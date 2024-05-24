https://ria.ru/20240524/energetika-1948200765.html

Россия поможет Белоруссии развивать собственную атомную отрасль

Россия поможет Белоруссии развивать собственную атомную отрасль - РИА Новости, 24.05.2024

Россия поможет Белоруссии развивать собственную атомную отрасль

Белорусская АЭС работает на полную мощность, Россия поможет Белоруссии развивать собственную атомную отрасль, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T17:39

2024-05-24T17:39

2024-05-24T17:39

россия

белоруссия

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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Белорусская АЭС работает на полную мощность, Россия поможет Белоруссии развивать собственную атомную отрасль, сказал президент России Владимир Путин. На пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров Путин напомнил, что в ноябре 2023 года успешно завершен крупнейший совместный проект - строительство Белорусской АЭС. "Станция работает на полную мощность на сегодняшний день. Два ее блока выработали более 30 миллиардов киловатт часов электроэнергии, и мы безусловно настроены и далее помогать белорусским друзьям развивать собственную атомную отрасль, а также укреплять сотрудничество в смежных высокотехнологичных секторах: цифровизация, ядерная медицина, создание систем накопления энергии", - сказал Путин.

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