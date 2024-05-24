https://ria.ru/20240524/fitso-1948243805.html

Вице-министр Словакии рассказал о прогнозе по состоянию Фицо

Вице-министр Словакии рассказал о прогнозе по состоянию Фицо - РИА Новости, 24.05.2024

Вице-министр Словакии рассказал о прогнозе по состоянию Фицо

Премьер Словакии Роберт Фицо, на которого было совершено вооруженное покушение, уже прошел критическую стадию борьбы за жизнь, прогноз состояния его здоровья... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T20:15

2024-05-24T20:15

2024-05-24T22:22

в мире

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словакия

роберт фицо

роберт калиняк

нато

покушение на премьер-министра словакии фицо

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БРАТИСЛАВА, 24 мая - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо, на которого было совершено вооруженное покушение, уже прошел критическую стадию борьбы за жизнь, прогноз состояния его здоровья медики оценивают как позитивный, сообщил в пятницу вице-министр Словакии, глава минобороны Роберт Калиняк. "Я рад, что мы уже говорим не о его борьбе за жизнь, а о стабильном состоянии с позитивным прогнозом", - сказал Калиняк в своем видеообращении в пятницу. Ранее в пятницу руководство больницы в городе Банска-Бистрица, куда с огнестрельными ранениями 15 мая был госпитализирован Фицо, сообщало, что в состоянии здоровья премьера отмечаются небольшие улучшения. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала стрелявшего на месте. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. МВД республики изначально сообщало о том, что стрелявший действовал один, но на данный момент следователи проверяют версию того, что у нападавшего могли быть и сообщники. Премьер Словакии Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину.

https://ria.ru/20240524/fitso-1948082235.html

https://ria.ru/20240523/fitso-1947924240.html

https://ria.ru/20240519/fitso-1947033930.html

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в мире, украина, словакия, роберт фицо, роберт калиняк, нато, покушение на премьер-министра словакии фицо