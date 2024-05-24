https://ria.ru/20240524/filimonov-1948262382.html

Врио главы Вологодской области пойдет на губернаторские выборы от ЕР

Врио главы Вологодской области пойдет на губернаторские выборы от ЕР - РИА Новости, 24.05.2024

Врио главы Вологодской области пойдет на губернаторские выборы от ЕР

Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов будет выдвигаться на выборы главы региона от партии "Единая Россия", об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T22:54

2024-05-24T22:54

2024-05-24T22:57

вологодская область

вологодская область

единая россия

георгий филимонов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1908004718_0:168:3072:1896_1920x0_80_0_0_1cb19f82fab0bccdc50b4e304ff69ac0.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая - РИА Новости. Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов будет выдвигаться на выборы главы региона от партии "Единая Россия", об этом сообщает пресс-служба вологодского правительства. "Сегодня в Вологодской области состоялось встреча с секретарями местных и первичных отделений "Единой России", в ходе которого Георгий Филимонов заявил о решении выдвигаться на выборы Губернатора Вологодской области от партии "Единая Россия", - говорится в сообщении пресс-службы. Ранее сообщалось, что Филимонов решил вступить в ряды партии "Единая Россия" и возглавить ее региональное отделение. "Благодарю руководство "Единой России" за предложение вступить в ряды партии. Я его с радостью и честью принимаю как колоссальный кредит доверия и заявляю о своей готовности стать руководителем регионального отделения партии "Единая Россия" по Вологодской области, а также выдвигаться на выборы губернатора Вологодской области от партии "Единая Россия", - сказал Филимонов. Секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак отметил, что совместная работа даст импульс как Вологодской области, так и региональному отделению партии. "Уверен, что выдвижение Георгия Юрьевича Филимонова от партии "Единая Россия" и то, что Дмитрий Анатольевич Медведев доверил ему возглавить региональное отделение, - это дополнительный толчок к развитию региона и импульс к развитию регионального отделения", - отметил он. Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов, ранее работавший заместителем председателя правительства Московской области, назначен на эту должность 31 октября 2023 года указом президента России Владимира Путина.

https://ria.ru/20240518/festival-1946915319.html

вологодская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вологодская область, единая россия, георгий филимонов