https://ria.ru/20240524/evro-1948071633.html

Евро упал ниже 97 рублей впервые с 5 февраля

Евро упал ниже 97 рублей впервые с 5 февраля - РИА Новости, 24.05.2024

Евро упал ниже 97 рублей впервые с 5 февраля

Российская валюта усиливает рост, евро упал ниже 97 рублей и обновил минимум с января, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T10:57

2024-05-24T10:57

2024-05-24T11:57

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Российская валюта усиливает рост, евро упал ниже 97 рублей и обновил минимум с января, следует из данных Московской биржи.Курс евро расчетами "завтра" на 11:00 мск снижается на 72 копейки, до 96,90 рубля, минутами ранее опускался до 96,85 рубля — минимума января.Юань снижается на шесть копеек — до 12,33 рубля.Доллар дешевеет на 28 копеек, до 89,74 рубля.Индекс Мосбиржи к 10:04 мск теряет 0,02% — до 3442,05 пункта, долларовый индекс РТС — повышается на 0,13%, до 1206,41 пункта.Мировые цены на нефть на утренних торгах стабильны. По состоянию на 07:58 мск цена июльских фьючерсов на марку Brent символически растет на 0,02%, до 81,38 доллара за баррель, июльские фьючерсы на WTI стабильны и торгуются на отметке в 76,86 доллара.

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экономика, московская биржа, россия