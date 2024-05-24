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Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Горловку - РИА Новости, 24.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:26 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/gorlovka-1948245471.html
Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Горловку
Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Горловку - РИА Новости, 24.05.2024
Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Горловку
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Никитовский район Донецка, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T20:26
2024-05-24T20:26
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Никитовский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 19.50 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасный предмет с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240524/spetsoperatsiya-1948238721.html
горловка
донецк
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горловка, донецк, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Горловку

Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Никитовский район Донецка

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкМост на трассе между городами Ясиноватая и Горловка
Мост на трассе между городами Ясиноватая и Горловка - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Мост на трассе между городами Ясиноватая и Горловка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Никитовский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 19.50 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасный предмет с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
Они отрезаны. На Западе раскрыли, что произошло с ВСУ в Волчанске
Вчера, 19:41
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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