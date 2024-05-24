https://ria.ru/20240524/gosdep-1948215362.html

НАТО не планирует приглашать Украину в альянс, сообщили в Госдепе

НАТО не планирует приглашать Украину в альянс, сообщили в Госдепе - РИА Новости, 24.05.2024

НАТО не планирует приглашать Украину в альянс, сообщили в Госдепе

НАТО в ходе предстоящего в июле саммита в Вашингтоне не планирует приглашать Украину в альянс, заявил в пятницу журналистам помощник госсекретаря США по дела... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T18:24

2024-05-24T18:24

2024-05-24T18:26

в мире

украина

нато

государственный департамент сша

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ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. НАТО в ходе предстоящего в июле саммита в Вашингтоне не планирует приглашать Украину в альянс, заявил в пятницу журналистам помощник госсекретаря США по дела Европы и Евразии Джеймс О'Брайен."Мы не ожидаем, что Украину пригласят присоединиться к альянсу", - сказал чиновник, комментируя предстоящий саммит стран НАТО в американской столице.Тем не менее, по его словам, в ходе предстоящей встречи на высшем уровне союзники намерены продемонстрировать "значительную поддержку в отношении Украины".Саммит Североатлантического альянса пройдет 9-11 июля.

https://ria.ru/20240524/zelenskiy-1948166384.html

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в мире, украина, нато, государственный департамент сша