https://ria.ru/20240524/energetika-1948200765.html
Россия поможет Белоруссии развивать собственную атомную отрасль
Россия поможет Белоруссии развивать собственную атомную отрасль - РИА Новости, 24.05.2024
Россия поможет Белоруссии развивать собственную атомную отрасль
Белорусская АЭС работает на полную мощность, Россия поможет Белоруссии развивать собственную атомную отрасль, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T17:39
2024-05-24T17:39
2024-05-24T17:39
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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Белорусская АЭС работает на полную мощность, Россия поможет Белоруссии развивать собственную атомную отрасль, сказал президент России Владимир Путин. На пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров Путин напомнил, что в ноябре 2023 года успешно завершен крупнейший совместный проект - строительство Белорусской АЭС. "Станция работает на полную мощность на сегодняшний день. Два ее блока выработали более 30 миллиардов киловатт часов электроэнергии, и мы безусловно настроены и далее помогать белорусским друзьям развивать собственную атомную отрасль, а также укреплять сотрудничество в смежных высокотехнологичных секторах: цифровизация, ядерная медицина, создание систем накопления энергии", - сказал Путин.
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россия, белоруссия, владимир путин, белорусская аэс, в мире
Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Белорусская АЭС, В мире
Россия поможет Белоруссии развивать собственную атомную отрасль
Путин: Россия поможет Белоруссии развивать собственную атомную отрасль