https://ria.ru/20240524/gosduma-1948241949.html

В Госдуме предложили повысить НДФЛ только для богатых

В Госдуме предложили повысить НДФЛ только для богатых - РИА Новости, 24.05.2024

В Госдуме предложили повысить НДФЛ только для богатых

НДФЛ для людей, зарабатывающих в год меньше 5 миллионов рублей, не стоит повышать, а нужно оставить на уровне 13%, заявил вице-спикер ГД от "Новых людей"... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T20:02

2024-05-24T20:02

2024-05-24T20:59

экономика

россия

владислав даванков

антон силуанов

госдума рф

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. НДФЛ для людей, зарабатывающих в год меньше 5 миллионов рублей, не стоит повышать, а нужно оставить на уровне 13%, заявил вице-спикер ГД от "Новых людей" Владислав Даванков. "Богатые всегда беднеют последними. А с остальных требуют рожать больше детей, больше платить по ипотеке, а теперь еще и больше отдавать государству. Это явно перебор. НДФЛ для тех, кто зарабатывает меньше 5 миллионов в год, нужно оставить прежним", - написал Даванков в своём Telegram-канале. Он также отметил, что нельзя повышать налоги для врачей и учителей. А также для семей, где больше одного ребёнка, потому что Россия работает над улучшением демографической ситуации. "А если нам нужен прогресс, то налоговая система должна его стимулировать, а не душить. Поэтому мы будем настаивать, чтобы во всех стратегически важных отраслях от IT и образования до науки и медицины налоговые ставки остались прежними. Эти направления должны стать по-настоящему привлекательными для инвестиций", - добавил парламентарий. Повышать налоги надо для тех, кто на протяжении долгого времени просто "выкачивал деньги" из России, в том числе приобретая иностранные активы, заключил Даванков. Глава Минфина России Антон Силуанов в конце апреля отмечал, что в основу работы по совершенствованию налоговой системы ляжет более справедливое распределение налогового бремени - в сторону тех, у кого более высокие личные или корпоративные доходы, а также борьба с так называемыми налоговыми лазейками. Также ориентирами налоговых новаций, по его словам, станут обеспечение сбалансированности бюджета и создание дополнительных стимулов для инвестирования в ключевые отрасли экономики. В мае министр уточнил, что прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц не затронет большинство россиян, только граждан с высокими доходами. А в части налогообложения бизнеса изменения не должны затронуть 95% малых предприятий, заявил Силуанов.

https://ria.ru/20240523/siluanov-1947923033.html

https://radiosputnik.ru/20240523/ndfl-1947837015.html

https://ria.ru/20240523/siluanov-1947820899.html

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экономика, россия, владислав даванков, антон силуанов, госдума рф