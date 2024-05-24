https://ria.ru/20240524/gosduma-1948241949.html
В Госдуме предложили повысить НДФЛ только для богатых
В Госдуме предложили повысить НДФЛ только для богатых - РИА Новости, 24.05.2024
В Госдуме предложили повысить НДФЛ только для богатых
НДФЛ для людей, зарабатывающих в год меньше 5 миллионов рублей, не стоит повышать, а нужно оставить на уровне 13%, заявил вице-спикер ГД от "Новых людей"... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T20:02
2024-05-24T20:02
2024-05-24T20:59
экономика
россия
владислав даванков
антон силуанов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921816317_0:355:2881:1976_1920x0_80_0_0_38760566303db6478407aee91341d0e9.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. НДФЛ для людей, зарабатывающих в год меньше 5 миллионов рублей, не стоит повышать, а нужно оставить на уровне 13%, заявил вице-спикер ГД от "Новых людей" Владислав Даванков. "Богатые всегда беднеют последними. А с остальных требуют рожать больше детей, больше платить по ипотеке, а теперь еще и больше отдавать государству. Это явно перебор. НДФЛ для тех, кто зарабатывает меньше 5 миллионов в год, нужно оставить прежним", - написал Даванков в своём Telegram-канале. Он также отметил, что нельзя повышать налоги для врачей и учителей. А также для семей, где больше одного ребёнка, потому что Россия работает над улучшением демографической ситуации. "А если нам нужен прогресс, то налоговая система должна его стимулировать, а не душить. Поэтому мы будем настаивать, чтобы во всех стратегически важных отраслях от IT и образования до науки и медицины налоговые ставки остались прежними. Эти направления должны стать по-настоящему привлекательными для инвестиций", - добавил парламентарий. Повышать налоги надо для тех, кто на протяжении долгого времени просто "выкачивал деньги" из России, в том числе приобретая иностранные активы, заключил Даванков. Глава Минфина России Антон Силуанов в конце апреля отмечал, что в основу работы по совершенствованию налоговой системы ляжет более справедливое распределение налогового бремени - в сторону тех, у кого более высокие личные или корпоративные доходы, а также борьба с так называемыми налоговыми лазейками. Также ориентирами налоговых новаций, по его словам, станут обеспечение сбалансированности бюджета и создание дополнительных стимулов для инвестирования в ключевые отрасли экономики. В мае министр уточнил, что прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц не затронет большинство россиян, только граждан с высокими доходами. А в части налогообложения бизнеса изменения не должны затронуть 95% малых предприятий, заявил Силуанов.
https://ria.ru/20240523/siluanov-1947923033.html
https://radiosputnik.ru/20240523/ndfl-1947837015.html
https://ria.ru/20240523/siluanov-1947820899.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921816317_152:0:2881:2047_1920x0_80_0_0_d60fa5d941e4646970e4e80bc6eb04a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владислав даванков, антон силуанов, госдума рф
Экономика, Россия, Владислав Даванков, Антон Силуанов, Госдума РФ
В Госдуме предложили повысить НДФЛ только для богатых
Даванков: НДФЛ для зарабатывающих меньше 5 млн рублей год не должен измениться
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. НДФЛ для людей, зарабатывающих в год меньше 5 миллионов рублей, не стоит повышать, а нужно оставить на уровне 13%, заявил вице-спикер ГД от "Новых людей" Владислав Даванков.
"Богатые всегда беднеют последними. А с остальных требуют рожать больше детей, больше платить по ипотеке, а теперь еще и больше отдавать государству. Это явно перебор. НДФЛ для тех, кто зарабатывает меньше 5 миллионов в год, нужно оставить прежним", - написал Даванков в своём Telegram-канале.
Он также отметил, что нельзя повышать налоги для врачей и учителей. А также для семей, где больше одного ребёнка, потому что Россия
работает над улучшением демографической ситуации.
"А если нам нужен прогресс, то налоговая система должна его стимулировать, а не душить. Поэтому мы будем настаивать, чтобы во всех стратегически важных отраслях от IT и образования до науки и медицины налоговые ставки остались прежними. Эти направления должны стать по-настоящему привлекательными для инвестиций", - добавил парламентарий.
Повышать налоги надо для тех, кто на протяжении долгого времени просто "выкачивал деньги" из России, в том числе приобретая иностранные активы, заключил Даванков.
Глава Минфина России Антон Силуанов
в конце апреля отмечал, что в основу работы по совершенствованию налоговой системы ляжет более справедливое распределение налогового бремени - в сторону тех, у кого более высокие личные или корпоративные доходы, а также борьба с так называемыми налоговыми лазейками. Также ориентирами налоговых новаций, по его словам, станут обеспечение сбалансированности бюджета и создание дополнительных стимулов для инвестирования в ключевые отрасли экономики.
В мае министр уточнил, что прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц не затронет большинство россиян, только граждан с высокими доходами. А в части налогообложения бизнеса изменения не должны затронуть 95% малых предприятий, заявил Силуанов.