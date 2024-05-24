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Нарышкин назвал причину покушения на Фицо - РИА Новости, 24.05.2024
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12:42 24.05.2024 (обновлено: 13:09 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/fitso-1948095271.html
Нарышкин назвал причину покушения на Фицо
Нарышкин назвал причину покушения на Фицо - РИА Новости, 24.05.2024
Нарышкин назвал причину покушения на Фицо
Покушение на словацкого премьера Роберта Фицо стоит в одном ряду с терактом в "Крокус Сити Холле", заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T12:42
2024-05-24T13:09
покушение на премьер-министра словакии фицо
в мире
роберт фицо
сергей нарышкин
словакия
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БИШКЕК, 24 мая - РИА Новости. Покушение на словацкого премьера Роберта Фицо стоит в одном ряду с терактом в "Крокус Сити Холле", заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."География ... гораздо шире. Чего стоит недавняя попытка убрать неугодного либеральным элитам премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который осмелился выступить в защиту национальных интересов своей страны, своего народа", - сказал Нарышкин журналистам в рамках заседания совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке. Его слова приводит "Российская газета".
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покушение на премьер-министра словакии фицо, в мире, роберт фицо, сергей нарышкин, словакия
Покушение на премьер-министра Словакии Фицо, В мире, Роберт Фицо, Сергей Нарышкин, Словакия
Нарышкин назвал причину покушения на Фицо

Нарышкин назвал покушение на Фицо попыткой убрать неугодного либералам человека

© AP Photo / AFPTVЗадержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© AP Photo / AFPTV
Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 24 мая - РИА Новости. Покушение на словацкого премьера Роберта Фицо стоит в одном ряду с терактом в "Крокус Сити Холле", заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"География ... гораздо шире. Чего стоит недавняя попытка убрать неугодного либеральным элитам премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который осмелился выступить в защиту национальных интересов своей страны, своего народа", - сказал Нарышкин журналистам в рамках заседания совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке. Его слова приводит "Российская газета".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
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Покушение на премьер-министра Словакии ФицоВ миреРоберт ФицоСергей НарышкинСловакия
 
 
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