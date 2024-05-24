https://ria.ru/20240524/duma-1948171315.html
Госдума может рассмотреть запрет продажи бестабачной смеси с никотином
Госдума может рассмотреть запрет продажи бестабачной смеси с никотином - РИА Новости, 24.05.2024
Госдума может рассмотреть запрет продажи бестабачной смеси с никотином
Дума может рассмотреть законопроект о запрете продажи бестабачной смеси для нагревания с массовой долей никотина более 3,5% 13 июня, следует из проекта... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T16:36
2024-05-24T16:36
2024-05-24T16:36
общество
вячеслав тимченко
госдума рф
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МОСКВА, 24 май - РИА Новости. Дума может рассмотреть законопроект о запрете продажи бестабачной смеси для нагревания с массовой долей никотина более 3,5% 13 июня, следует из проекта календаря, опубликованного в думской базе. Инициативу внес в Госдуму сенатор Вячеслав Тимченко в декабре прошлого года. Комитет ГД по охране здоровья рекомендовал проект к принятию 22 мая. "Тринадцатое июня 2024 года. Законопроекты, рассматриваемые в первом чтении. О проекте федерального закона No 521876-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции" (в части регулирования бестабачных смесей для нагревания)", - написано в проекте календаря. Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, сейчас подобная смесь может быть "безникотиновой" - с массовой долей никотина менее 0,01% или "никотинсодержащей" с долей никотина от 0,01% до 3,5%, допустимость некоторого количества никотина в номинально безникотиновой смеси объясняется погрешностью измерения. "Однако ничто не препятствует умышленно (чтобы спровоцировать тягу и увеличить спрос) добавлять в будто бы безникотиновые смеси минимальное или любое иное количество "скрытого" никотина. В отличие от табачной продукции и никотинсодержащих жидкостей, бестабачные смеси не подлежат ни обязательной сертификации, ни декларированию соответствия", - указал автор проекта в пояснительной записке. По его словам, законопроект является логичным шагом на пути преодоления и предупреждения никотиновой зависимости у молодежи и послужит основой для последующих мер по предотвращению незаконной торговли подобными изделиями.
https://ria.ru/20240407/veypy-1938346098.html
https://ria.ru/20240517/shtraf-1946784441.html
https://ria.ru/20240517/veyp-1946575108.html
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общество, вячеслав тимченко, госдума рф
Общество, Вячеслав Тимченко, Госдума РФ
Госдума может рассмотреть запрет продажи бестабачной смеси с никотином
Госдума может рассмотреть проект о запрете продажи смесей с никотином 13 июня
МОСКВА, 24 май - РИА Новости. Дума может рассмотреть законопроект о запрете продажи бестабачной смеси для нагревания с массовой долей никотина более 3,5% 13 июня, следует из проекта календаря, опубликованного в думской базе.
Инициативу внес в Госдуму сенатор Вячеслав Тимченко в декабре прошлого года. Комитет ГД по охране здоровья рекомендовал проект к принятию 22 мая.
"Тринадцатое июня 2024 года. Законопроекты, рассматриваемые в первом чтении. О проекте федерального закона No 521876-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции" (в части регулирования бестабачных смесей для нагревания)", - написано в проекте календаря.
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, сейчас подобная смесь может быть "безникотиновой" - с массовой долей никотина менее 0,01% или "никотинсодержащей" с долей никотина от 0,01% до 3,5%, допустимость некоторого количества никотина в номинально безникотиновой смеси объясняется погрешностью измерения.
"Однако ничто не препятствует умышленно (чтобы спровоцировать тягу и увеличить спрос) добавлять в будто бы безникотиновые смеси минимальное или любое иное количество "скрытого" никотина. В отличие от табачной продукции и никотинсодержащих жидкостей, бестабачные смеси не подлежат ни обязательной сертификации, ни декларированию соответствия", - указал автор проекта в пояснительной записке.
По его словам, законопроект является логичным шагом на пути преодоления и предупреждения никотиновой зависимости у молодежи и послужит основой для последующих мер по предотвращению незаконной торговли подобными изделиями.