https://ria.ru/20240524/fitso-1948243805.html
Вице-министр Словакии рассказал о прогнозе по состоянию Фицо
Вице-министр Словакии рассказал о прогнозе по состоянию Фицо - РИА Новости, 24.05.2024
Вице-министр Словакии рассказал о прогнозе по состоянию Фицо
Премьер Словакии Роберт Фицо, на которого было совершено вооруженное покушение, уже прошел критическую стадию борьбы за жизнь, прогноз состояния его здоровья... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T20:15
2024-05-24T20:15
2024-05-24T22:22
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покушение на премьер-министра словакии фицо
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БРАТИСЛАВА, 24 мая - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо, на которого было совершено вооруженное покушение, уже прошел критическую стадию борьбы за жизнь, прогноз состояния его здоровья медики оценивают как позитивный, сообщил в пятницу вице-министр Словакии, глава минобороны Роберт Калиняк. "Я рад, что мы уже говорим не о его борьбе за жизнь, а о стабильном состоянии с позитивным прогнозом", - сказал Калиняк в своем видеообращении в пятницу. Ранее в пятницу руководство больницы в городе Банска-Бистрица, куда с огнестрельными ранениями 15 мая был госпитализирован Фицо, сообщало, что в состоянии здоровья премьера отмечаются небольшие улучшения. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала стрелявшего на месте. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. МВД республики изначально сообщало о том, что стрелявший действовал один, но на данный момент следователи проверяют версию того, что у нападавшего могли быть и сообщники. Премьер Словакии Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину.
https://ria.ru/20240524/fitso-1948082235.html
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в мире, украина, словакия, роберт фицо, роберт калиняк, нато, покушение на премьер-министра словакии фицо
В мире, Украина, Словакия, Роберт Фицо, Роберт Калиняк, НАТО, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо
Вице-министр Словакии рассказал о прогнозе по состоянию Фицо
Калиняк: Фицо прошел критическую стадию борьбы за жизнь, прогноз позитивный
БРАТИСЛАВА, 24 мая - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо, на которого было совершено вооруженное покушение, уже прошел критическую стадию борьбы за жизнь, прогноз состояния его здоровья медики оценивают как позитивный, сообщил в пятницу вице-министр Словакии, глава минобороны Роберт Калиняк.
"Я рад, что мы уже говорим не о его борьбе за жизнь, а о стабильном состоянии с позитивным прогнозом", - сказал Калиняк в своем видеообращении в пятницу.
Ранее в пятницу руководство больницы в городе Банска-Бистрица, куда с огнестрельными ранениями 15 мая был госпитализирован Фицо, сообщало, что в состоянии здоровья премьера отмечаются небольшие улучшения.
Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине
и ее членства в НАТО
, произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала стрелявшего на месте.
По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. МВД республики изначально сообщало о том, что стрелявший действовал один, но на данный момент следователи проверяют версию того, что у нападавшего могли быть и сообщники.
Премьер Словакии Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину.