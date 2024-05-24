https://ria.ru/20240524/es-1948239279.html

ЕС потребовал объяснений после заявлений Эстонии о буях на реке Нарве

ЕС потребовал объяснений после заявлений Эстонии о буях на реке Нарве - РИА Новости, 24.05.2024

ЕС потребовал объяснений после заявлений Эстонии о буях на реке Нарве

ЕС внимательно следит за ситуацией на границе Эстонии и России, ждет пояснений от российской стороны в связи с заявлением эстонского МВД о том, что российские... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T19:47

2024-05-24T19:47

2024-05-24T21:06

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БРЮССЕЛЬ, 24 мая – РИА Новости. ЕС внимательно следит за ситуацией на границе Эстонии и России, ждет пояснений от российской стороны в связи с заявлением эстонского МВД о том, что российские пограничники якобы сняли буи на реке Нарва, говорится в распространенном внешнеполитической службой Евросоюза заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. "Евросоюз внимательно следит за ситуацией… Подобные действия неприемлемы. Евросоюз ожидает объяснений со стороны России по поводу демонтажа буев, а также их немедленного возвращения", - указывается в документе.Ранее департамент полиции и погранохраны при МВД Эстонии заявил, что российские пограничники якобы сняли буи на реке Нарва, которые служили для разграничения судоходных путей. Расположение разграничительных буев на реке Нарва может меняться каждую весну, и, по утверждению ведомства, в этом году РФ не согласилась с предложенными местами размещения примерно половины из предусмотренных 250 буев.

https://ria.ru/20240524/mid-1948088071.html

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в мире, россия, эстония, нарва, жозеп боррель, евросоюз