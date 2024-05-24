https://ria.ru/20240524/gorlovka-1948245471.html

Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Горловку

Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Горловку - РИА Новости, 24.05.2024

Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Горловку

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Никитовский район Донецка, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T20:26

2024-05-24T20:26

2024-05-24T20:26

специальная военная операция на украине

горловка

донецк

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Никитовский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 19.50 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасный предмет с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240524/spetsoperatsiya-1948238721.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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горловка, донецк, донецкая народная республика, происшествия