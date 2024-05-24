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Госдума может рассмотреть пакет законопроектов о нежелательных организациях - РИА Новости, 24.05.2024
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16:15 24.05.2024 (обновлено: 16:27 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/gosduma-1948165597.html
Госдума может рассмотреть пакет законопроектов о нежелательных организациях
Госдума может рассмотреть пакет законопроектов о нежелательных организациях - РИА Новости, 24.05.2024
Госдума может рассмотреть пакет законопроектов о нежелательных организациях
Госдума может 27 июня рассмотреть пакет законопроектов об уголовной и административной ответственности за участие в деятельности иностранных и международных... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T16:15
2024-05-24T16:27
госдума рф
россия
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Госдума может 27 июня рассмотреть пакет законопроектов об уголовной и административной ответственности за участие в деятельности иностранных и международных организаций, нежелательных в России, следует из проекта календаря работы Госдумы на июнь."О проекте федерального закона… (об уточнении перечня нежелательных организаций, за участие в деятельности которых установлена административная ответственность)… 27.06.24… О проекте федерального закона…(в части уточнения ответственности за осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности)… 27.06.24", - сказано в проекте постановления.
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госдума рф, россия
Госдума РФ, Россия
Госдума может рассмотреть пакет законопроектов о нежелательных организациях

ГД может рассмотреть проекты о наказании за участие в нежелательных организациях

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Госдума может 27 июня рассмотреть пакет законопроектов об уголовной и административной ответственности за участие в деятельности иностранных и международных организаций, нежелательных в России, следует из проекта календаря работы Госдумы на июнь.
"О проекте федерального закона… (об уточнении перечня нежелательных организаций, за участие в деятельности которых установлена административная ответственность)… 27.06.24… О проекте федерального закона…(в части уточнения ответственности за осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности)… 27.06.24", - сказано в проекте постановления.
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