https://ria.ru/20240524/dtp-1948047700.html

В Приморье три человека погибли в ДТП

В Приморье три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 24.05.2024

В Приморье три человека погибли в ДТП

Три человека погибли в результате лобового столкновения двух автомобилей в Надеждинском районе Приморского края, сообщает краевой главк МВД России. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T08:59

2024-05-24T08:59

2024-05-24T09:03

происшествия

надеждинский район

приморский край

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 24 мая – РИА Новости. Три человека погибли в результате лобового столкновения двух автомобилей в Надеждинском районе Приморского края, сообщает краевой главк МВД России. Авария произошла в четверг на 11-м километре автодороги Раздольное – Хасан. По предварительным данным, при движении в направлении поселка Славянка водитель автомобиля Toyota Ractis пересек сплошную линию дорожной разметки и выехал на полосу встречного движения, после чего столкнулся с автомобилем Nissan Tiida. "В результате полученных травм на месте происшествия скончались два человека – водитель Toyota Ractis, 34-летний мужчина, и пассажир Nissan Tiida, 70-летняя женщина. Водитель Nissan Tiida, 51-летний мужчина, был доставлен в реанимацию больницы города Артема, где, несмотря на все усилия медиков, в течение суток скончался", - говорится в сообщении. По данным краевой полиции, стаж вождения виновника аварии составлял три года, ранее его привлекали к административной ответственности за различные нарушения правил дорожного движения.

https://ria.ru/20240410/dtp-1939022969.html

надеждинский район

приморский край

россия

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происшествия, надеждинский район, приморский край, россия