https://ria.ru/20240524/es-1948259266.html

В постпредстве России заявили о схемах для махинаций ЕС

В постпредстве России заявили о схемах для махинаций ЕС - РИА Новости, 24.05.2024

В постпредстве России заявили о схемах для махинаций ЕС

Решение Евросоюза использовать доходы от российских активов для нужд ВСУ - противоправная схема для махинаций, придуманная Брюсселем, и если сегодня объект... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T22:21

2024-05-24T22:21

2024-05-24T22:21

россия

украина

брюссель

кирилл логвинов

сергей лавров

евросоюз

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Решение Евросоюза использовать доходы от российских активов для нужд ВСУ - противоправная схема для махинаций, придуманная Брюсселем, и если сегодня объект махинаций - доходы от активов, то завтра речь может зайти и о самих активах, заявил исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов. "Брюссель придумал, в любом случае, противоправную схему для махинаций. И опять таки, если сегодня объектом этих махинаций стали доходы, то завтра это могут быть уже и активы", - сказал Логвинов в эфире телеканала "Россия 24". Он подчеркнул, что прибыль от доходов, как и сами доходы является собственностью России, поэтому не может быть каких-то "незапланированных" или "чрезвычайных" доходов от того, что украдено. "Мир воочию увидел, что Евросоюз способен на воровство суверенных активов иностранного государства. Причем сегодня это Россия, а завтра на ее месте может оказаться любая другая страна", - заключил Логвинов. Совет ЕС 21 мая окончательно утвердил решение, которое предполагает направление 90% получаемых депозитариями доходов от иммобилизованных в ЕС российских активов в бюджет ЕС для оказания военной помощи Украине, а также программ по восстановлению. Еще 10% депозитарии смогут удерживать на случай собственных потенциальных рисков. После начала Россией спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. До последнего времени в ЕС обсуждали пути использования замороженных активов РФ только для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240524/friland-1948238167.html

https://ria.ru/20240524/g7-1948249025.html

https://ria.ru/20240524/aktivy-1948244036.html

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россия, украина, брюссель, кирилл логвинов, сергей лавров, евросоюз, вооруженные силы украины, нато, санкции в отношении россии, в мире