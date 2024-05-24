Рейтинг@Mail.ru
Вице-министр Словакии рассказал о прогнозе по состоянию Фицо - РИА Новости, 24.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:15 24.05.2024 (обновлено: 22:22 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/fitso-1948243805.html
Вице-министр Словакии рассказал о прогнозе по состоянию Фицо
Вице-министр Словакии рассказал о прогнозе по состоянию Фицо - РИА Новости, 24.05.2024
Вице-министр Словакии рассказал о прогнозе по состоянию Фицо
Премьер Словакии Роберт Фицо, на которого было совершено вооруженное покушение, уже прошел критическую стадию борьбы за жизнь, прогноз состояния его здоровья... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T20:15
2024-05-24T22:22
в мире
украина
словакия
роберт фицо
роберт калиняк
нато
покушение на премьер-министра словакии фицо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/13/1946996718_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9b22fd0e426c8d782cd603adca7c0c00.jpg
БРАТИСЛАВА, 24 мая - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо, на которого было совершено вооруженное покушение, уже прошел критическую стадию борьбы за жизнь, прогноз состояния его здоровья медики оценивают как позитивный, сообщил в пятницу вице-министр Словакии, глава минобороны Роберт Калиняк. "Я рад, что мы уже говорим не о его борьбе за жизнь, а о стабильном состоянии с позитивным прогнозом", - сказал Калиняк в своем видеообращении в пятницу. Ранее в пятницу руководство больницы в городе Банска-Бистрица, куда с огнестрельными ранениями 15 мая был госпитализирован Фицо, сообщало, что в состоянии здоровья премьера отмечаются небольшие улучшения. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала стрелявшего на месте. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. МВД республики изначально сообщало о том, что стрелявший действовал один, но на данный момент следователи проверяют версию того, что у нападавшего могли быть и сообщники. Премьер Словакии Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину.
https://ria.ru/20240524/fitso-1948082235.html
https://ria.ru/20240523/fitso-1947924240.html
https://ria.ru/20240519/fitso-1947033930.html
украина
словакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/13/1946996718_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b9d326873d7357e561dd29597fb4e326.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, словакия, роберт фицо, роберт калиняк, нато, покушение на премьер-министра словакии фицо
В мире, Украина, Словакия, Роберт Фицо, Роберт Калиняк, НАТО, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо
Вице-министр Словакии рассказал о прогнозе по состоянию Фицо

Калиняк: Фицо прошел критическую стадию борьбы за жизнь, прогноз позитивный

© AP Photo / Denes ErdosУниверситетская больницы имени Ф. Д. Рузвельта, где премьер-министр Словакии Роберт Фицо проходит лечение
Университетская больницы имени Ф. Д. Рузвельта, где премьер-министр Словакии Роберт Фицо проходит лечение - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Университетская больницы имени Ф. Д. Рузвельта, где премьер-министр Словакии Роберт Фицо проходит лечение. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 24 мая - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо, на которого было совершено вооруженное покушение, уже прошел критическую стадию борьбы за жизнь, прогноз состояния его здоровья медики оценивают как позитивный, сообщил в пятницу вице-министр Словакии, глава минобороны Роберт Калиняк.
"Я рад, что мы уже говорим не о его борьбе за жизнь, а о стабильном состоянии с позитивным прогнозом", - сказал Калиняк в своем видеообращении в пятницу.
Медики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
Покушение на Фицо укрепит его политические позиции, считает эксперт
Вчера, 11:45
Ранее в пятницу руководство больницы в городе Банска-Бистрица, куда с огнестрельными ранениями 15 мая был госпитализирован Фицо, сообщало, что в состоянии здоровья премьера отмечаются небольшие улучшения.
Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала стрелявшего на месте.
Юрай Цинтула - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Цинтула планировал покушение на Фицо два дня, пишут СМИ
23 мая, 15:58
По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. МВД республики изначально сообщало о том, что стрелявший действовал один, но на данный момент следователи проверяют версию того, что у нападавшего могли быть и сообщники.
Премьер Словакии Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину.
Место покушения на Роберта Фицо - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
В Словакии проверяют версию о том, что стрелявший в Фицо действовал не один
19 мая, 17:30
 
В миреУкраинаСловакияРоберт ФицоРоберт КалинякНАТОПокушение на премьер-министра Словакии Фицо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала