https://ria.ru/20240524/es-1948095760.html

ЕС рассматривает ввод санкций против главы Минобороны Ирана, пишут СМИ

ЕС рассматривает ввод санкций против главы Минобороны Ирана, пишут СМИ - РИА Новости, 24.05.2024

ЕС рассматривает ввод санкций против главы Минобороны Ирана, пишут СМИ

Евросоюз рассматривает введение санкций в отношении главы минобороны Ирана Мохаммада Аштиани в рамках нового пакета ограничительных мер против страны, передает... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T12:42

2024-05-24T12:42

2024-05-24T12:42

иран

тегеран (город)

ближний восток

евросоюз

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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Евросоюз рассматривает введение санкций в отношении главы минобороны Ирана Мохаммада Аштиани в рамках нового пакета ограничительных мер против страны, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "ЕС обсуждает введение санкций против министра обороны Ирана Мохаммада Аштиани", - говорится в сообщении агентства. По данным Блумберг, санкции будут наложены за якобы военную поддержку Тегераном группировок на Ближнем Востоке и в Красном море. Кроме того, будет расширен перечень ограничений, наложенных на Иран за якобы поставку дронов России. Отмечается, что новый пакет санкций могут принять к концу мая. В нем содержатся девять физических и юридических лиц, сообщают источники Блумберг, при этом ограничения не затрагивают энергетический сектор.

https://ria.ru/20240415/iran-1940082508.html

иран

тегеран (город)

ближний восток

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иран, тегеран (город), ближний восток, евросоюз