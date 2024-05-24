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Объявлены победители премии в области ИИ "AI Awards: создатели будущего"

Объявлены победители премии в области ИИ "AI Awards: создатели будущего" - РИА Новости, 24.05.2024

Объявлены победители премии в области ИИ "AI Awards: создатели будущего"

В Москве завершилась торжественная церемония вручения наград от Big Data & AI билайн бизнес — "AI Awards: создатели будущего", на которой отметили достижения... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T10:00

2024-05-24T10:00

2024-05-24T10:30

технологии

билайн

вымпелком

россия

искусственный интеллект (ии)

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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. В Москве завершилась торжественная церемония вручения наград от Big Data & AI билайн бизнес — "AI Awards: создатели будущего", на которой отметили достижения российского сообщества в области искусственного интеллекта (ИИ) по итогам медийного анализа рынка, проведенного нейросетью билайна, сообщает пресс-служба компании.Мероприятие, призванное показать синергию интеллектов машины и человека, собрало крупных игроков ИТ-рынка, представителей госкомпаний, научных центров и вузов, открыто заявляющих о работе с искусственным интеллектом в русскоязычных СМИ и социальных медиа, а также внедряющих ИИ в свою бизнес-модель, говорится в сообщении.Номинантами премии стали участники рейтинга, составленного обученной специалистами билайна нейросетью, а датасет составили новости из СМИ и телеграм-каналов за 2023 год. В рейтинг попали 402 компании, а количество проанализированных новостей – почти два миллиона.Система нашла неявные закономерности и всесторонне посмотрела на рынок искусственного интеллекта. Среди основных трендов — почти двукратный рост как общего количества проанализированных новостей по сравнению с 2022 годом, так и новостей в Telegram на тему искусственного интеллекта, добавили в пресс-службе.Для победителей сделали награды-статуэтки в виде лаконичных букв AI, выполненных из металла. В номинации "Инвестиционная открытость" победителя — Сбер — поздравил заместитель генерального директора по корпоративному бизнесу билайна Максим Зайков, который отметил, что ИИ открывает широчайшие возможности для бизнеса и общества.В номинации "Вклад в развитие ИИ в России" руководитель стратегических проектов Ассоциации больших данных (АБД) Глеб Шуклин поздравил с победой центр "Сколково".В номинации "Вклад региона в развитие ИИ" нейросеть определила двух победителей. В рамках стандартной методологии, аналогичной другим номинациям, где оценивались число и вес публикаций в тематике ИИ, победила Москва. При учете критерия "численность региона" вперед вырвался Камчатский край. Вручая награды, президент ПАО "ВымпелКом" Александр Панков подчеркнул, что у многих регионов есть сильные проекты, заслуживающие внимания: например, личный нейроассистент губернатора в ХМАО и ИИ-мониторинг появления незаконных свалок в Сахалинской области, рассказали в пресс-службе.Руководитель исследовательской лаборатории Центра прикладного ИИ Сколтеха Максим Шараев представил победителя в номинации "Вклад в подготовку кадров" — им стал "Яндекс". В номинации "Социальный ИИ" федеральный руководитель направления "Техника" поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Владимир Зеленцов отметил лидерство компании VK. За "Присутствие в инфополе" генеральный директор АНО "Цифровая экономика" Сергей Плуготаренко вручил статуэтку Сберу.Вклад ритейла в развитие ИИ отметила CEO Retail TECH Ирина Ратина — победителем номинации стала компания Ozon. Среди банков самая значимая, по версии нейросети, роль в развитии ИИ — у Сбера. Награду компании вручил генеральный директор ассоциации "ФинТех" Максим Григорьев.Профессор Нижегородского университета имени Лобачевского, доктор физико-математических наук Сусанна Гордлеева поделилась с аудиторией отечественными наработками в области технологий ИИ, построенных на принципах работы живого мозга, и представила победителя в номинации "Вузы. Вклад в развитие ИИ". Им стал Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики".В номинации "Промышленность. Вклад в развитие ИИ" была удостоена награды и поздравлений госкорпорация "Росатом". С победой ее поздравил профессор РАН, доктор физико-математических наук, генеральный директор Института AIRI Иван Оселедец.Гости "AI Awards: создатели будущего" также получили возможность самостоятельно оценить и протестировать ряд передовых разработок с применением ИИ. Так, компания Scanderm продемонстрировала возможности трехмерных технологий: 3D-сканирование лица, AR-примерку мэйкапа и диагностику лица с составлением дерматологического профиля.Платформа Rebis, в свою очередь, показала нейрошлем для геймеров, позволяющий управлять игровым процессом силой мысли. билайн бизнес совместно с Сеченовским университетом Минздрава России представил потенциал цифровизации патоморфологии на примере обработки ткани почки с помощью ИИ, а "Сколтех" — платформу мультимасштабного ИИ-мониторинга для консолидации и обработки разнородных данных, которая может помочь при оценке влияния рисков на экономику предприятия и кредитный портфель банков, а также прогнозировать ЧС, заключили в пресс-службе.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, билайн, вымпелком, россия, искусственный интеллект (ии)