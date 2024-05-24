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Путин высказался о поведении еврокомиссаров - РИА Новости, 24.05.2024
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18:02 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/evrokomissary-1948209066.html
Путин высказался о поведении еврокомиссаров
Путин высказался о поведении еврокомиссаров - РИА Новости, 24.05.2024
Путин высказался о поведении еврокомиссаров
Президент РФ Владимир Путин заявил, что еврокомиссаров много, часто они несут безответственную пургу, что вызывает сожаление. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T18:02
2024-05-24T18:02
в мире
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словакия
еврокомиссия
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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что еврокомиссаров много, часто они несут безответственную пургу, что вызывает сожаление."Я не могу комментировать, что там какой-то еврокомиссар сказал. Там комиссаров много, они постоянно меняются и несут всякую пургу, понимаете. А вот если это так, как вы сказали, ну кроме как политической пургой это назвать нельзя. Это безобразие просто и все. К сожалению, безответственность чиновников среднего уровня, особенно вот на этом направлении, она растет, мы часто сами с этим сталкиваемся. Это вызывает только сожаление", - сказал он журналистам на просьбу прокомментировать рассказ премьера Грузии о том, что один из еврокомиссаров в разговоре о законе об иноагентах припугнул его примером недавнего покушения на премьера Словакии Роберта Фицо.
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в мире, россия, владимир путин, грузия, словакия, еврокомиссия
В мире, Россия, Владимир Путин, Грузия, Словакия, Еврокомиссия
Путин высказался о поведении еврокомиссаров

Путин: еврокомиссаров много, они несут всякую пургу, это вызывает сожаление

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что еврокомиссаров много, часто они несут безответственную пургу, что вызывает сожаление.
"Я не могу комментировать, что там какой-то еврокомиссар сказал. Там комиссаров много, они постоянно меняются и несут всякую пургу, понимаете. А вот если это так, как вы сказали, ну кроме как политической пургой это назвать нельзя. Это безобразие просто и все. К сожалению, безответственность чиновников среднего уровня, особенно вот на этом направлении, она растет, мы часто сами с этим сталкиваемся. Это вызывает только сожаление", - сказал он журналистам на просьбу прокомментировать рассказ премьера Грузии о том, что один из еврокомиссаров в разговоре о законе об иноагентах припугнул его примером недавнего покушения на премьера Словакии Роберта Фицо.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
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