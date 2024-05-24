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"В истерике". Французы обратились к странам Прибалтики из-за проекта России - РИА Новости, 24.05.2024
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02:40 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/isterika-1948029992.html
"В истерике". Французы обратились к странам Прибалтики из-за проекта России
"В истерике". Французы обратились к странам Прибалтики из-за проекта России - РИА Новости, 24.05.2024
"В истерике". Французы обратились к странам Прибалтики из-за проекта России
Читатели французского издания Figaro посоветовали странам Прибалтики спокойнее воспринимать предложение Министерства обороны России по обновлению координат... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T02:40
2024-05-24T02:40
в мире
россия
балтийское море
прибалтика
франция
министерство обороны рф (минобороны рф)
сша
габриэлюс ландсбергис
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Читатели французского издания Figaro посоветовали странам Прибалтики спокойнее воспринимать предложение Министерства обороны России по обновлению координат госграницы в Балтийском море.Ранее министры иностранных дел стран Прибалтики раскритиковали проект Минобороны России по уточнению госграницы в Балтийском море. Так, глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в соцсети X назвал предложение "абсурдной идеей", а министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в публикации на том же ресурсе безосновательно обвинил Москву в проведении "гибридной операции".&quot;Прежде чем начинать мировую войну, (соседям России в Балтийском море. — Прим. ред.) нужно посмотреть на то, что Россия хочет выложить на стол. &lt;…&gt; Нет смысла заводиться, когда не понимаешь, что к чему&quot;, — предложил один из пользователей."Эти жалкие главы прибалтийских стран, столь заносчивые в последние месяцы, рано или поздно успокоятся", — считает третий комментатор."Пусть эти субчики лучше почитают о ловкости рук США в северной части Тихого океана. &lt;…&gt; Прежде чем кричать о том, что кого-то нужно остановить, следует взглянуть на тех, кто проводит экспансию в одностороннем порядке", — отметил еще один читатель."Иногда такое впечатление, что (на Западе. — Прим. ред.) забывают о праве России на свое собственное видение и внешнеполитическую стратегию. Не весь мир подчиняется американцам", — заметил другой пользователь.&quot;Страны Прибалтики и другие государства, у которых общая граница с Россией, в истерике. Они на уровне министерств реагируют на то, что лишь предложено на рассмотрение? Что за цирк…&quot; — удивился один из комментаторов.Минобороны России во вторник предложило обновить координаты госграницы в районе акватории Балтийского моря. Ведомство обосновывает необходимость данной меры тем, что прямые исходные линии России в Финском заливе не имеют продолжения и не замыкаются на территорию страны, что, в свою очередь, не позволяет определить внешнюю границу ее внутренних морских вод. В настоящее время данный нормативно-правовой акт находится на стадии подготовки. Его ожидаемый срок вступления в силу — январь 2025 года.При этом, как рассказал РИА Новости военно-дипломатический источник, Москва не планирует пересматривать линию госграницы и ширину территориальных вод в Балтийском море.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что в предложении Минобороны "нет ничего политического". Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240503/finlyandiya-1943625090.html
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россия
балтийское море
прибалтика
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в мире, россия, балтийское море, прибалтика, франция, министерство обороны рф (минобороны рф), сша, габриэлюс ландсбергис
В мире, Россия, Балтийское море, Прибалтика, Франция, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), США, Габриэлюс Ландсбергис

"В истерике". Французы обратились к странам Прибалтики из-за проекта России

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкКорабли ВМФ России в Кронштадте
Корабли ВМФ России в Кронштадте - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Корабли ВМФ России в Кронштадте. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Читатели французского издания Figaro посоветовали странам Прибалтики спокойнее воспринимать предложение Министерства обороны России по обновлению координат госграницы в Балтийском море.
Ранее министры иностранных дел стран Прибалтики раскритиковали проект Минобороны России по уточнению госграницы в Балтийском море. Так, глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в соцсети X назвал предложение "абсурдной идеей", а министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в публикации на том же ресурсе безосновательно обвинил Москву в проведении "гибридной операции".
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«

"Прежде чем начинать мировую войну, (соседям России в Балтийском море. — Прим. ред.) нужно посмотреть на то, что Россия хочет выложить на стол. <…> Нет смысла заводиться, когда не понимаешь, что к чему", — предложил один из пользователей.

"Эти жалкие главы прибалтийских стран, столь заносчивые в последние месяцы, рано или поздно успокоятся", — считает третий комментатор.
"Пусть эти субчики лучше почитают о ловкости рук США в северной части Тихого океана. <…> Прежде чем кричать о том, что кого-то нужно остановить, следует взглянуть на тех, кто проводит экспансию в одностороннем порядке", — отметил еще один читатель.
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"Иногда такое впечатление, что (на Западе. — Прим. ред.) забывают о праве России на свое собственное видение и внешнеполитическую стратегию. Не весь мир подчиняется американцам", — заметил другой пользователь.
«

"Страны Прибалтики и другие государства, у которых общая граница с Россией, в истерике. Они на уровне министерств реагируют на то, что лишь предложено на рассмотрение? Что за цирк…" — удивился один из комментаторов.

Минобороны России во вторник предложило обновить координаты госграницы в районе акватории Балтийского моря. Ведомство обосновывает необходимость данной меры тем, что прямые исходные линии России в Финском заливе не имеют продолжения и не замыкаются на территорию страны, что, в свою очередь, не позволяет определить внешнюю границу ее внутренних морских вод. В настоящее время данный нормативно-правовой акт находится на стадии подготовки. Его ожидаемый срок вступления в силу — январь 2025 года.
При этом, как рассказал РИА Новости военно-дипломатический источник, Москва не планирует пересматривать линию госграницы и ширину территориальных вод в Балтийском море.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что в предложении Минобороны "нет ничего политического".
Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
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В миреРоссияБалтийское мореПрибалтикаФранцияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)СШАГабриэлюс Ландсбергис
 
 
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