Канада готова помогать Киеву в счет процентов с замороженных активов России
Фриланд: Канада готова помогать Киеву в счет процентов с замороженных активов РФ
© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. Канада готова незамедлительно оказать прямую бюджетную поддержку Украине в счет будущих процентов с замороженных российских активов, заявила в пятницу вице-премьер и глава канадского минфина Христя Фриланд.
"Подход, который в настоящее время обсуждается... предполагает, что группа союзников немедленно предоставит Украине очень значительную сумму денег, обеспеченных будущими процентными выплатами по этим российским активам", - заявила она на пресс-конференции.
По словам чиновницы, Канада готова стать одной из стран, которые присоединятся к подобному соглашению и окажут прямую бюджетную поддержку Киеву в счет будущих доходов со средств РФ.
После начала Россией спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. До последнего времени в ЕС обсуждали пути использования замороженных активов РФ только для финансирования восстановления Украины.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".