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ЕС рассматривает ввод санкций против главы Минобороны Ирана, пишут СМИ - РИА Новости, 24.05.2024
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12:42 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/es-1948095760.html
ЕС рассматривает ввод санкций против главы Минобороны Ирана, пишут СМИ
ЕС рассматривает ввод санкций против главы Минобороны Ирана, пишут СМИ - РИА Новости, 24.05.2024
ЕС рассматривает ввод санкций против главы Минобороны Ирана, пишут СМИ
Евросоюз рассматривает введение санкций в отношении главы минобороны Ирана Мохаммада Аштиани в рамках нового пакета ограничительных мер против страны, передает... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T12:42
2024-05-24T12:42
иран
тегеран (город)
ближний восток
евросоюз
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Евросоюз рассматривает введение санкций в отношении главы минобороны Ирана Мохаммада Аштиани в рамках нового пакета ограничительных мер против страны, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "ЕС обсуждает введение санкций против министра обороны Ирана Мохаммада Аштиани", - говорится в сообщении агентства. По данным Блумберг, санкции будут наложены за якобы военную поддержку Тегераном группировок на Ближнем Востоке и в Красном море. Кроме того, будет расширен перечень ограничений, наложенных на Иран за якобы поставку дронов России. Отмечается, что новый пакет санкций могут принять к концу мая. В нем содержатся девять физических и юридических лиц, сообщают источники Блумберг, при этом ограничения не затрагивают энергетический сектор.
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иран
тегеран (город)
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иран, тегеран (город), ближний восток, евросоюз
Иран, Тегеран (город), Ближний Восток, Евросоюз
ЕС рассматривает ввод санкций против главы Минобороны Ирана, пишут СМИ

Блумберг: ЕС рассматривает введение санкций против главы МО Ирана Аштиани

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги возле здания Европейского парламента
Флаги возле здания Европейского парламента - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги возле здания Европейского парламента. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Евросоюз рассматривает введение санкций в отношении главы минобороны Ирана Мохаммада Аштиани в рамках нового пакета ограничительных мер против страны, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"ЕС обсуждает введение санкций против министра обороны Ирана Мохаммада Аштиани", - говорится в сообщении агентства.
По данным Блумберг, санкции будут наложены за якобы военную поддержку Тегераном группировок на Ближнем Востоке и в Красном море. Кроме того, будет расширен перечень ограничений, наложенных на Иран за якобы поставку дронов России.
Отмечается, что новый пакет санкций могут принять к концу мая. В нем содержатся девять физических и юридических лиц, сообщают источники Блумберг, при этом ограничения не затрагивают энергетический сектор.
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