https://ria.ru/20240524/finlyandiya-1948232780.html

СМИ рассказали об "ахиллесовой пяте" Финляндии и НАТО

СМИ рассказали об "ахиллесовой пяте" Финляндии и НАТО - РИА Новости, 24.05.2024

СМИ рассказали об "ахиллесовой пяте" Финляндии и НАТО

Демилитаризированные Аландские острова могут стать "ахиллесовой пятой" Финляндии и НАТО, пишет Bloomberg. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T19:06

2024-05-24T19:06

2024-05-24T21:31

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Демилитаризированные Аландские острова могут стать "ахиллесовой пятой" Финляндии и НАТО, пишет Bloomberg."Если у вас будут все Аландские острова, вы сможете перекрыть морское сообщение как с Ботническим, так и с Финским заливом. <…> Тогда мы в полной заднице", — отметил бывший генерал-майор Вооруженных сил Финляндии и член парламента от правоцентристской партии "Национальная коалиция" Пекка Товери.Самоуправляемый архипелаг, протянувшийся через середину Балтийского моря, официально подконтролен Хельсинки, его жители говорят на шведском языке, а Москве поручено обеспечивать соблюдение соглашения, которое запрещает любое военное присутствие на его берегах уже более века. Поскольку Финляндия стала членом НАТО, а Россия пытается отстоять свои права в регионе, "ястребы" начали говорить, что необычная схема стала самой большой уязвимостью скандинавской страны, поясняется в статье.Издание пишет, что около 96 процентов торговых потоков Финляндии проходит по морским путям в районе Аландов. Кроме того, возможность отправлять товары по суше, через Норвегию или Швецию, в эту страну, ограничена суровыми арктическими зимами, плохим состоянием дорог и разной шириной колеи.Автор статьи добавляет, что в этом районе также расположены ключевые объекты коммуникационной и энергетической инфраструктуры, включая подводные кабели электроснабжения и интернета.

https://ria.ru/20240524/finlyandiya--1948156816.html

https://ria.ru/20240524/ukraina-1948115490.html

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в мире, финляндия, аландские острова, россия, нато