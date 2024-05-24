https://ria.ru/20240524/gosduma-1948165597.html

Госдума может рассмотреть пакет законопроектов о нежелательных организациях

Госдума может рассмотреть пакет законопроектов о нежелательных организациях - РИА Новости, 24.05.2024

Госдума может рассмотреть пакет законопроектов о нежелательных организациях

Госдума может 27 июня рассмотреть пакет законопроектов об уголовной и административной ответственности за участие в деятельности иностранных и международных... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T16:15

2024-05-24T16:15

2024-05-24T16:27

госдума рф

россия

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Госдума может 27 июня рассмотреть пакет законопроектов об уголовной и административной ответственности за участие в деятельности иностранных и международных организаций, нежелательных в России, следует из проекта календаря работы Госдумы на июнь."О проекте федерального закона… (об уточнении перечня нежелательных организаций, за участие в деятельности которых установлена административная ответственность)… 27.06.24… О проекте федерального закона…(в части уточнения ответственности за осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности)… 27.06.24", - сказано в проекте постановления.

https://ria.ru/20240522/udary-1947692044.html

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госдума рф, россия