars,... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T12:55
2024-05-24T13:07
в мире
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украина
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БЕРЛИН, 24 мая - РИА Новости. Германия совместно с Данией поставила Украине еще 10 танков Leopard 1, кроме того, Берлин готовит к поставке Киеву 3 реактивные системы залпового огня Himars, следует из обновленного списка вооружений для украинской стороны, опубликованного на официальном портале кабмина ФРГ.Как следует из списка, число направленных на Украину танков Leopard 1 типа A5 в рамках совместного проекта с Данией увеличилось на 10 - до 40.Кроме того, в списке вооружений, которые находятся в процессе подготовки отправки на Украину, появились 3 реактивные системы залпового огня Himars.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20240524/ukraina-1948084461.html
https://ria.ru/20240523/ssha-1947962475.html
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в мире, германия, дания, украина
В мире, Германия, Дания, Украина
ФРГ и Дания поставили Украине десять танков Leopard

Кабмин: ФРГ и Дания поставили Украине 10 танков Leopard, на очереди РСЗО Himars

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные и немецкий танк Leopard
Украинские военные и немецкий танк Leopard - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные и немецкий танк Leopard. Архивное фото
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БЕРЛИН, 24 мая - РИА Новости. Германия совместно с Данией поставила Украине еще 10 танков Leopard 1, кроме того, Берлин готовит к поставке Киеву 3 реактивные системы залпового огня Himars, следует из обновленного списка вооружений для украинской стороны, опубликованного на официальном портале кабмина ФРГ.
Как следует из списка, число направленных на Украину танков Leopard 1 типа A5 в рамках совместного проекта с Данией увеличилось на 10 - до 40.
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Кроме того, в списке вооружений, которые находятся в процессе подготовки отправки на Украину, появились 3 реактивные системы залпового огня Himars.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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