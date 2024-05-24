https://ria.ru/20240524/isterika-1948029992.html

"В истерике". Французы обратились к странам Прибалтики из-за проекта России

"В истерике". Французы обратились к странам Прибалтики из-за проекта России - РИА Новости, 24.05.2024

"В истерике". Французы обратились к странам Прибалтики из-за проекта России

Читатели французского издания Figaro посоветовали странам Прибалтики спокойнее воспринимать предложение Министерства обороны России по обновлению координат... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T02:40

2024-05-24T02:40

2024-05-24T02:40

в мире

россия

балтийское море

прибалтика

франция

министерство обороны рф (минобороны рф)

сша

габриэлюс ландсбергис

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Читатели французского издания Figaro посоветовали странам Прибалтики спокойнее воспринимать предложение Министерства обороны России по обновлению координат госграницы в Балтийском море.Ранее министры иностранных дел стран Прибалтики раскритиковали проект Минобороны России по уточнению госграницы в Балтийском море. Так, глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в соцсети X назвал предложение "абсурдной идеей", а министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в публикации на том же ресурсе безосновательно обвинил Москву в проведении "гибридной операции"."Прежде чем начинать мировую войну, (соседям России в Балтийском море. — Прим. ред.) нужно посмотреть на то, что Россия хочет выложить на стол. <…> Нет смысла заводиться, когда не понимаешь, что к чему", — предложил один из пользователей."Эти жалкие главы прибалтийских стран, столь заносчивые в последние месяцы, рано или поздно успокоятся", — считает третий комментатор."Пусть эти субчики лучше почитают о ловкости рук США в северной части Тихого океана. <…> Прежде чем кричать о том, что кого-то нужно остановить, следует взглянуть на тех, кто проводит экспансию в одностороннем порядке", — отметил еще один читатель."Иногда такое впечатление, что (на Западе. — Прим. ред.) забывают о праве России на свое собственное видение и внешнеполитическую стратегию. Не весь мир подчиняется американцам", — заметил другой пользователь."Страны Прибалтики и другие государства, у которых общая граница с Россией, в истерике. Они на уровне министерств реагируют на то, что лишь предложено на рассмотрение? Что за цирк…" — удивился один из комментаторов.Минобороны России во вторник предложило обновить координаты госграницы в районе акватории Балтийского моря. Ведомство обосновывает необходимость данной меры тем, что прямые исходные линии России в Финском заливе не имеют продолжения и не замыкаются на территорию страны, что, в свою очередь, не позволяет определить внешнюю границу ее внутренних морских вод. В настоящее время данный нормативно-правовой акт находится на стадии подготовки. Его ожидаемый срок вступления в силу — январь 2025 года.При этом, как рассказал РИА Новости военно-дипломатический источник, Москва не планирует пересматривать линию госграницы и ширину территориальных вод в Балтийском море.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что в предложении Минобороны "нет ничего политического". Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240503/finlyandiya-1943625090.html

https://ria.ru/20240509/nato-1944860115.html

https://ria.ru/20240405/nato-1937947539.html

россия

балтийское море

прибалтика

франция

сша

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в мире, россия, балтийское море, прибалтика, франция, министерство обороны рф (минобороны рф), сша, габриэлюс ландсбергис