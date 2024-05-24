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ЕС рассматривает ввод санкций против главы Минобороны Ирана, пишут СМИ
ЕС рассматривает ввод санкций против главы Минобороны Ирана, пишут СМИ - РИА Новости, 24.05.2024
ЕС рассматривает ввод санкций против главы Минобороны Ирана, пишут СМИ
Евросоюз рассматривает введение санкций в отношении главы минобороны Ирана Мохаммада Аштиани в рамках нового пакета ограничительных мер против страны, передает... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T12:42
2024-05-24T12:42
2024-05-24T12:42
иран
тегеран (город)
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евросоюз
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Евросоюз рассматривает введение санкций в отношении главы минобороны Ирана Мохаммада Аштиани в рамках нового пакета ограничительных мер против страны, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "ЕС обсуждает введение санкций против министра обороны Ирана Мохаммада Аштиани", - говорится в сообщении агентства. По данным Блумберг, санкции будут наложены за якобы военную поддержку Тегераном группировок на Ближнем Востоке и в Красном море. Кроме того, будет расширен перечень ограничений, наложенных на Иран за якобы поставку дронов России. Отмечается, что новый пакет санкций могут принять к концу мая. В нем содержатся девять физических и юридических лиц, сообщают источники Блумберг, при этом ограничения не затрагивают энергетический сектор.
https://ria.ru/20240415/iran-1940082508.html
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иран, тегеран (город), ближний восток, евросоюз
Иран, Тегеран (город), Ближний Восток, Евросоюз
ЕС рассматривает ввод санкций против главы Минобороны Ирана, пишут СМИ
Блумберг: ЕС рассматривает введение санкций против главы МО Ирана Аштиани