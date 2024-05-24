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Гуцул обжалует решения Совета регионального развития Гагаузии - РИА Новости, 24.05.2024
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23:39 24.05.2024 (обновлено: 23:40 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/gagauziya-1948264813.html
Гуцул обжалует решения Совета регионального развития Гагаузии
Гуцул обжалует решения Совета регионального развития Гагаузии - РИА Новости, 24.05.2024
Гуцул обжалует решения Совета регионального развития Гагаузии
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила в пятницу, что опротестует решения Совета регионального развития Гагаузии, принятые на заседании в... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T23:39
2024-05-24T23:40
гагаузия
молдавия
кишинев
евгения гуцул
майя санду
таможенный союз
в мире
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КИШИНЕВ, 24 мая - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила в пятницу, что опротестует решения Совета регионального развития Гагаузии, принятые на заседании в Кишиневе, куда она не была допущена. Глава Гагаузии приехала в пятницу в Кишинев, чтобы принять участие в обсуждении инфраструктурных проектов, которые включены в план деятельности правительства республики. Однако в здании ее остановила охрана, заблокировав путь. После переговоров с представителями службы безопасности Гуцул все-таки пропустили в здание, но так и не пустили на заседание. "Тотальная узурпация власти, полное игнорирование руководства автономии и особого правового статуса Гагаузии уже стали фирменным стилем Санду и партии "Действие и солидарность". Но сегодня эта власть пошла еще дальше и не допустила меня к участию в учредительном заседании Cовета регионального развития Гагаузии, членом которого я являюсь… Все решения, принятые в ходе сегодняшнего заседания, будут нами обжалованы как незаконные и нелегитимные", - написала Гуцул в своем Telegram-канале. Гуцул отметила, что само заседание состоялось в Кишиневе. Она полагает, что это можно расценивать как попытку властей по "выстраиванию параллельных органов власти", которые должны подменить Народное собрание и Исполнительный комитет, то есть парламент и правительство Гагаузии. "Да, нашей автономии нужны инвестиции, и мы как добросовестные налогоплательщики в бюджет Молдавии имеем полное право на финансирование инфраструктурных проектов в регионе из национальных фондов. Но это не значит, что (власти - ред.) могут накидывать на Гагаузию финансовую удавку и заставлять нас отказываться от всех прав и полномочий", - добавила Гуцул. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.
https://ria.ru/20240311/moldaviya-1931695591.html
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гагаузия, молдавия, кишинев, евгения гуцул, майя санду, таможенный союз, в мире
Гагаузия, Молдавия, Кишинев, Евгения Гуцул, Майя Санду, Таможенный союз, В мире
Гуцул обжалует решения Совета регионального развития Гагаузии

Гуцул обжалует решения Совета регионального развития Гагаузии, принятые без нее

© РИА НовостиГлава Гагаузии Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости
Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 24 мая - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила в пятницу, что опротестует решения Совета регионального развития Гагаузии, принятые на заседании в Кишиневе, куда она не была допущена.
Глава Гагаузии приехала в пятницу в Кишинев, чтобы принять участие в обсуждении инфраструктурных проектов, которые включены в план деятельности правительства республики. Однако в здании ее остановила охрана, заблокировав путь. После переговоров с представителями службы безопасности Гуцул все-таки пропустили в здание, но так и не пустили на заседание.
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"Тотальная узурпация власти, полное игнорирование руководства автономии и особого правового статуса Гагаузии уже стали фирменным стилем Санду и партии "Действие и солидарность". Но сегодня эта власть пошла еще дальше и не допустила меня к участию в учредительном заседании Cовета регионального развития Гагаузии, членом которого я являюсь… Все решения, принятые в ходе сегодняшнего заседания, будут нами обжалованы как незаконные и нелегитимные", - написала Гуцул в своем Telegram-канале.
Гуцул отметила, что само заседание состоялось в Кишиневе. Она полагает, что это можно расценивать как попытку властей по "выстраиванию параллельных органов власти", которые должны подменить Народное собрание и Исполнительный комитет, то есть парламент и правительство Гагаузии.
"Да, нашей автономии нужны инвестиции, и мы как добросовестные налогоплательщики в бюджет Молдавии имеем полное право на финансирование инфраструктурных проектов в регионе из национальных фондов. Но это не значит, что (власти - ред.) могут накидывать на Гагаузию финансовую удавку и заставлять нас отказываться от всех прав и полномочий", - добавила Гуцул.
Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.
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