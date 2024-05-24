https://ria.ru/20240524/fitso-1948095271.html

Нарышкин назвал причину покушения на Фицо

Нарышкин назвал причину покушения на Фицо - РИА Новости, 24.05.2024

Нарышкин назвал причину покушения на Фицо

Покушение на словацкого премьера Роберта Фицо стоит в одном ряду с терактом в "Крокус Сити Холле", заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T12:42

2024-05-24T12:42

2024-05-24T13:09

покушение на премьер-министра словакии фицо

в мире

роберт фицо

сергей нарышкин

словакия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946231472_0:209:2823:1797_1920x0_80_0_0_38a48d7764d5e2a5295e596e1304f00b.jpg

БИШКЕК, 24 мая - РИА Новости. Покушение на словацкого премьера Роберта Фицо стоит в одном ряду с терактом в "Крокус Сити Холле", заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."География ... гораздо шире. Чего стоит недавняя попытка убрать неугодного либеральным элитам премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который осмелился выступить в защиту национальных интересов своей страны, своего народа", - сказал Нарышкин журналистам в рамках заседания совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке. Его слова приводит "Российская газета".

https://ria.ru/20240517/liberaly-1946524286.html

словакия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

покушение на премьер-министра словакии фицо, в мире, роберт фицо, сергей нарышкин, словакия