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Нарышкин назвал причину покушения на Фицо
Нарышкин назвал причину покушения на Фицо - РИА Новости, 24.05.2024
Нарышкин назвал причину покушения на Фицо
Покушение на словацкого премьера Роберта Фицо стоит в одном ряду с терактом в "Крокус Сити Холле", заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T12:42
2024-05-24T12:42
2024-05-24T13:09
покушение на премьер-министра словакии фицо
в мире
роберт фицо
сергей нарышкин
словакия
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БИШКЕК, 24 мая - РИА Новости. Покушение на словацкого премьера Роберта Фицо стоит в одном ряду с терактом в "Крокус Сити Холле", заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."География ... гораздо шире. Чего стоит недавняя попытка убрать неугодного либеральным элитам премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который осмелился выступить в защиту национальных интересов своей страны, своего народа", - сказал Нарышкин журналистам в рамках заседания совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке. Его слова приводит "Российская газета".
https://ria.ru/20240517/liberaly-1946524286.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
покушение на премьер-министра словакии фицо, в мире, роберт фицо, сергей нарышкин, словакия
Покушение на премьер-министра Словакии Фицо, В мире, Роберт Фицо, Сергей Нарышкин, Словакия
Нарышкин назвал причину покушения на Фицо
Нарышкин назвал покушение на Фицо попыткой убрать неугодного либералам человека