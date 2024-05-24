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В Госдуме предложили повысить НДФЛ только для богатых - РИА Новости, 24.05.2024
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20:02 24.05.2024 (обновлено: 20:59 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/gosduma-1948241949.html
В Госдуме предложили повысить НДФЛ только для богатых
В Госдуме предложили повысить НДФЛ только для богатых - РИА Новости, 24.05.2024
В Госдуме предложили повысить НДФЛ только для богатых
НДФЛ для людей, зарабатывающих в год меньше 5 миллионов рублей, не стоит повышать, а нужно оставить на уровне 13%, заявил вице-спикер ГД от "Новых людей"... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T20:02
2024-05-24T20:59
экономика
россия
владислав даванков
антон силуанов
госдума рф
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. НДФЛ для людей, зарабатывающих в год меньше 5 миллионов рублей, не стоит повышать, а нужно оставить на уровне 13%, заявил вице-спикер ГД от "Новых людей" Владислав Даванков. "Богатые всегда беднеют последними. А с остальных требуют рожать больше детей, больше платить по ипотеке, а теперь еще и больше отдавать государству. Это явно перебор. НДФЛ для тех, кто зарабатывает меньше 5 миллионов в год, нужно оставить прежним", - написал Даванков в своём Telegram-канале. Он также отметил, что нельзя повышать налоги для врачей и учителей. А также для семей, где больше одного ребёнка, потому что Россия работает над улучшением демографической ситуации. "А если нам нужен прогресс, то налоговая система должна его стимулировать, а не душить. Поэтому мы будем настаивать, чтобы во всех стратегически важных отраслях от IT и образования до науки и медицины налоговые ставки остались прежними. Эти направления должны стать по-настоящему привлекательными для инвестиций", - добавил парламентарий. Повышать налоги надо для тех, кто на протяжении долгого времени просто "выкачивал деньги" из России, в том числе приобретая иностранные активы, заключил Даванков. Глава Минфина России Антон Силуанов в конце апреля отмечал, что в основу работы по совершенствованию налоговой системы ляжет более справедливое распределение налогового бремени - в сторону тех, у кого более высокие личные или корпоративные доходы, а также борьба с так называемыми налоговыми лазейками. Также ориентирами налоговых новаций, по его словам, станут обеспечение сбалансированности бюджета и создание дополнительных стимулов для инвестирования в ключевые отрасли экономики. В мае министр уточнил, что прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц не затронет большинство россиян, только граждан с высокими доходами. А в части налогообложения бизнеса изменения не должны затронуть 95% малых предприятий, заявил Силуанов.
https://ria.ru/20240523/siluanov-1947923033.html
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экономика, россия, владислав даванков, антон силуанов, госдума рф
Экономика, Россия, Владислав Даванков, Антон Силуанов, Госдума РФ
В Госдуме предложили повысить НДФЛ только для богатых

Даванков: НДФЛ для зарабатывающих меньше 5 млн рублей год не должен измениться

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВладислав Даванков
Владислав Даванков - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Владислав Даванков. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. НДФЛ для людей, зарабатывающих в год меньше 5 миллионов рублей, не стоит повышать, а нужно оставить на уровне 13%, заявил вице-спикер ГД от "Новых людей" Владислав Даванков.
"Богатые всегда беднеют последними. А с остальных требуют рожать больше детей, больше платить по ипотеке, а теперь еще и больше отдавать государству. Это явно перебор. НДФЛ для тех, кто зарабатывает меньше 5 миллионов в год, нужно оставить прежним", - написал Даванков в своём Telegram-канале.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Силуанов оценил подходы к совершенствованию налоговой системы
23 мая, 15:53
Он также отметил, что нельзя повышать налоги для врачей и учителей. А также для семей, где больше одного ребёнка, потому что Россия работает над улучшением демографической ситуации.
"А если нам нужен прогресс, то налоговая система должна его стимулировать, а не душить. Поэтому мы будем настаивать, чтобы во всех стратегически важных отраслях от IT и образования до науки и медицины налоговые ставки остались прежними. Эти направления должны стать по-настоящему привлекательными для инвестиций", - добавил парламентарий.
Повышать налоги надо для тех, кто на протяжении долгого времени просто "выкачивал деньги" из России, в том числе приобретая иностранные активы, заключил Даванков.
Министр финансов РФ Антон Силуанов выступает на пленарном заседании Государственной думы. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Силуанов рассказал, кого не затронет прогрессивная налоговая шкала
23 мая, 11:28
Глава Минфина России Антон Силуанов в конце апреля отмечал, что в основу работы по совершенствованию налоговой системы ляжет более справедливое распределение налогового бремени - в сторону тех, у кого более высокие личные или корпоративные доходы, а также борьба с так называемыми налоговыми лазейками. Также ориентирами налоговых новаций, по его словам, станут обеспечение сбалансированности бюджета и создание дополнительных стимулов для инвестирования в ключевые отрасли экономики.
В мае министр уточнил, что прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц не затронет большинство россиян, только граждан с высокими доходами. А в части налогообложения бизнеса изменения не должны затронуть 95% малых предприятий, заявил Силуанов.
Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Силуанов рассказал, в каких условиях должен работать российский бизнес
23 мая, 10:28
 
ЭкономикаРоссияВладислав ДаванковАнтон СилуановГосдума РФ
 
 
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