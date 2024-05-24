https://ria.ru/20240524/izrail-1948207898.html
Суд ООН обязал Израиль обеспечить доступ в Газу комиссий по расследованию
Суд ООН обязал Израиль обеспечить доступ в Газу комиссий по расследованию - РИА Новости, 24.05.2024
Суд ООН обязал Израиль обеспечить доступ в Газу комиссий по расследованию
Международный суд ООН обязал Израиль принять меры, чтобы обеспечить доступ в Газу миссиям по расследованию обвинений в геноциде, объявил на заседании в пятницу... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T17:59
2024-05-24T17:59
2024-05-24T17:59
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ГААГА, 24 мая - РИА Новости. Международный суд ООН обязал Израиль принять меры, чтобы обеспечить доступ в Газу миссиям по расследованию обвинений в геноциде, объявил на заседании в пятницу председатель суда Наваф Салам. "Израиль должен принять эффективные меры для обеспечения беспрепятственного доступа в сектор Газа любой комиссии по расследованию, миссии по установлению фактов или другого следственного органа, уполномоченного компетентными органами ООН, чтобы расследовать обвинения в геноциде", - заявил Салам, зачитывая постановление суда о новых мерах в отношении Израиля. Он также подчеркнул, что Израиль должен также держать открытыми наземные пункты пропуска, в частности пункт пропуска в Рафахе, для поступления туда гуманитарной помощи. Международный суд ООН в Гааге провел 16-17 мая слушания по запросу ЮАР об указании дополнительных мер в отношении Израиля из-за его операции в Рафахе. Представитель ЮАР, посол этой страны в Нидерландах Висумузи Мадонсела призвал суд обязать Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа, в том числе в Рафахе, и вывести оттуда своих военных. ЮАР 10 мая обратилась в Международный суд ООН со срочным запросом о принятии дополнительных мер против Израиля из-за ситуации в Рафахе, в своем новом запросе заявитель просит инстанцию принять во внимание "изменившиеся обстоятельства и новые факты", и распорядится о новых мерах и скорректировать уже те, которые были введены ранее. Южноафриканская сторона считает, что ситуация, вызванная нападением Израиля на Рафах, и риск, который она представляет для поставок гуманитарной помощи Газе, не только обостряют нынешнюю ситуацию, но и приводят к обстоятельствам, которые наносят непоправимый ущерб правам палестинского народа в секторе Газа.
https://ria.ru/20240523/zapad-1947728593.html
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в мире, израиль, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Израиль, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
Суд ООН обязал Израиль обеспечить доступ в Газу комиссий по расследованию
ООН обязала Израиль обеспечить доступ в Газу миссиям по расследованию геноцида
ГААГА, 24 мая - РИА Новости. Международный суд ООН обязал Израиль принять меры, чтобы обеспечить доступ в Газу миссиям по расследованию обвинений в геноциде, объявил на заседании в пятницу председатель суда Наваф Салам.
"Израиль должен принять эффективные меры для обеспечения беспрепятственного доступа в сектор Газа любой комиссии по расследованию, миссии по установлению фактов или другого следственного органа, уполномоченного компетентными органами ООН, чтобы расследовать обвинения в геноциде", - заявил Салам, зачитывая постановление суда о новых мерах в отношении Израиля.
Он также подчеркнул, что Израиль должен также держать открытыми наземные пункты пропуска, в частности пункт пропуска в Рафахе
, для поступления туда гуманитарной помощи.
Международный суд ООН в Гааге
провел 16-17 мая слушания по запросу ЮАР
об указании дополнительных мер в отношении Израиля из-за его операции в Рафахе. Представитель ЮАР, посол этой страны в Нидерландах
Висумузи Мадонсела призвал суд обязать Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа, в том числе в Рафахе, и вывести оттуда своих военных.
ЮАР 10 мая обратилась в Международный суд ООН со срочным запросом о принятии дополнительных мер против Израиля из-за ситуации в Рафахе, в своем новом запросе заявитель просит инстанцию принять во внимание "изменившиеся обстоятельства и новые факты", и распорядится о новых мерах и скорректировать уже те, которые были введены ранее.
Южноафриканская сторона считает, что ситуация, вызванная нападением Израиля на Рафах, и риск, который она представляет для поставок гуманитарной помощи Газе, не только обостряют нынешнюю ситуацию, но и приводят к обстоятельствам, которые наносят непоправимый ущерб правам палестинского народа в секторе Газа.