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НАТО не планирует приглашать Украину в альянс, сообщили в Госдепе
НАТО не планирует приглашать Украину в альянс, сообщили в Госдепе - РИА Новости, 24.05.2024
НАТО не планирует приглашать Украину в альянс, сообщили в Госдепе
НАТО в ходе предстоящего в июле саммита в Вашингтоне не планирует приглашать Украину в альянс, заявил в пятницу журналистам помощник госсекретаря США по дела... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T18:24
2024-05-24T18:24
2024-05-24T18:26
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ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. НАТО в ходе предстоящего в июле саммита в Вашингтоне не планирует приглашать Украину в альянс, заявил в пятницу журналистам помощник госсекретаря США по дела Европы и Евразии Джеймс О'Брайен."Мы не ожидаем, что Украину пригласят присоединиться к альянсу", - сказал чиновник, комментируя предстоящий саммит стран НАТО в американской столице.Тем не менее, по его словам, в ходе предстоящей встречи на высшем уровне союзники намерены продемонстрировать "значительную поддержку в отношении Украины".Саммит Североатлантического альянса пройдет 9-11 июля.
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в мире, украина, нато, государственный департамент сша
В мире, Украина, НАТО, Государственный департамент США
НАТО не планирует приглашать Украину в альянс, сообщили в Госдепе
Госдеп: НАТО не планирует приглашать Украину в альянс на саммите 9-11 июля
ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. НАТО в ходе предстоящего в июле саммита в Вашингтоне не планирует приглашать Украину в альянс, заявил в пятницу журналистам помощник госсекретаря США по дела Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.
"Мы не ожидаем, что Украину пригласят присоединиться к альянсу", - сказал чиновник, комментируя предстоящий саммит стран НАТО в американской столице.
Тем не менее, по его словам, в ходе предстоящей встречи на высшем уровне союзники намерены продемонстрировать "значительную поддержку в отношении Украины".
Саммит Североатлантического альянса пройдет 9-11 июля.