Врио главы Вологодской области пойдет на губернаторские выборы от ЕР
Врио главы Вологодской области Филимонов пойдет на губернаторские выборы от ЕР
© POOL | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов
© POOL
Временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая - РИА Новости. Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов будет выдвигаться на выборы главы региона от партии "Единая Россия", об этом сообщает пресс-служба вологодского правительства.
"Сегодня в Вологодской области состоялось встреча с секретарями местных и первичных отделений "Единой России", в ходе которого Георгий Филимонов заявил о решении выдвигаться на выборы Губернатора Вологодской области от партии "Единая Россия", - говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее сообщалось, что Филимонов решил вступить в ряды партии "Единая Россия" и возглавить ее региональное отделение.
"Благодарю руководство "Единой России" за предложение вступить в ряды партии. Я его с радостью и честью принимаю как колоссальный кредит доверия и заявляю о своей готовности стать руководителем регионального отделения партии "Единая Россия" по Вологодской области, а также выдвигаться на выборы губернатора Вологодской области от партии "Единая Россия", - сказал Филимонов.
Секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак отметил, что совместная работа даст импульс как Вологодской области, так и региональному отделению партии. "Уверен, что выдвижение Георгия Юрьевича Филимонова от партии "Единая Россия" и то, что Дмитрий Анатольевич Медведев доверил ему возглавить региональное отделение, - это дополнительный толчок к развитию региона и импульс к развитию регионального отделения", - отметил он.
Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов, ранее работавший заместителем председателя правительства Московской области, назначен на эту должность 31 октября 2023 года указом президента России Владимира Путина.