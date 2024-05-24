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Гуцул заявила, что ее 15 минут не пускали на заседание в Кишиневе - РИА Новости, 24.05.2024
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13:21 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/gutsul-1948109886.html
Гуцул заявила, что ее 15 минут не пускали на заседание в Кишиневе
Гуцул заявила, что ее 15 минут не пускали на заседание в Кишиневе - РИА Новости, 24.05.2024
Гуцул заявила, что ее 15 минут не пускали на заседание в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила журналистам, что ее 15 минут не допускали на заседание Регионального совета при правительстве Молдавии, на котором... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T13:21
2024-05-24T13:21
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
евгения гуцул
таможенный союз
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КИШИНЕВ, 24 мая – РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила журналистам, что ее 15 минут не допускали на заседание Регионального совета при правительстве Молдавии, на котором обсуждались инфраструктурные проекты для автономии. Глава Гагаузии приехала в пятницу в Кишинев, чтобы принять участие в обсуждении инфраструктурных проектов, которые включены в план деятельности правительства республики. Однако в здании ее остановила охрана, заблокировав путь. После переговоров с представителями службы безопасности Гуцул все-таки пропустили. "Я не была допущена на заседание, хотя сотрудники службы безопасности правительства проводили меня на на третий этаж. Заседание шло уже 15 минут. Меня не пустили (в зал совещаний), мы дожидались в коридоре. Была нарушена процедура. Понимая, что нарушения продолжатся, я покинула здание. У меня есть другие не менее важные дела для автономии", - сказала Гуцул журналистам на выходе из здания правительства. Она подчеркнула, что опротестует сегодняшнее заседание Регионального совета. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.
https://ria.ru/20240517/gagauziya-1946736386.html
https://ria.ru/20240522/moldaviya-1947655431.html
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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, таможенный союз
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул, Таможенный союз
Гуцул заявила, что ее 15 минут не пускали на заседание в Кишиневе

Гуцул заявила, что ее не пустили на заседание правительственного совета Молдавии

© РИА НовостиГлава Гагаузии Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости
Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 24 мая – РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила журналистам, что ее 15 минут не допускали на заседание Регионального совета при правительстве Молдавии, на котором обсуждались инфраструктурные проекты для автономии.
Глава Гагаузии приехала в пятницу в Кишинев, чтобы принять участие в обсуждении инфраструктурных проектов, которые включены в план деятельности правительства республики. Однако в здании ее остановила охрана, заблокировав путь. После переговоров с представителями службы безопасности Гуцул все-таки пропустили.
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"Я не была допущена на заседание, хотя сотрудники службы безопасности правительства проводили меня на на третий этаж. Заседание шло уже 15 минут. Меня не пустили (в зал совещаний), мы дожидались в коридоре. Была нарушена процедура. Понимая, что нарушения продолжатся, я покинула здание. У меня есть другие не менее важные дела для автономии", - сказала Гуцул журналистам на выходе из здания правительства.
Она подчеркнула, что опротестует сегодняшнее заседание Регионального совета.
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Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.
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В миреМолдавияГагаузияКишиневЕвгения ГуцулТаможенный союз
 
 
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