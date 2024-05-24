https://ria.ru/20240524/evrokomissary-1948209066.html

Путин высказался о поведении еврокомиссаров

Путин высказался о поведении еврокомиссаров - РИА Новости, 24.05.2024

Путин высказался о поведении еврокомиссаров

Президент РФ Владимир Путин заявил, что еврокомиссаров много, часто они несут безответственную пургу, что вызывает сожаление. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T18:02

2024-05-24T18:02

2024-05-24T18:02

в мире

россия

владимир путин

грузия

словакия

еврокомиссия

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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что еврокомиссаров много, часто они несут безответственную пургу, что вызывает сожаление."Я не могу комментировать, что там какой-то еврокомиссар сказал. Там комиссаров много, они постоянно меняются и несут всякую пургу, понимаете. А вот если это так, как вы сказали, ну кроме как политической пургой это назвать нельзя. Это безобразие просто и все. К сожалению, безответственность чиновников среднего уровня, особенно вот на этом направлении, она растет, мы часто сами с этим сталкиваемся. Это вызывает только сожаление", - сказал он журналистам на просьбу прокомментировать рассказ премьера Грузии о том, что один из еврокомиссаров в разговоре о законе об иноагентах припугнул его примером недавнего покушения на премьера Словакии Роберта Фицо.

https://ria.ru/20240517/liberaly-1946524286.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, владимир путин, грузия, словакия, еврокомиссия