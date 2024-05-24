https://ria.ru/20240524/gladkov-1948214755.html
Гладков дал поручения по модернизации и оформлению белгородских школ
Гладков дал поручения по модернизации и оформлению белгородских школ - РИА Новости, 24.05.2024
Гладков дал поручения по модернизации и оформлению белгородских школ
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на совещании по вопросу модернизации школ региона поручил использовать комплексный подход в создании... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T18:23
2024-05-24T18:23
2024-05-24T18:23
белгородская область
вячеслав гладков
белгород
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БЕЛГОРОД, 24 мая – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на совещании по вопросу модернизации школ региона поручил использовать комплексный подход в создании современных образовательных пространств, а также более детально разработать концепции ряда образовательных учреждений, сообщила пресс-служба правительства области. "Наша задача — использовать комплексный подход в создании современных образовательных пространств и развитии прилегающих территорий. К сожалению, целостной стратегии я пока не увидел. Не хватает более уверенной позиции руководства школ" - отметил глава региона в ходе совещания. В ходе встречи были рассмотрены существующие концепции восьми школ в Белгороде, которые в этом году должны быть обновлены. Так, проекты капремонтов гимназии №2, гимназии №5 и школы №39 отправлены на доработку. Глава региона отметил достоинства и недостатки некоторых концепций учебных заведений, а проект модернизации лицея №32 поручил доработать таким образом, чтобы он вписался в концепцию обновляемого Центрального парка, а не оставался серым и безликим. "Считаю, что нужно… покреативить должным образом, возможно, продумать какой-нибудь запоминающийся арт-объект, можно вдохновиться концептами, которые мы реализовали в нашей "Бригантине "Белогорье" или школах, где выполняли капремонт в прошлом году", - пояснил Гладков. Школа №29 носит имя своего выпускника Дмитрия Мурачева – командира дивизиона движения подводного крейсера "Курск", который трагически погиб в августе 2000 года. Сейчас проект капремонта подразумевает морскую тематику, представленную бумажными корабликами, однако руководитель региона поручил доработать проект, чтобы подчеркнуть мужественность профессии моряка. В качестве удачного примера Гладков привел концепцию школы №49 – с интересными решениями по архитектурно-художественной подсветке и стилем баухауз в оформлении, сочетающим в себе функциональность и практичность каждого элемента. Руководитель Белгородской области поручил всем ответственным провести качественную работу над ошибками по итогам проведенного совещания. Всего в 2024 году в Белгородской области капитально отремонтируют 37 школ, а в Белгороде - восемь школ.
https://ria.ru/20240524/memorial-1948077052.html
https://ria.ru/20240522/deti-1947611232.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав гладков, белгород
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Белгород
БЕЛГОРОД, 24 мая – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на совещании по вопросу модернизации школ региона поручил использовать комплексный подход в создании современных образовательных пространств, а также более детально разработать концепции ряда образовательных учреждений, сообщила пресс-служба правительства области.
"Наша задача — использовать комплексный подход в создании современных образовательных пространств и развитии прилегающих территорий. К сожалению, целостной стратегии я пока не увидел. Не хватает более уверенной позиции руководства школ" - отметил глава региона в ходе совещания.
В ходе встречи были рассмотрены существующие концепции восьми школ в Белгороде, которые в этом году должны быть обновлены. Так, проекты капремонтов гимназии №2, гимназии №5 и школы №39 отправлены на доработку.
Глава региона отметил достоинства и недостатки некоторых концепций учебных заведений, а проект модернизации лицея №32 поручил доработать таким образом, чтобы он вписался в концепцию обновляемого Центрального парка, а не оставался серым и безликим.
"Считаю, что нужно… покреативить должным образом, возможно, продумать какой-нибудь запоминающийся арт-объект, можно вдохновиться концептами, которые мы реализовали в нашей "Бригантине "Белогорье" или школах, где выполняли капремонт в прошлом году", - пояснил Гладков.
Школа №29 носит имя своего выпускника Дмитрия Мурачева – командира дивизиона движения подводного крейсера "Курск", который трагически погиб в августе 2000 года. Сейчас проект капремонта подразумевает морскую тематику, представленную бумажными корабликами, однако руководитель региона поручил доработать проект, чтобы подчеркнуть мужественность профессии моряка.
В качестве удачного примера Гладков привел концепцию школы №49 – с интересными решениями по архитектурно-художественной подсветке и стилем баухауз в оформлении, сочетающим в себе функциональность и практичность каждого элемента.
Руководитель Белгородской области поручил всем ответственным провести качественную работу над ошибками по итогам проведенного совещания. Всего в 2024 году в Белгородской области капитально отремонтируют 37 школ, а в Белгороде - восемь школ.