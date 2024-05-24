"В истерике". Французы обратились к странам Прибалтики из-за проекта России
Корабли ВМФ России в Кронштадте. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Читатели французского издания Figaro посоветовали странам Прибалтики спокойнее воспринимать предложение Министерства обороны России по обновлению координат госграницы в Балтийском море.
Ранее министры иностранных дел стран Прибалтики раскритиковали проект Минобороны России по уточнению госграницы в Балтийском море. Так, глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в соцсети X назвал предложение "абсурдной идеей", а министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в публикации на том же ресурсе безосновательно обвинил Москву в проведении "гибридной операции".
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"Прежде чем начинать мировую войну, (соседям России в Балтийском море. — Прим. ред.) нужно посмотреть на то, что Россия хочет выложить на стол. <…> Нет смысла заводиться, когда не понимаешь, что к чему", — предложил один из пользователей.
"Эти жалкие главы прибалтийских стран, столь заносчивые в последние месяцы, рано или поздно успокоятся", — считает третий комментатор.
"Пусть эти субчики лучше почитают о ловкости рук США в северной части Тихого океана. <…> Прежде чем кричать о том, что кого-то нужно остановить, следует взглянуть на тех, кто проводит экспансию в одностороннем порядке", — отметил еще один читатель.
"Иногда такое впечатление, что (на Западе. — Прим. ред.) забывают о праве России на свое собственное видение и внешнеполитическую стратегию. Не весь мир подчиняется американцам", — заметил другой пользователь.
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"Страны Прибалтики и другие государства, у которых общая граница с Россией, в истерике. Они на уровне министерств реагируют на то, что лишь предложено на рассмотрение? Что за цирк…" — удивился один из комментаторов.
Минобороны России во вторник предложило обновить координаты госграницы в районе акватории Балтийского моря. Ведомство обосновывает необходимость данной меры тем, что прямые исходные линии России в Финском заливе не имеют продолжения и не замыкаются на территорию страны, что, в свою очередь, не позволяет определить внешнюю границу ее внутренних морских вод. В настоящее время данный нормативно-правовой акт находится на стадии подготовки. Его ожидаемый срок вступления в силу — январь 2025 года.
При этом, как рассказал РИА Новости военно-дипломатический источник, Москва не планирует пересматривать линию госграницы и ширину территориальных вод в Балтийском море.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что в предложении Минобороны "нет ничего политического".
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