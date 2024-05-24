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Европа готовится к началу войны с Россией, заявил Орбан - РИА Новости, 24.05.2024
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09:00 24.05.2024 (обновлено: 10:04 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/evropa-1948048952.html
Европа готовится к началу войны с Россией, заявил Орбан
Европа готовится к началу войны с Россией, заявил Орбан - РИА Новости, 24.05.2024
Европа готовится к началу войны с Россией, заявил Орбан
Заявления западных политиков и журналистов говорят о том, что Европа готовится к началу войны с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T09:00
2024-05-24T10:04
европа
россия
виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 24 мая — РИА Новости. Заявления западных политиков и журналистов говорят о том, что Европа готовится к началу войны с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth."Перед двумя мировыми войнами в СМИ довольно долго шла подготовка вступления в войну. Думаю, то, что сегодня происходит в Брюсселе и Вашингтоне, но скорее в Брюсселе, чем в Вашингтоне, это своего рода подготовка настроений к возможному непосредственному конфликту. Спокойно можно говорить, что идет подготовка вступления Европы в войну, это происходит в СМИ и заявлениях политиков", — сказал политик.Он подчеркнул, что не считает вероятным нападение России на страну НАТО, а разговоры о "российской угрозе" — маневр Запада для подготовки к вступлению в войну.Не раскрывая деталей, Орбан сообщил, что сейчас рабочие группы в штабе НАТО в Брюсселе изучают, как альянс может принять участие в конфликте на Украине.Как напомнил венгерский премьер, при создании НАТО не шло речи, что она будет действовать за пределами своей территории."Юристы проводят довольно серьезную работу, изучая, как Венгрия может быть членом НАТО и при этом не участвовать в акциях НАТО за пределами территории альянса. Это то, что венгерской дипломатии надо решить", — добавил он.Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.В то же время Североатлантический альянс в последние годы ведет беспрецедентную активность у западных границ России. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".
https://ria.ru/20240523/orban-1947989118.html
https://ria.ru/20240522/nato-1947689748.html
https://ria.ru/20240523/ucheniya-1947678536.html
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европа, россия, виктор орбан, нато, в мире
Европа, Россия, Виктор Орбан, НАТО, В мире
Европа готовится к началу войны с Россией, заявил Орбан

Орбан: заявления западных политиков говорят о подготовке Европы к войне с РФ

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 24 мая — РИА Новости. Заявления западных политиков и журналистов говорят о том, что Европа готовится к началу войны с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
"Перед двумя мировыми войнами в СМИ довольно долго шла подготовка вступления в войну. Думаю, то, что сегодня происходит в Брюсселе и Вашингтоне, но скорее в Брюсселе, чем в Вашингтоне, это своего рода подготовка настроений к возможному непосредственному конфликту. Спокойно можно говорить, что идет подготовка вступления Европы в войну, это происходит в СМИ и заявлениях политиков", — сказал политик.
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Он подчеркнул, что не считает вероятным нападение России на страну НАТО, а разговоры о "российской угрозе" — маневр Запада для подготовки к вступлению в войну.
Не раскрывая деталей, Орбан сообщил, что сейчас рабочие группы в штабе НАТО в Брюсселе изучают, как альянс может принять участие в конфликте на Украине.
Как напомнил венгерский премьер, при создании НАТО не шло речи, что она будет действовать за пределами своей территории.
"Юристы проводят довольно серьезную работу, изучая, как Венгрия может быть членом НАТО и при этом не участвовать в акциях НАТО за пределами территории альянса. Это то, что венгерской дипломатии надо решить", — добавил он.
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В то же время Североатлантический альянс в последние годы ведет беспрецедентную активность у западных границ России. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".
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