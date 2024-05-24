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СМИ рассказали об "ахиллесовой пяте" Финляндии и НАТО - РИА Новости, 24.05.2024
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19:06 24.05.2024 (обновлено: 21:31 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/finlyandiya-1948232780.html
СМИ рассказали об "ахиллесовой пяте" Финляндии и НАТО
СМИ рассказали об "ахиллесовой пяте" Финляндии и НАТО - РИА Новости, 24.05.2024
СМИ рассказали об "ахиллесовой пяте" Финляндии и НАТО
Демилитаризированные Аландские острова могут стать "ахиллесовой пятой" Финляндии и НАТО, пишет Bloomberg. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T19:06
2024-05-24T21:31
в мире
финляндия
аландские острова
россия
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Демилитаризированные Аландские острова могут стать "ахиллесовой пятой" Финляндии и НАТО, пишет Bloomberg."Если у вас будут все Аландские острова, вы сможете перекрыть морское сообщение как с Ботническим, так и с Финским заливом. &lt;…&gt; Тогда мы в полной заднице", — отметил бывший генерал-майор Вооруженных сил Финляндии и член парламента от правоцентристской партии "Национальная коалиция" Пекка Товери.Самоуправляемый архипелаг, протянувшийся через середину Балтийского моря, официально подконтролен Хельсинки, его жители говорят на шведском языке, а Москве поручено обеспечивать соблюдение соглашения, которое запрещает любое военное присутствие на его берегах уже более века. Поскольку Финляндия стала членом НАТО, а Россия пытается отстоять свои права в регионе, "ястребы" начали говорить, что необычная схема стала самой большой уязвимостью скандинавской страны, поясняется в статье.Издание пишет, что около 96 процентов торговых потоков Финляндии проходит по морским путям в районе Аландов. Кроме того, возможность отправлять товары по суше, через Норвегию или Швецию, в эту страну, ограничена суровыми арктическими зимами, плохим состоянием дорог и разной шириной колеи.Автор статьи добавляет, что в этом районе также расположены ключевые объекты коммуникационной и энергетической инфраструктуры, включая подводные кабели электроснабжения и интернета.
https://ria.ru/20240524/finlyandiya--1948156816.html
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в мире, финляндия, аландские острова, россия, нато
В мире, Финляндия, Аландские острова, Россия, НАТО
СМИ рассказали об "ахиллесовой пяте" Финляндии и НАТО

Bloomberg: Аландские острова стали "ахиллесовой пятой" Финляндии и НАТО

© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинФлаг у здания посольства Финляндии в Москве
Флаг у здания посольства Финляндии в Москве - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Флаг у здания посольства Финляндии в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Демилитаризированные Аландские острова могут стать "ахиллесовой пятой" Финляндии и НАТО, пишет Bloomberg.
"Если у вас будут все Аландские острова, вы сможете перекрыть морское сообщение как с Ботническим, так и с Финским заливом. <…> Тогда мы в полной заднице", — отметил бывший генерал-майор Вооруженных сил Финляндии и член парламента от правоцентристской партии "Национальная коалиция" Пекка Товери.
Контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе, у поселка Ивало в общине Инари провинции Лаппи в Финляндии - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
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Самоуправляемый архипелаг, протянувшийся через середину Балтийского моря, официально подконтролен Хельсинки, его жители говорят на шведском языке, а Москве поручено обеспечивать соблюдение соглашения, которое запрещает любое военное присутствие на его берегах уже более века. Поскольку Финляндия стала членом НАТО, а Россия пытается отстоять свои права в регионе, "ястребы" начали говорить, что необычная схема стала самой большой уязвимостью скандинавской страны, поясняется в статье.
Издание пишет, что около 96 процентов торговых потоков Финляндии проходит по морским путям в районе Аландов. Кроме того, возможность отправлять товары по суше, через Норвегию или Швецию, в эту страну, ограничена суровыми арктическими зимами, плохим состоянием дорог и разной шириной колеи.
Автор статьи добавляет, что в этом районе также расположены ключевые объекты коммуникационной и энергетической инфраструктуры, включая подводные кабели электроснабжения и интернета.
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В миреФинляндияАландские островаРоссияНАТО
 
 
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