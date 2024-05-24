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Канада готова помогать Киеву в счет процентов с замороженных активов России - РИА Новости, 24.05.2024
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19:39 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/friland-1948238167.html
Канада готова помогать Киеву в счет процентов с замороженных активов России
Канада готова помогать Киеву в счет процентов с замороженных активов России - РИА Новости, 24.05.2024
Канада готова помогать Киеву в счет процентов с замороженных активов России
Канада готова незамедлительно оказать прямую бюджетную поддержку Украине в счет будущих процентов с замороженных российских активов, заявила в пятницу... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T19:39
2024-05-24T19:39
россия
украина
канада
христя фриланд
сергей лавров
евросоюз
g7
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. Канада готова незамедлительно оказать прямую бюджетную поддержку Украине в счет будущих процентов с замороженных российских активов, заявила в пятницу вице-премьер и глава канадского минфина Христя Фриланд. "Подход, который в настоящее время обсуждается... предполагает, что группа союзников немедленно предоставит Украине очень значительную сумму денег, обеспеченных будущими процентными выплатами по этим российским активам", - заявила она на пресс-конференции. По словам чиновницы, Канада готова стать одной из стран, которые присоединятся к подобному соглашению и окажут прямую бюджетную поддержку Киеву в счет будущих доходов со средств РФ. После начала Россией спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. До последнего времени в ЕС обсуждали пути использования замороженных активов РФ только для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
https://ria.ru/20240522/aktivy-1947629411.html
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россия, украина, канада, христя фриланд, сергей лавров, евросоюз, g7, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Украина, Канада, Христя Фриланд, Сергей Лавров, Евросоюз, G7, Санкции в отношении России, В мире
Канада готова помогать Киеву в счет процентов с замороженных активов России

Фриланд: Канада готова помогать Киеву в счет процентов с замороженных активов РФ

© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. Канада готова незамедлительно оказать прямую бюджетную поддержку Украине в счет будущих процентов с замороженных российских активов, заявила в пятницу вице-премьер и глава канадского минфина Христя Фриланд.
"Подход, который в настоящее время обсуждается... предполагает, что группа союзников немедленно предоставит Украине очень значительную сумму денег, обеспеченных будущими процентными выплатами по этим российским активам", - заявила она на пресс-конференции.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Песков назвал решения ЕС о замороженных активах России экспроприацией
22 мая, 12:47
По словам чиновницы, Канада готова стать одной из стран, которые присоединятся к подобному соглашению и окажут прямую бюджетную поддержку Киеву в счет будущих доходов со средств РФ.
После начала Россией спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. До последнего времени в ЕС обсуждали пути использования замороженных активов РФ только для финансирования восстановления Украины.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
Флаг над зданием Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
В Госдуме отреагировали на решение ЕС по российским активам
22 мая, 07:02
 
РоссияУкраинаКанадаХристя ФриландСергей ЛавровЕвросоюзG7Санкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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