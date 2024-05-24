https://ria.ru/20240524/gorlovka-1948245471.html
Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Горловку
Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Горловку - РИА Новости, 24.05.2024
Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Горловку
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Никитовский район Донецка, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T20:26
2024-05-24T20:26
2024-05-24T20:26
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
донецкая народная республика
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902236791_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2ae23d06a7714e3e7fc40f23a454c2c7.jpg
ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Никитовский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 19.50 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасный предмет с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240524/spetsoperatsiya-1948238721.html
горловка
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902236791_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5f9f3f00b658408f5a53d7ca0057bed7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецк, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Горловку
Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Никитовский район Донецка