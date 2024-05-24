https://ria.ru/20240524/dtp-1948047700.html
В Приморье три человека погибли в ДТП
В Приморье три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 24.05.2024
В Приморье три человека погибли в ДТП
Три человека погибли в результате лобового столкновения двух автомобилей в Надеждинском районе Приморского края, сообщает краевой главк МВД России. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T08:59
2024-05-24T08:59
2024-05-24T09:03
происшествия
надеждинский район
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 24 мая – РИА Новости. Три человека погибли в результате лобового столкновения двух автомобилей в Надеждинском районе Приморского края, сообщает краевой главк МВД России. Авария произошла в четверг на 11-м километре автодороги Раздольное – Хасан. По предварительным данным, при движении в направлении поселка Славянка водитель автомобиля Toyota Ractis пересек сплошную линию дорожной разметки и выехал на полосу встречного движения, после чего столкнулся с автомобилем Nissan Tiida. "В результате полученных травм на месте происшествия скончались два человека – водитель Toyota Ractis, 34-летний мужчина, и пассажир Nissan Tiida, 70-летняя женщина. Водитель Nissan Tiida, 51-летний мужчина, был доставлен в реанимацию больницы города Артема, где, несмотря на все усилия медиков, в течение суток скончался", - говорится в сообщении. По данным краевой полиции, стаж вождения виновника аварии составлял три года, ранее его привлекали к административной ответственности за различные нарушения правил дорожного движения.
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происшествия, надеждинский район, приморский край, россия
Происшествия, Надеждинский район, Приморский край, Россия
В Приморье три человека погибли в ДТП
В Приморье три человека погибли при столкновении двух автомобилей
ВЛАДИВОСТОК, 24 мая – РИА Новости. Три человека погибли в результате лобового столкновения двух автомобилей в Надеждинском районе Приморского края, сообщает краевой главк МВД России.
Авария произошла в четверг на 11-м километре автодороги Раздольное – Хасан
.
По предварительным данным, при движении в направлении поселка Славянка водитель автомобиля Toyota Ractis пересек сплошную линию дорожной разметки и выехал на полосу встречного движения, после чего столкнулся с автомобилем Nissan Tiida.
"В результате полученных травм на месте происшествия скончались два человека – водитель Toyota Ractis, 34-летний мужчина, и пассажир Nissan Tiida, 70-летняя женщина. Водитель Nissan Tiida, 51-летний мужчина, был доставлен в реанимацию больницы города Артема, где, несмотря на все усилия медиков, в течение суток скончался", - говорится в сообщении.
По данным краевой полиции, стаж вождения виновника аварии составлял три года, ранее его привлекали к административной ответственности за различные нарушения правил дорожного движения.