https://ria.ru/20240524/ekzameny-1948259793.html

Выпускники московской школы не попали на ЕГЭ из-за ошибки администрации

Выпускники московской школы не попали на ЕГЭ из-за ошибки администрации - РИА Новости, 24.05.2024

Выпускники московской школы не попали на ЕГЭ из-за ошибки администрации

Выпускники школы №354, не попавшие на ЕГЭ из-за ошибки администрации, сдадут экзамен в июне, сообщила РИА Новости директор школы Татьяна Родионова. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T22:26

2024-05-24T22:26

2024-05-24T22:26

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

происшествия

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Выпускники школы №354, не попавшие на ЕГЭ из-за ошибки администрации, сдадут экзамен в июне, сообщила РИА Новости директор школы Татьяна Родионова. "Администрация школы допустила нарушения при оформлении документов на допуск учеников к экзаменам 23 мая, в результате чего ребята не были допущены на ЕГЭ. Сейчас ошибка устранена, выпускники смогут сдать литературу и географию 13 июня, а химию - 18 июня", - рассказала Родионова. Она отметила, что выпускникам и их родителям принесли извинения. Для каждого ученика будут организованы дополнительные консультации по предметам. В случае необходимости пересдачи вопрос будет решаться в индивидуальном порядке. "Приняты необходимые меры, чтобы подобных ситуаций больше не повторялось. Все ответственные сотрудники администрации наказаны, ситуация находится на моем личном контроле", - добавила директор. Как сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре, расписание резервных дней экзаменов составлено с учетом того, чтобы их участники успели получить результаты и подать заявления в вузы.

https://ria.ru/20240523/ege-1734978741.html

https://ria.ru/20240306/ege-1931454438.html

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федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), происшествия