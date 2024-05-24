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Евро упал ниже 97 рублей впервые с 5 февраля - РИА Новости, 24.05.2024
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
10:57 24.05.2024 (обновлено: 11:57 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/evro-1948071633.html
Евро упал ниже 97 рублей впервые с 5 февраля
Евро упал ниже 97 рублей впервые с 5 февраля - РИА Новости, 24.05.2024
Евро упал ниже 97 рублей впервые с 5 февраля
Российская валюта усиливает рост, евро упал ниже 97 рублей и обновил минимум с января, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T10:57
2024-05-24T11:57
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
россия
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Российская валюта усиливает рост, евро упал ниже 97 рублей и обновил минимум с января, следует из данных Московской биржи.Курс евро расчетами "завтра" на 11:00 мск снижается на 72 копейки, до 96,90 рубля, минутами ранее опускался до 96,85 рубля — минимума января.Юань снижается на шесть копеек — до 12,33 рубля.Доллар дешевеет на 28 копеек, до 89,74 рубля.Индекс Мосбиржи к 10:04 мск теряет 0,02% — до 3442,05 пункта, долларовый индекс РТС — повышается на 0,13%, до 1206,41 пункта.Мировые цены на нефть на утренних торгах стабильны. По состоянию на 07:58 мск цена июльских фьючерсов на марку Brent символически растет на 0,02%, до 81,38 доллара за баррель, июльские фьючерсы на WTI стабильны и торгуются на отметке в 76,86 доллара.
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экономика, московская биржа, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Россия
Евро упал ниже 97 рублей впервые с 5 февраля

Евро на Московской бирже упал ниже 97 рублей впервые с 5 февраля

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЭлектронное табло со знаком евро в Москве
Электронное табло со знаком евро в Москве - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Электронное табло со знаком евро в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Российская валюта усиливает рост, евро упал ниже 97 рублей и обновил минимум с января, следует из данных Московской биржи.
Курс евро расчетами "завтра" на 11:00 мск снижается на 72 копейки, до 96,90 рубля, минутами ранее опускался до 96,85 рубля — минимума января.
Юань снижается на шесть копеек — до 12,33 рубля.
Доллар дешевеет на 28 копеек, до 89,74 рубля.
Индекс Мосбиржи к 10:04 мск теряет 0,02% — до 3442,05 пункта, долларовый индекс РТС — повышается на 0,13%, до 1206,41 пункта.
Мировые цены на нефть на утренних торгах стабильны. По состоянию на 07:58 мск цена июльских фьючерсов на марку Brent символически растет на 0,02%, до 81,38 доллара за баррель, июльские фьючерсы на WTI стабильны и торгуются на отметке в 76,86 доллара.
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