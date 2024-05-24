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Врио главы Вологодской области пойдет на губернаторские выборы от ЕР - РИА Новости, 24.05.2024
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22:54 24.05.2024 (обновлено: 22:57 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/filimonov-1948262382.html
Врио главы Вологодской области пойдет на губернаторские выборы от ЕР
Врио главы Вологодской области пойдет на губернаторские выборы от ЕР - РИА Новости, 24.05.2024
Врио главы Вологодской области пойдет на губернаторские выборы от ЕР
Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов будет выдвигаться на выборы главы региона от партии "Единая Россия", об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T22:54
2024-05-24T22:57
вологодская область
вологодская область
единая россия
георгий филимонов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая - РИА Новости. Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов будет выдвигаться на выборы главы региона от партии "Единая Россия", об этом сообщает пресс-служба вологодского правительства. "Сегодня в Вологодской области состоялось встреча с секретарями местных и первичных отделений "Единой России", в ходе которого Георгий Филимонов заявил о решении выдвигаться на выборы Губернатора Вологодской области от партии "Единая Россия", - говорится в сообщении пресс-службы. Ранее сообщалось, что Филимонов решил вступить в ряды партии "Единая Россия" и возглавить ее региональное отделение. "Благодарю руководство "Единой России" за предложение вступить в ряды партии. Я его с радостью и честью принимаю как колоссальный кредит доверия и заявляю о своей готовности стать руководителем регионального отделения партии "Единая Россия" по Вологодской области, а также выдвигаться на выборы губернатора Вологодской области от партии "Единая Россия", - сказал Филимонов. Секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак отметил, что совместная работа даст импульс как Вологодской области, так и региональному отделению партии. "Уверен, что выдвижение Георгия Юрьевича Филимонова от партии "Единая Россия" и то, что Дмитрий Анатольевич Медведев доверил ему возглавить региональное отделение, - это дополнительный толчок к развитию региона и импульс к развитию регионального отделения", - отметил он. Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов, ранее работавший заместителем председателя правительства Московской области, назначен на эту должность 31 октября 2023 года указом президента России Владимира Путина.
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вологодская область, единая россия, георгий филимонов
Вологодская область, Вологодская область, Единая Россия, Георгий Филимонов
Врио главы Вологодской области пойдет на губернаторские выборы от ЕР

Врио главы Вологодской области Филимонов пойдет на губернаторские выборы от ЕР

© POOL | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов
Временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов
© POOL
Перейти в медиабанк
Временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая - РИА Новости. Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов будет выдвигаться на выборы главы региона от партии "Единая Россия", об этом сообщает пресс-служба вологодского правительства.
"Сегодня в Вологодской области состоялось встреча с секретарями местных и первичных отделений "Единой России", в ходе которого Георгий Филимонов заявил о решении выдвигаться на выборы Губернатора Вологодской области от партии "Единая Россия", - говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее сообщалось, что Филимонов решил вступить в ряды партии "Единая Россия" и возглавить ее региональное отделение.
"Благодарю руководство "Единой России" за предложение вступить в ряды партии. Я его с радостью и честью принимаю как колоссальный кредит доверия и заявляю о своей готовности стать руководителем регионального отделения партии "Единая Россия" по Вологодской области, а также выдвигаться на выборы губернатора Вологодской области от партии "Единая Россия", - сказал Филимонов.
Секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак отметил, что совместная работа даст импульс как Вологодской области, так и региональному отделению партии. "Уверен, что выдвижение Георгия Юрьевича Филимонова от партии "Единая Россия" и то, что Дмитрий Анатольевич Медведев доверил ему возглавить региональное отделение, - это дополнительный толчок к развитию региона и импульс к развитию регионального отделения", - отметил он.
Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов, ранее работавший заместителем председателя правительства Московской области, назначен на эту должность 31 октября 2023 года указом президента России Владимира Путина.
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Вологодская областьВологодская областьЕдиная РоссияГеоргий Филимонов
 
 
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